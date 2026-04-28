Không thể xem phát trực tiếp U.17 nữ Việt Nam đấu giải châu Á, lý do cực bất ngờ

U.17 nữ Việt Nam sẵn sàng cho đấu trường châu lục
Sáng 28.4, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã lên đường sang Tô Châu (Trung Quốc) để tham dự vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026. HLV trưởng Okiyama Masahiko cùng 23 cầu thủ có mặt tại sân bay Nội Bài từ sớm, thể hiện sự sẵn sàng cho hành trình quan trọng tại đấu trường châu lục.
Toàn đội khởi hành từ Hà Nội, hạ cánh tại Thượng Hải lúc 14 giờ 30 phút (giờ địa phương), sau đó tiếp tục di chuyển khoảng 2 giờ bằng xe buýt để đến Tô Châu - nơi tổ chức các trận đấu của giải. Theo kế hoạch, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sẽ có 3 ngày để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi bước vào thi đấu chính thức.
Giải diễn ra từ ngày 30.4 đến 17.5.2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển. Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi thầy trò HLV Okiyama Masahiko phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
AFC không cung cấp tín hiệu trực tiếp
Một điểm đáng chú ý là AFC không cung cấp tín hiệu trực tiếp vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026 và hiện chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát trực tiếp giải đấu này. Điều này khiến người hâm mộ không thể theo dõi các trận đấu của đội tuyển theo thời gian thực.
Tuy nhiên, khán giả trong nước vẫn có thể xem lại các trận đấu của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam trên nền tảng TV360, với thời gian phát lại sau khi trận đấu kết thúc 1 ngày. Đây là cách để người hâm mộ tiếp tục theo dõi hành trình của đội tuyển tại sân chơi châu lục.
Theo điều lệ giải, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự FIFA U.17 Women’s World Cup Morocco 2026. Đây là mục tiêu lớn mà đội tuyển U.17 nữ Việt Nam hướng tới, đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực ở đấu trường quốc tế.
Trước khi lên đường, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có buổi gặp mặt với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tham dự buổi gặp có Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà, HLV trưởng Okiyama Masahiko cùng ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ.
Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn căn dặn toàn đội giữ gìn sức khỏe, tập trung tối đa cho thi đấu tại vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026. Ông nhấn mạnh đây là sân chơi có trình độ chuyên môn cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như bản lĩnh thi đấu. Đồng thời, toàn đội cần chủ động nghiên cứu đối thủ, xây dựng lối chơi phù hợp, phát huy tinh thần tập thể và không từ bỏ trong mọi hoàn cảnh.
Thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ, HLV trưởng Okiyama Masahiko bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của VFF, đồng thời khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị tích cực và sẵn sàng bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất.
Bình luận (0)