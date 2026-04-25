Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá trẻ Đông Nam Á

Nghi Thạo
25/04/2026 02:02 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam (VN) đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U.17 Malaysia ở trận chung kết; qua đó thầy trò HLV Cristiano Roland đăng quang xứng đáng tại giải đấu được tổ chức ở Indonesia.

Bước vào chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối qua 24.4, kịch bản của màn so tài giữa U.17 VN và U.17 Malaysia ở trận ra quân vòng bảng một lần nữa tái hiện. "Hổ Mã Lai" đã rút ra bài học khi nhập cuộc với một khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn và sẵn sàng "dựng xe buýt" trước khung thành. Dù vậy, chừng đó là không đủ để các cầu thủ Malaysia có thể ngăn cản được một U.17 VN hoàn toàn vượt trội về mặt đẳng cấp.

HLV Roland giơ cao cúp vô địch

Ảnh: VFF

Niềm vui chiến thắng của toàn đội U.17 Việt Nam

Quý Vương mở tỷ số trận chung kết ở phút 11 cho U.17 Việt Nam

Cú sút chân trái đẳng cấp của Văn Dương nhân đôi cách biệt cho U.17 Việt Nam

Sự trùng hợp đến từ bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Khi U.17 VN thắng U.17 Malaysia 4-0 tại vòng bảng, Lê Sỹ Bách mở tỷ số ở phút 11. Đến trận đấu tranh chức vô địch, thế bế tắc cũng được khai thông ở phút 11 với pha lập công của Đào Quý Vương. Bàn thắng sớm của Quý Vương đã góp phần giải tỏa áp lực tâm lý, giúp thầy trò HLV Cristiano Roland dễ chơi hơn rất nhiều. Không quá khi nói rằng U.17 VN đăng quang chức vô địch khu vực mà không gặp bất cứ khó khăn nào ở trận chung kết. Đoàn quân của ông Roland đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Lối chơi sở trường với những pha đập nhả, phối hợp ngắn và nhanh được phát huy. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, các cầu thủ U.17 Malaysia chỉ biết bám đuổi Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội. Cú đúp bàn thắng do công Nguyễn Văn Dương (phút 45+4 và phút 56) chính là thành quả sau những đợt tấn công như vũ bão của U.17 VN về phía khung thành đối thủ.

U.17 VN lần thứ tư đăng quang giải đấu khu vực

ẢNH: VFF

Với chiến thắng chung cuộc 3-0 trước U.17 Malaysia, U.17 VN đăng quang chức vô địch một cách đầy xứng đáng. Tính đến lúc này, U.17 VN đã cán mốc 4 lần lên ngôi tại sân chơi Đông Nam Á (2006, 2010, 2017 và 2026), đồng thời xác lập kỷ lục mới về số lần vô địch khu vực. Đội bóng sao vàng đã chính thức vượt qua thành tích của những đối thủ lớn như Thái Lan và Úc (cùng sở hữu 3 lần vô địch giải U.17 Đông Nam Á).

Văn Dương hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 3-0 cho U.17 Việt Nam

Thành công của U.17 VN tại giải năm nay mang đậm dấu ấn của HLV Cristiano Roland. Vị thuyền trưởng người Brazil không chỉ mang đến một sơ đồ chiến thuật linh hoạt mà quan trọng hơn là tư duy chơi bóng hiện đại. Thay vì phụ thuộc vào những đường bóng dài hay nỗ lực cá nhân, U.17 VN ưu tiên kiểm soát không gian và luân chuyển bóng ngắn với tốc độ cao. Sự tự tin, phong thái điềm tĩnh và tính ổn định cao chính là điểm nhấn của lứa cầu thủ hiện tại.

Ở trận đấu tranh hạng ba diễn ra chiều cùng ngày, U.17 Úc đã giành chiến thắng cực đậm với tỷ số 8-0 trước U.17 Lào. Qua đó, đội bóng xứ sở chuột túi cán đích ở vị trí hạng ba chung cuộc tại giải U.17 Đông Nam Á 2026.

        VFF thưởng 1,1 tỉ đồng

Sau trận đấu, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn đội đã thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch U.17 Đông Nam Á. Ông cũng lưu ý đội tiếp tục giữ phong độ, tập trung thi đấu tốt VCK U.17 châu Á, diễn ra đầu tháng 5.2026.

Tổng thưởng động viên từ vòng bảng đến trận chung kết của VFF cho đội U.17 Việt Nam là 1,1 tỉ đồng.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
