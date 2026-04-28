Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chân sút nội liên tục ghi bàn, đội tuyển Việt Nam nhiều 'súng' tốt: Ngại gì Indonesia!

Hồng Nam
28/04/2026 12:50 GMT+7

Màn thể hiện tốt của các chân sút nội như Đình Bắc, Việt Cường giúp HLV Kim Sang-sik có thể yên tâm tuyệt đối vào dàn hỏa lực của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam cần thêm 'họng súng'

HLV Kim Sang-sik đón tin vui, khi hàng loạt tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đang đạt phong độ cực cao ở V-League, nổi bật có Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Trần Việt Cường.

Đình Bắc đã giải cơn hạn (đi kèm vận rủi) bàn thắng kéo dài suốt 14 trận V-League từ đầu mùa, bằng phong độ vô cùng ấn tượng. Chân sút sinh năm 2004 ghi 7 bàn trong 4 trận gần nhất, với cú đúp vào lưới Đà Nẵng, hattrick trước SLNA, cùng pha lập công vào lưới PVF-CAND và CLB Công an TP.HCM.

Trong đó, 3 bàn thắng của Đình Bắc vào lưới SLNA đã chứng minh tài năng trẻ của CLB CAHN dần trưởng thành và hoàn thiện lối chơi. Hai bàn đầu đều đến từ những pha chạy chỗ khôn ngoan, chọn vị trí hợp lý để dứt điểm cận thành, trong khi bàn thứ ba đến từ chấm phạt đền.

Đình Bắc tỏa sáng với cú hattrick vào lưới SLNA ở vòng 20

Ở các trận gặp CLB Đà Nẵng hay CLB Công an TP.HCM, Đình Bắc cũng ghi bàn nhờ bản năng "sát thủ", khi chạy chỗ khéo léo và dứt điểm đơn giản. Không còn những pha rê dắt tốn bóng và không hiệu quả như giai đoạn đầu, dưới bàn tay huấn luyện của Alexandre Polking, mọi lựa chọn xử lý của Đình Bắc trở nên gọn gàng, tối giản và hiệu quả hơn. Trong hệ thống tấn công vốn dĩ mạnh toàn diện với những chân chuyền như Quang Hải, Leo Artur hay Stefan Mauk, Đình Bắc được hỗ trợ hiệu quả. 

Tiền đạo 22 tuổi không cần "làm tất ăn cả" từ tạo đột biến đến ghi bàn như ở U.23 Việt Nam, mà chỉ cần phối hợp tốt, chuyền nhanh và tư duy khoảng trống để tìm cơ hội ra chân. 

Cái ôm cảm ơn dành cho người thầy cũ Văn Sỹ Sơn cũng cho thấy phiên bản "lúa chín lúa cúi đầu" của Đình Bắc. Khi cái ngông đặc trưng của tuổi trẻ đã lùi lại phía sau, Đình Bắc sẵn sàng trở thành chân sút hàng đầu của CLB CAHN, rồi mang phong độ ấy bước lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026. 

HLV Polking giúp Đình Bắc đá tối giản và hiệu quả hơn, không còn cậy tốc độ như giai đoạn đầu

Cùng với Đình Bắc, Việt Cường cũng bùng nổ với 3 bàn trong 2 trận gần nhất, nâng tổng bàn thắng từ đầu giải lên 6 bàn. Ấn tượng nhất phải kể đến pha độc diễn ghi bàn vào lưới Hà Nội, với cú rê bóng qua... nửa chiều dài sân, vượt qua vòng vây 3 hậu vệ chủ nhà rồi sút tung lưới Văn Chuẩn. 

Việt Cường đã vượt qua nỗi buồn bỏ lỡ cơ hội ở trận gặp Malaysia để hoàn thiện bản thân. Ở tuổi 26, Việt Cường đang đạt độ chín sự nghiệp. Anh rê bóng ổn, chịu khó chạy chỗ, tì đè và di chuyển rộng. Khả năng sẵn sàng "chịu đòn", đấu tay đôi trực diện với trung vệ đối thủ của Việt Cường cũng hình thành nên một trung phong tiềm năng. 

Chiều cao 1,8 m của Việt Cường hay 1,79 m của Đình Bắc cũng củng cố nên một thế hệ chân sút nội toàn diện, đủ sức khuấy đảo sân chơi Đông Nam Á. 

Hàng công mạnh nhất 

Thành bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 vẫn sẽ phụ thuộc vào hàng công, nơi HLV Kim Sang-sik cần người "chia lửa" với trung phong Nguyễn Xuân Son.

Tại AFF Cup cách đây 2 năm, màn thể hiện xuất sắc của Xuân Son với 7 bàn sau 5 trận đã kéo "con tàu" đội tuyển Việt Nam leo một mạch lên đỉnh vinh quang. Thế nhưng, tại AFF Cup tới, Xuân Son có thể bị đối thủ chăm sóc kỹ càng. 

Xuân Son (phải) cần người 'chia lửa'

Nhất là khi, những đối thủ tiềm tàng như Thái Lan, Indonesia, Philippines sẵn sàng tân trang những trung vệ mang dòng máu ngoại (ngoại binh nhập tịch hoặc con lai) để bủa vây trung phong của Nam Định.

Đội tuyển Việt Nam cần nhân tố giỏi để "chia lửa" với Xuân Son. Đỗ Hoàng Hên đã xuất hiện và tỏa sáng với 1 kiến tạo vào lưới Malaysia. Hoàng Hên mang tới sự đột biến và chất nghệ sĩ cho tuyến giữa vốn "thừa thợ thiếu thầy" của đội tuyển Việt Nam trước đây, nhờ nhãn quan và cữ chân của cầu thủ từng ăn tập tại La Masia (Barcelona). Còn trên hàng tiền đạo, Đình Bắc và Việt Cường cũng tiến bộ từng ngày để giảm sức ép đặt lên vai đàn anh.

Khi đã tìm được nguồn ghi bàn dự phòng, HLV Kim Sang-sik có thể biến hóa đội tuyển Việt Nam thành khối rubik đa diện. Sức ép của đương kim vô địch hiển nhiên lớn, khi đối thủ nghiên cứu đội bóng của ông Kim nhiều hơn. Song nếu vượt qua được, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến lên đẳng cấp mới. 

