Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tâm thế 'lúa chín cúi đầu' của U.17 Việt Nam

Hồng Nam
29/04/2026 00:46 GMT+7

Từng đánh mất tấm vé dự World Cup bởi bàn thua muộn, U.17 VN cần rút ra bài học để viết tiếp giấc mơ dang dở 1 năm trước.

Bài học quý giá

U.17 VN từng cách tấm vé dự U.17 World Cup cùng ngôi nhất bảng 3 phút thi đấu chính thức. Ở trận hạ màn vòng bảng U.17 châu Á 2025 với U.17 UAE, học trò HLV Cristiano Roland đã dẫn trước 1-0 đến phút 87, trong thế trận mà đội trẻ VN chơi nhỉnh hơn, kiểm soát tốt nhịp chơi, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. U.17 VN thực sự đã chơi hay trước đội bóng vừa đánh bại U.17 Úc và hòa U.17 Nhật Bản. Thế nhưng với chỉ một khoảnh khắc sơ hở, hàng thủ U.17 VN đã để Haizaa Faisal lướt đi rồi đánh đầu tung lưới Hoa Xuân Tín. Chỉ trong tích tắc, thầy trò ông Roland rơi từ đầu bảng xuống cuối bảng, chính thức bị loại dù có lúc nắm chắc vé World Cup trong tay.

U.17 VN quyết đoạt vé đi World Cup

Ảnh: VFF

"Nói nuối tiếc thì có, nhưng nói buồn thì không. U.17 VN đã chiến đấu hết mình và cho mọi người thấy tiềm năng to lớn. Muốn không thủng lưới chỉ có cách dựng xe tải chắn trước cầu môn, bóng đá là vậy", HLV Roland kể lại khoảnh khắc U.17 VN "cầm vàng lại để vàng rơi" với Thanh Niên. U.17 VN chỉ còn cách 3 phút chính thức nữa là bảo vệ được chiến thắng trước U.17 UAE. Tuy nhiên, để đi được đến thành quả ấy, cả đội đã vượt qua chặng đường dài.

Dù tự hào với 2 năm đầy nỗ lực của học trò, nhưng ông Roland hiểu rõ U.17 VN vẫn cần phải tốt hơn. Tấm vé World Cup (dành cho các đội vượt qua vòng bảng VCK U.17 châu Á) là phần thưởng hấp dẫn, đồng nghĩa mọi đội bóng ở châu lục đều dốc sức đầu tư lực lượng, lối chơi để tranh đoạt. Các chuyến tập huấn, giao hữu quốc tế, du đấu… đã diễn ra dày đặc ở các đội bóng giàu tham vọng. Chính U.17 VN cũng vừa "tập huấn" thành công, với 5 trận bất bại để đoạt ngai vàng U.17 Đông Nam Á 2026. Học trò ông Roland tiến bộ, song đối thủ cũng không đứng yên. Lần gần nhất U.17 VN thắng ở một VCK châu Á đã là chuyện của 10 năm trước, khi đội tuyển trẻ của HLV Đinh Thế Nam thắng Úc và Kyrgyzstan ở vòng bảng. Sau một thập niên, bóng đá trẻ VN lại mơ World Cup. Mục tiêu vẫn sẽ khó khăn, gập ghềnh, khi một khoảnh khắc hay một biến số là đủ để đảo ngược cục diện. U.17 VN đã mất tất cả chỉ với một chút lơ là. Chơi hay mới chỉ là điều kiện cần, phải tỉnh táo cả trận, duy trì tập trung và cần thêm một chút may mắn, U.17 VN mới lách được cửa hẹp. Đó là giá trị của bài học ẩn giấu trong nỗi đau của thầy trò Roland 1 năm trước.

Tập trung và khiêm nhường

Dưới cái nóng hầm hập của Hà Nội, U.17 VN vẫn đang căng sức chạy đua cho U.17 châu Á. Những khẩu lệnh như "tập trung", "quan sát", "dứt điểm" được ông Roland và trợ lý truyền đi bằng những câu gào lạc giọng, từ trong trận đấu đến khi bước vào buổi tập. Ngọn lửa của ông Roland cháy rực, khi lần thứ 2 chinh phục đỉnh núi mà ông cùng U.17 VN từng ở rất gần vạch đích.

Các bài rèn thể lực được ông Roland ưu tiên hàng đầu, để giải bài toán thi đấu dưới cái nóng ở Ả Rập Xê Út. Nguyễn Lực, Sỹ Bách… đã chơi tốt ở giải U.17 Đông Nam Á, nhưng nên nhớ 17 trong số 19 bàn thắng được ghi vào lưới những đối thủ vốn dĩ dưới tầm U.17 VN như Malaysia, Đông Timor… U.17 VN chỉ gặp một đội mạnh, đó là U.17 Úc (thắng 2-1) ở bán kết.

Còn ở giải châu Á, sức ép lớn hơn khi U.17 Hàn Quốc là đội mạnh bậc nhất giải về sức mạnh cơ bắp cũng như tinh thần chiến đấu, còn U.17 UAE đã ngáng đường Nhật Bản, Úc ở giải trước, từng 8 lần dự VCK. Chỉ có U.17 Yemen là yếu nhất, nhưng cũng chơi rất khỏe và kỹ thuật, lại quen với khí hậu Tây Á.

Bên cạnh các bài chiến thuật như phản công nhanh, chuyển đổi trạng thái và chống bóng bổng được ông Roland và trợ lý rèn kỹ, cùng những buổi họp chiến thuật phân tích băng hình, HLV Roland cũng đang mở chìa khóa quan trọng nhất là tinh thần thi đấu. Theo ông Roland, U.17 VN đã có bản sắc và tâm thế mới, nhưng để giữ được trong những trận cầu cực "nóng" tại Ả Rập Xê Út tháng tới, cần nỗ lực cùng sự khiêm nhường để giữ đôi chân trên mặt đất của cả thầy và trò.

