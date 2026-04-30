U.17 Việt Nam đủ sức chơi sòng phẳng để đánh bại U.17 Hàn Quốc

U.17 Việt Nam đã khác xưa

Mục tiêu tối thượng của U.17 Việt Nam tại vòng chung kết U.17 châu Á 2026, là đoạt vé vượt qua vòng bảng, cũng đồng nghĩa có suất dự U.17 World Cup. Đây là đích ngắm khả thi, khi lứa đàn anh của U.17 hiện tại từng lọt tới tứ kết hay bán kết châu Á. Mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay, nếu thầy trò HLV Cristiano Roland nỗ lực đủ nhiều.

Lần gần nhất đoạt vé vượt vòng bảng châu Á của U.17 Việt Nam diễn ra tròn 10 năm trước. Khi ấy, đội bóng được huấn luyện bởi ông Đinh Thế Nam đã đứng nhì bảng với 6 điểm, nhờ đánh bại Úc và Kyrgyzstan.

U.17 Việt Nam càng chơi càng hay ẢNH: VFF

Tuy nhiên, cần lưu ý chi tiết: U.17 Việt Nam đã thắng Kyrgyzstan vốn bị đánh giá thấp nhất bảng, cùng đối thủ Úc vốn dĩ vừa chạm trán trước đó ở Đông Nam Á nên đã quen mặt. Còn khi gặp Nhật Bản và Iran, U.17 Việt Nam lần lượt thua 0-7 và 0-5. Tức là, bóng đá trẻ Việt Nam ngày đó vẫn bị "át vía" bởi những đội bóng hùng mạnh châu lục.

Thế nhưng sau 10 năm, U.17 Việt Nam đã khác. Cái khác trước tiên, là đội bóng được tạo thành từ lứa cầu thủ được huấn luyện với giáo trình, chế độ dinh dưỡng, y học thể thao bài bản hơn. Thể hình cầu thủ U.17 cũng nhỉnh hơn xưa, với nhiều nhân tố cao trên 1,8 m, thậm chí trên 1,9 m. Song trên hết, thứ tạo nên niềm tin cho U.17 Việt Nam là bản lĩnh. Suốt 2 năm ông Roland huấn luyện, lứa U.17 đã đánh bại Nhật Bản, Uzbekistan và Ả Rập Xê Út ở loạt giao hữu, thắng Úc, hòa Nhật Bản, UAE ở giải chính thức. Những đội bóng mạnh nhất châu lúc đều đã hòa hoặc thua U.17 Việt Nam. Dẫu là giải Đông Nam Á, châu Á hay giải giao hữu, những trận đấu ấy đều rất đáng trân trọng. Các cầu thủ có thể thắng hoặc thua, nhưng đó là cái thắng thua bởi trình độ, chứ chẳng còn chuyện "tim đập chân run" hay sợ hãi đối thủ.

Với tâm thế ấy, U.17 Việt Nam chẳng có lý do để ngán ngại U.17 Hàn Quốc, đối thủ cùng bảng C tại VCK U.17 châu Á 2026. Đội trẻ xứ kim chi rất mạnh, xứng đáng được tôn trọng. Song, học trò Roland sẽ vào cuộc với sự tự tin và đối đầu sòng phẳng, chứ không để đối thủ thoải mái lấn lướt.

Chờ tài HLV Roland

Sau giải U.17 châu Á 2025, HLV Roland từng có bật mí thú vị, rằng đã có thành viên trong đội nghĩ rằng U.17 Việt Nam nên tập trung cho trận gặp Úc và UAE, còn trận gặp Nhật Bản không cần quá đặt nặng vì triển vọng thắng không cao.

Dù vậy, ông Roland vẫn dốc tâm chuẩn bị chiến thuật cho màn đọ tài "người khổng lồ" châu lục, với đấu pháp phòng ngự triệt để, phản công nhanh và tận dụng các pha đoạt bóng trên phần sân đối thủ để tổ chức tấn công chớp nhoáng.

U.17 Việt Nam bản lĩnh và chững chạc ẢNH: VFF

Nỗ lực và niềm tin không thể lay chuyển của cả thầy và trò được đền đáp với trận hòa xứng đáng. U.17 Việt Nam tìm được bàn gỡ phút 96 nhờ công của Trần Gia Bảo trên chấm phạt đền. Đây là trận hòa đầu tiên của U.17 Việt Nam trước U.17 Nhật Bản ở giải châu Á, mà như lời HLV Roland nói, giúp đội bóng của ông "cho cả thế giới thấy rõ tiềm năng của mình".

Nhuệ khí ấy cần được lưu giữ trọn vẹn ở trận gặp U.17 Hàn Quốc, nơi U.17 Việt Nam sẽ một lần nữa phải vượt núi để mơ cao. Không giống trận gặp U.17 Nhật Bản một năm trước, lần này, niềm tin của thầy trò Roland đã lớn hơn trước. Hai năm bất bại với 16 trận đấu đã tạo nên hình thù đội bóng bản lĩnh, sẵn sàng đôi công với đối thủ mạnh, lấy thể lực và sức mạnh tấn công cứng rắn như đá để áp đặt thế trận (như đã làm với Úc, UAE), nhưng cũng uyển chuyển như nước, có thể phòng ngự mềm dẻo, chờ đợi rình rập con mồi.

Sự đa diện ấy đến từ nền tảng hệ thống chơi bóng biến hóa mà HLV Roland dày công xây dựng, nơi từng cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình, cùng việc phải bọc lót hỗ trợ nhau. HLV người Brazil tạo nên lối chơi hiện đại, với các pha đập nhả, di chuyển trực diện rất nhanh, tập trung vào tốc độ, tiết chế những đường chuyền hay pha xử lý thừa.

Bóng đá trẻ luôn chứa đựng bất ngờ, cấp độ U.17 càng thuận lợi để bóng đá Việt Nam nghĩ đến kỳ tích. Bởi ở độ tuổi này, cầu thủ vẫn như miếng "bọt biển" sẵn sàng cởi mở với ý tưởng mới và chưa bị nỗi sợ hãi kìm chân. Hãy chơi như... chưa từng được chơi, để ngáng đường các đội bóng mạnh và mở toang cánh cửa World Cup.