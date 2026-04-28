AFC ‘bỏ rơi’ vòng bảng U.17 châu Á, TV360 vào cuộc khẩn cấp: Khán giả xem U.17 Việt Nam ở đâu?

TV360 tuyên bố gì?

Trưa 27.4, TV360 thông báo tin cực vui: "TV360 phát sóng độc quyền và trọn vẹn VCK U.17 châu Á 2026 – Lần đầu tiên khán giả Việt Nam theo dõi đầy đủ từ vòng bảng một giải đấu trẻ cấp độ châu lục.

TV360 chính thức trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trọn vẹn AFC U.17 Asian Cup 2026 – bao gồm toàn bộ các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết, điều chưa từng có tiền lệ đối với một giải đấu trẻ cấp châu lục.

TV360 – nền tảng số đồng hành phát triển bóng đá trẻ. Đại diện TV360, bà Hồ Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình TV360, chia sẻ: “Việc đồng hành cùng AFC không chỉ là câu chuyện bản quyền. TV360 hướng tới trở thành nền tảng số góp phần phát triển hệ sinh thái bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ – nơi tạo nên tương lai của thể thao Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn mang các giải đấu châu lục đến gần hơn với người hâm mộ, đồng thời đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn xa hơn".



Trước đó một ngày, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vòng bảng U.17 châu Á 2026 sẽ không được đơn vị này trực tiếp tổ chức ghi hình và phát sóng do hạn chế về nhân sự sản xuất. Theo kế hoạch, các trận đấu chỉ bắt đầu được ghi hình và phân phối tín hiệu từ vòng tứ kết trở đi.

Điều này từng khiến nhiều người lo ngại khán giả Việt Nam sẽ không thể theo dõi trực tiếp 3 trận đấu quan trọng của đội tuyển U.17 Việt Nam tại vòng bảng - giai đoạn mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé dự U.17 World Cup.

Pha phối hợp đá phạt đẳng cấp ấn định chiến thắng cho U.17 Việt Nam trước U.17 Úc ở giải Đông Nam Á

Tuy nhiên, thực tế lại mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ trong nước. Nền tảng TV360 đã đạt thỏa thuận với AFC để phát sóng trọn vẹn các trận đấu thuộc U.17 châu Á 2026, qua đó đảm bảo khán giả Việt Nam vẫn có thể theo dõi hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland ngay từ vòng bảng.

Toàn bộ các trận đấu của AFC U.17 Asian Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng TV360, hỗ trợ đa nền tảng từ TV thông minh, điện thoại di động đến máy tính bảng.



Không chỉ dừng lại ở phát sóng, TV360 sẽ liên tục cập nhật lịch thi đấu, thông tin bên lề và các nội dung liên quan, giúp người hâm mộ theo dõi giải đấu một cách đầy đủ và thuận tiện nhất.



Vòng bảng mang ý nghĩa quyết định với U.17 Việt Nam

Giải U.17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7.5 đến 24.5 tại Ả Rập Xê Út, với sự góp mặt của 16 đội tuyển hàng đầu châu lục. U.17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U.17 Yemen, U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE - những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Theo thể thức, chỉ cần vượt qua vòng bảng và lọt vào tứ kết, các đội sẽ giành quyền tham dự U.17 World Cup. Điều này khiến 3 trận đấu đầu tiên trở thành “cửa ải” mang tính quyết định cho mục tiêu của U.17 Việt Nam.

Trong bối cảnh đội bóng vừa vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 và đang duy trì phong độ ấn tượng, sự đồng hành của người hâm mộ thông qua truyền hình sẽ là nguồn động lực không nhỏ.

Trước đó, tại U.17 châu Á 2025, U.17 Việt Nam chỉ đứng thứ 3 bảng đấu sau 3 trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước U.17 Úc, U.17 UAE và U.17 Nhật Bản. Kinh nghiệm này sẽ là hành trang quan trọng khi đội bước vào giải đấu năm nay với mục tiêu cao hơn.

TV360 nhấn mạnh, TV360 lấp đầy khoảng trống phát sóng của bóng đá trẻ Trong nhiều năm, các giải đấu trẻ châu Á thường không được phát sóng đầy đủ, đặc biệt là vòng bảng – nơi mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của các đội tuyển. Nguyên nhân đến từ hạn chế về sản xuất và phân phối tín hiệu, khiến người hâm mộ gần như chỉ có thể theo dõi từ vòng bán kết. Với việc sở hữu bản quyền trọn vẹn và chủ động triển khai phát sóng, TV360 đã thay đổi cách người Việt Nam theo dõi bóng đá trẻ. Toàn bộ hành trình của giải đấu – từ những trận mở màn đến các vòng knock-out – sẽ được truyền tải đầy đủ, liên tục và đồng nhất trên một nền tảng duy nhất. Điều này không chỉ giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào, mà còn tạo nên một trải nghiệm theo dõi xuyên suốt – điều vốn rất hiếm ở các giải trẻ trước đây.



