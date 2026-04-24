Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Malaysia: ‘U.17 Việt Nam vô địch vì quá mạnh, chúng ta cố gắng trong vô vọng’

Văn Trình
24/04/2026 22:09 GMT+7

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U.17 Malaysia trong trận chung kết đã giúp U.17 Việt Nam đăng quang giải U.17 Đông Nam Á 2026. Không chỉ gây ấn tượng về mặt tỷ số, màn trình diễn vượt trội của thầy trò HLV Roland còn khiến truyền thông Malaysia phải thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt giữa hai đội.

U.17 Việt Nam vẫn quá áp đảo

Ngay từ những phút đầu trận chung kết, U.17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Chỉ mất 11 phút, sức ép liên tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Quý Vương sau một tình huống phối hợp phạt góc. Cú dứt điểm quyết đoán của tiền vệ này đưa bóng xuyên qua hàng loạt cầu thủ trước khi nằm gọn trong lưới, mở ra thế trận thuận lợi cho đội bóng trẻ Việt Nam.

Sau khi có bàn dẫn, U.17 Việt Nam không vội vàng mà chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm cuối hiệp 1, đội bóng của HLV Roland bất ngờ tăng tốc. Phút 45+4, Văn Dương tận dụng cơ hội trong góc hẹp để nhân đôi cách biệt, khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế lớn.

Báo chí Malaysia như Berita Harian thừa nhận đội nhà gần như bị cuốn theo lối chơi của U.17 Việt Nam. Tờ này mô tả: “Thế trận hiệp 1 là “một chiều”, khi các cầu thủ U.17 Malaysia phải căng mình chống đỡ trước sức ép liên tục từ đối thủ. Khoảng cách U.17 Việt Nam tạo ra là quá lớn và rõ ràng U.17 Malaysia không có phương án nào để san lấp”.

Báo Malaysia: 'U.17 Việt Nam vô địch vì quá mạnh, chúng ta cố gắng trong vô vọng'- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) thắng dễ ở trận chung kết

ẢNH: FAM

Sang hiệp 2, mọi hy vọng lật ngược tình thế của U.17 Malaysia nhanh chóng bị dập tắt. Phút 54, Trí Dũng thoát xuống rồi căng ngang để Văn Dương hoàn tất cú đúp. Dù trọng tài ban đầu căng cờ việt vị, VAR đã can thiệp và công nhận bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0 cho U.17 Việt Nam.

Trang thể thao Makanbola dùng cụm từ “dập tắt giấc mơ vô địch” để nói về thất bại của U.17 Malaysia. Theo đánh giá của trang này, đội bóng trẻ Malaysia gần như chịu trận, không có nhiều cơ hội khi phải đối đầu với một tập thể U.17 Việt Nam chơi kỷ luật, tốc độ và hiệu quả vượt trội.

Makanbola bình luận: “U.17 Việt Nam quá mạnh so với U.17 Malaysia. Trận chung kết diễn ra trong thế trận mà U.17 Malaysia luôn ở thế bám đuổi và các cầu thủ trẻ chúng ta không thể chơi bóng, cố gắng trong vô vọng”.

Trong khi đó, Harian Metro cũng có chung quan điểm khi nhấn mạnh U.17 Việt Nam đã “gia tăng sức ép liên tục” và không cho U.17 Malaysia bất kỳ khoảng trống nào để triển khai lối chơi. Tờ báo này nhắc lại việc Malaysia từng thua 0-4 trước chính U.17 Việt Nam ở vòng bảng, và trận chung kết chỉ là sự lặp lại của kịch bản chênh lệch đó.

Harian Metro nhận xét: “U.17 Việt Nam không chỉ xứng đáng vô địch, mà còn thể hiện vị thế vượt trội tại khu vực. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu thứ 4 cho bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự tiến bộ của một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng”.

Báo Malaysia: 'U.17 Việt Nam vô địch vì quá mạnh, chúng ta cố gắng trong vô vọng'- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam tiếp tục thắng đậm U.17 Malaysia

ẢNH: FAM

Trên Facebook, trang của hội CĐV Malaysia với hơn 2 triệu người theo dõi - Harimau Malaya cũng thẳng thắn thừa nhận đội nhà “bước vào trận chung kết với hy vọng mong manh”. Một số bình luận cho rằng việc lọt vào chung kết đã là thành công lớn, nhưng khi đối đầu U.17 Việt Nam – đội bóng được đánh giá vượt trội về mọi mặt – thì cơ hội gần như không tồn tại. Dù vậy, Harimau Malaya cũng dành sự động viên cho các cầu thủ trẻ Malaysia, xem đây là bước đệm cho tương lai.

U.17 Việt Nam về nước ngày 26.4, độc chiếm ngôi đầu lịch sử giải Đông Nam Á

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 ĐÔNG NAM Á Malaysia vô địch chung kết TRUYỀN THÔNG ÚC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận