Geovane chính thức có quốc tịch Việt Nam, lấy tên cực 'chất': Nguyễn Tài Lộc

Geovane nhập tịch thành công

Tiền đạo Geovane Magno của CLB Ninh Bình đã hoàn thành thủ tục nhập tịch. Anh trở thành công dân Việt Nam, lấy tên là Nguyễn Tài Lộc. Qua đó, Geovane đã có đủ tư cách thi đấu cho Ninh Bình theo dạng nội binh từ mùa giải mới. Anh cũng đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam, sau khi tích lũy đủ 5 năm sống tại đây.

Trước đó, vào tháng 9.2025, Bộ VH-TT-DL đã gửi công văn đến Bộ Tư pháp đề nghị hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho tiền đạo Geovane Magno và trung vệ Janclesio, 2 cầu thủ người Brazil đã thi đấu lâu năm ở V-League. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, quốc tịch Việt Nam đã được trao cho Geovane, như phần thưởng dành cho quá trình cống hiến của anh từ năm 2020 đến nay.

Geovane (giữa) có quốc tịch Việt Nam ẢNH: VPF

Trong công văn về vấn đề nhập tịch, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chia sẻ: "Thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua là sự quan tâm ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người hâm mộ Việt Nam dành cho môn bóng đá. Sau quá trình theo dõi, đánh giá chuyên môn tại các mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gần đây, Ban Chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các chuyên gia bóng đá nhận thấy một số cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại các giải luôn có tinh thần cống hiến, tận tâm với câu lạc bộ và mong muốn được sinh sống và làm việc ở Việt Nam lâu dài.

Trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đề xuất của ông Kim Sang-sik (HLV trưởng đội tuyển quốc gia), nhằm tận dụng và phát huy tài năng thể thao đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng, Bộ VH-TT-DL trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho 2 cầu thủ: Geovane Magno và Janclesio".

Geovane sinh năm 1994, từng khoác áo CLB Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel. Anh sở hữu chiều cao 1,88 m, nhưng thi đấu rất kỹ thuật với nhãn quan chiến thuật cao, giỏi xoay xở trong phạm vi hẹp.

Ở tuổi 32, Geovane vẫn đang là trụ cột CLB Ninh Bình với 7 bàn sau 17 trận. Trong 6 năm chơi ở V-League, anh chơi 130 trận, ghi 42 bàn, được đánh giá là một trong những mũi tấn công xuất sắc và đa năng nhất giải.



