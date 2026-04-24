Báo Malaysia: ‘U.17 Việt Nam vô địch vì quá mạnh, chúng ta cố gắng trong vô vọng’

U.17 Việt Nam vẫn quá áp đảo

Ngay từ những phút đầu trận chung kết, U.17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Chỉ mất 11 phút, sức ép liên tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Quý Vương sau một tình huống phối hợp phạt góc. Cú dứt điểm quyết đoán của tiền vệ này đưa bóng xuyên qua hàng loạt cầu thủ trước khi nằm gọn trong lưới, mở ra thế trận thuận lợi cho đội bóng trẻ Việt Nam.

Sau khi có bàn dẫn, U.17 Việt Nam không vội vàng mà chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm cuối hiệp 1, đội bóng của HLV Roland bất ngờ tăng tốc. Phút 45+4, Văn Dương tận dụng cơ hội trong góc hẹp để nhân đôi cách biệt, khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế lớn.

Báo chí Malaysia như Berita Harian thừa nhận đội nhà gần như bị cuốn theo lối chơi của U.17 Việt Nam. Tờ này mô tả: “Thế trận hiệp 1 là “một chiều”, khi các cầu thủ U.17 Malaysia phải căng mình chống đỡ trước sức ép liên tục từ đối thủ. Khoảng cách U.17 Việt Nam tạo ra là quá lớn và rõ ràng U.17 Malaysia không có phương án nào để san lấp”.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) thắng dễ ở trận chung kết ẢNH: FAM

Sang hiệp 2, mọi hy vọng lật ngược tình thế của U.17 Malaysia nhanh chóng bị dập tắt. Phút 54, Trí Dũng thoát xuống rồi căng ngang để Văn Dương hoàn tất cú đúp. Dù trọng tài ban đầu căng cờ việt vị, VAR đã can thiệp và công nhận bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0 cho U.17 Việt Nam.

Trang thể thao Makanbola dùng cụm từ “dập tắt giấc mơ vô địch” để nói về thất bại của U.17 Malaysia. Theo đánh giá của trang này, đội bóng trẻ Malaysia gần như chịu trận, không có nhiều cơ hội khi phải đối đầu với một tập thể U.17 Việt Nam chơi kỷ luật, tốc độ và hiệu quả vượt trội.

Makanbola bình luận: “U.17 Việt Nam quá mạnh so với U.17 Malaysia. Trận chung kết diễn ra trong thế trận mà U.17 Malaysia luôn ở thế bám đuổi và các cầu thủ trẻ chúng ta không thể chơi bóng, cố gắng trong vô vọng”.

Trong khi đó, Harian Metro cũng có chung quan điểm khi nhấn mạnh U.17 Việt Nam đã “gia tăng sức ép liên tục” và không cho U.17 Malaysia bất kỳ khoảng trống nào để triển khai lối chơi. Tờ báo này nhắc lại việc Malaysia từng thua 0-4 trước chính U.17 Việt Nam ở vòng bảng, và trận chung kết chỉ là sự lặp lại của kịch bản chênh lệch đó.

Harian Metro nhận xét: “U.17 Việt Nam không chỉ xứng đáng vô địch, mà còn thể hiện vị thế vượt trội tại khu vực. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu thứ 4 cho bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự tiến bộ của một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng”.

U.17 Việt Nam tiếp tục thắng đậm U.17 Malaysia ẢNH: FAM

Trên Facebook, trang của hội CĐV Malaysia với hơn 2 triệu người theo dõi - Harimau Malaya cũng thẳng thắn thừa nhận đội nhà “bước vào trận chung kết với hy vọng mong manh”. Một số bình luận cho rằng việc lọt vào chung kết đã là thành công lớn, nhưng khi đối đầu U.17 Việt Nam – đội bóng được đánh giá vượt trội về mọi mặt – thì cơ hội gần như không tồn tại. Dù vậy, Harimau Malaya cũng dành sự động viên cho các cầu thủ trẻ Malaysia, xem đây là bước đệm cho tương lai.