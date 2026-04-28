Đấu đối thủ cực mạnh ở châu Á, U.17 Việt Nam cần cải thiện những gì?

Sau chức vô địch U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam bước vào sân chơi châu lục với sự tự tin lớn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng cách giữa khu vực và châu Á vẫn là thách thức không nhỏ, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải nhanh chóng nâng cấp nhiều yếu tố nếu muốn cạnh tranh suất vào tứ kết.

U.17 Việt Nam sẽ cần cải thiện nhiều điểm trước những đối thủ mạnh hơn ở châu lục Ảnh: VFF

Bài toán trước hàng thủ số đông

Một trong những vấn đề dễ nhận thấy là khả năng tấn công trước hàng phòng ngự số đông. Ở trận hòa 0-0 trước U.17 Indonesia tại vòng bảng, U.17 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi đối thủ chủ động chơi thấp, bịt kín khoảng trống. Dù kiểm soát bóng tốt, đội vẫn thiếu phương án dứt điểm rõ ràng và sự sắc bén ở những tình huống quyết định.

Thực tế này cho thấy U.17 Việt Nam cần đa dạng hóa cách tiếp cận khung thành. Những pha phối hợp “đánh lừa” đã trở thành điểm nhấn và mang lại hiệu quả trước các đối thủ cởi mở, nhưng khi không gian bị thu hẹp, đội cần thêm phương án. Sút xa, tận dụng bóng bổng, hay tăng tốc độ luân chuyển bóng để kéo giãn đội hình đối phương là những giải pháp cần được cải thiện.

Bên cạnh đó, khả năng tận dụng cơ hội cũng là yếu tố mang tính then chốt. Ở sân chơi Đông Nam Á, U.17 Việt Nam ghi nhiều bàn thắng, nhưng tại châu Á, số cơ hội sẽ ít hơn và chất lượng phòng ngự của đối thủ cao hơn. Điều này đòi hỏi các cầu thủ phải nâng cao độ chính xác trong những pha dứt điểm, bởi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể định đoạt kết quả trận đấu.

Bản lĩnh thi đấu và khả năng thích nghi trước đối thủ mạnh

Không chỉ là câu chuyện chuyên môn, bản lĩnh thi đấu cũng là thử thách lớn với U.17 Việt Nam. Các đối thủ tại bảng C như U.17 Hàn Quốc hay U.17 UAE đều có nền tảng thể lực tốt, tổ chức chiến thuật chặt chẽ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn hơn. Điều này buộc U.17 Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ, hạn chế sai sót và giữ được sự ổn định trong suốt 90 phút.

Khả năng thích nghi với cường độ thi đấu cao cũng là điểm cần cải thiện. Ở cấp độ châu lục, tốc độ trận đấu nhanh hơn, áp lực lớn hơn, và mọi sai lầm đều có thể bị trừng phạt. Vì vậy, việc kiểm soát cảm xúc, giữ nhịp trận đấu và lựa chọn thời điểm tăng tốc sẽ đóng vai trò quan trọng.

HLV Roland sẽ đối mặt với bàn toán khó hơn ở VCK U.17 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Ngoài ra, khả năng ứng biến chiến thuật của ban huấn luyện cũng sẽ là yếu tố quyết định. Những trận đấu tại VCK U.17 châu Á thường có diễn biến phức tạp, đòi hỏi HLV Cristiano Roland phải có sự điều chỉnh kịp thời về nhân sự hay cách tiếp cận trận đấu. Đây sẽ là thước đo cho sự trưởng thành của toàn đội.

Dù vậy, U.17 Việt Nam vẫn có nền tảng tích cực để hướng tới mục tiêu lớn. Chuỗi 16 trận bất bại, lối chơi kỷ luật cùng sự tự tin sau chức vô địch khu vực là điểm tựa quan trọng. Quan trọng hơn, đội bóng đang cho thấy sự tiến bộ về tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp tập thể.

Hành trình tại VCK U.17 châu Á 2026 sẽ là phép thử thực sự cho thế hệ trẻ này. Nếu cải thiện được những hạn chế đã bộc lộ, U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen, qua đó nuôi hy vọng giành vé dự U.17 World Cup.