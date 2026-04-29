U.17 Hàn Quốc chốt nhân sự cực mạnh, sẵn sàng đấu U.17 Việt Nam: HLV Roland lên gấp phương án

U.17 Hàn Quốc sở hữu đội hình cực mạnh, có cả kỷ lục gia

Danh sách được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) công bố gây chú ý khi toàn bộ 23 cầu thủ đều sinh năm 2009. Đáng nói hơn, có tới 20 cầu thủ đang thuộc biên chế các đội trẻ của những CLB chuyên nghiệp tại K-League – nền bóng đá nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ phát triển hàng đầu châu Á. Phần còn lại gồm 1 cầu thủ chuyên nghiệp và 2 cầu thủ trong hệ thống bóng đá học đường, nhưng đều là những gương mặt đã được theo dõi và tuyển chọn kỹ lưỡng.

Nổi bật nhất trong đội hình là cái tên Ahn Ju-wan – tài năng trẻ được đánh giá rất cao ở Hàn Quốc. Ahn Ju-wan là cầu thủ của Seoul E-Land FC, từng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại K-League 2 ở tuổi 16 năm 11 tháng. Không chỉ gây ấn tượng bằng kỹ thuật cá nhân, tiền vệ này còn được đánh giá cao ở tư duy chơi bóng và khả năng điều tiết trận đấu. Theo đánh giá của truyền thông Hàn Quốc, Ahn Ju-wan được xem là “bộ não” trong lối chơi của đội bóng do HLV Kim Hyun-jun dẫn dắt ở giải U.17 châu Á sắp tới.

Ahn Ju-wan là cầu thủ nổi bật nhất của U.17 Hàn Quốc

Ngoài Ahn Ju-wan, U.17 Hàn Quốc còn sở hữu hàng loạt cái tên chất lượng khác như Choi Jae-hyuk, Kim Ji-ho hay Gu Hun-min – những cầu thủ đã ký hợp đồng với các CLB chuyên nghiệp ngay trong năm 2026. Điều này cho thấy họ không chỉ là lứa cầu thủ tiềm năng, mà còn đang dần tiếp cận môi trường bóng đá đỉnh cao từ rất sớm. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm thi đấu giúp đội hình này trở nên cực kỳ khó lường.

Song song với lực lượng mạnh, U.17 Hàn Quốc cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Toàn đội hội quân từ ngày 23 và tập huấn tại Trung tâm bóng đá quốc gia ở Cheonan trước khi lên đường sang Doha (Qatar) vào ngày 25. Tại đây, U.17 Hàn Quốc dự kiến sẽ có gần một tuần để thích nghi điều kiện thời tiết, đồng thời thi đấu giao hữu kín với một số đối thủ nhằm hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển đến Jeddah – nơi diễn ra VCK.

Tại bảng C, ngoài U.17 Việt Nam, U.17 Hàn Quốc còn phải chạm trán U.17 UAE và U.17 Yemen. Họ sẽ mở màn bằng trận gặp UAE ngày 7.5, trước khi bước vào cuộc đối đầu then chốt với U.17 Việt Nam ngày 11.5. Đây được xem là trận đấu có thể quyết định ngôi đầu bảng.

HLV Kim Hyun-jun cùng các học trò đặt mục tiêu vô địch U.17 châu Á 2026

Ở góc độ lịch sử, U.17 Hàn Quốc là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất ở sân chơi U.17 châu lục, khi từng vào chung kết đến 5 lần (2 lần vô địch). Ở kỳ giải gần nhất (2025), các cầu thủ trẻ xứ kim chi lọt vào bán kết, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế “ông lớn” ở cấp độ trẻ.

Danh sách U.17 Hàn Quốc Thủ môn: Jang Jun-young (Pohang Steelers), Lee Seung-hwa (Trường THPT Boin Seoul), Moon Yu-no (Jeju United). Hậu vệ: Seong Min-su, Choi Min-jun (cùng Pohang Steelers), Choi Geon-min (Jeonbuk Hyundai), Kang Mu-seong (Ulsan HD), Choi Jae-hyeok (Gangwon FC), Namgung Jun (Bucheon FC), Lim Yun-ho (Gimcheon Sangmu), Park Ji-hu (FC Seoul). Tiền vệ: Han Seung-min (Jeonbuk Hyundai), Jeong Ha-won, Moon Ji-hwan (cùng FC Seoul), Park Kyung-hoon, Lee In-woo (cùng Suwon Samsung), Ahn Seon-hyeon (Pohang Steelers), Kim Ji-ho, Gu Hun-min (cùng Daejeon Hana Citizen), Kim Tae-ho (Trường THPT Kyungbuk), Ahn Ju-wan (Seoul E-Land FC). Tiền đạo: Kim Ji-woo (Busan IPark), Nam Yi-an (Ulsan HD).

