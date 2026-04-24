Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam lần thứ tư vô địch Đông Nam Á: VFF thưởng lớn 1,1 tỉ đồng

U.17 Việt Nam áp đảo, thế trận một chiều

Ngay từ những phút đầu của trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á vào tối 24.4, U.17 Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình, triển khai lối chơi tấn công với cường độ cao. Sự tự tin và chủ động giúp đội nhanh chóng tạo ra sức ép về phía phần sân U.17 Malaysia. Những pha dứt điểm sớm của Lê Sỹ Bách hay các tình huống cố định liên tiếp được khai thác cho thấy ý đồ đánh phủ đầu của đội bóng áo đỏ.

Bàn thắng mở tỷ số đến như một hệ quả tất yếu sau những phút dồn ép. Phút 11, từ một tình huống phạt góc, Đào Quý Vương nhanh chóng tận dụng bóng hai để tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa U.17 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Bàn thắng giúp thế trận trở nên dễ dàng hơn cho đội bóng áo đỏ khi họ tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công và khiến hàng thủ U.17 Malaysia liên tục rơi vào thế bị động.

Thành tích tuyệt vời của U.17 Việt Nam Ảnh: VFF

U.17 Việt Nam vươn lên dẫn trước từ phút 11

Trong phần lớn thời gian của hiệp một, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của U.17 Malaysia. Đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công, thậm chí phải chờ đến giữa hiệp mới có cú dứt điểm đầu tiên nhưng không gây ra nguy hiểm đáng kể. Ngược lại, U.17 Việt Nam liên tục tạo ra các cơ hội với những pha phối hợp đa dạng, từ tấn công biên cho đến những tình huống cố định.

Nguyễn Văn Dương là một trong những cái tên nổi bật trên hàng công khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, cầu thủ này đã để lại dấu ấn với pha xử lý cá nhân đầy tốc độ bên cánh trái trước khi tung cú sút ở góc hẹp ở phút 45+4. Bóng dội cột dọc nhưng vẫn đi vào lưới, nhân đôi cách biệt cho U.17 Việt Nam ở cuối hiệp một.

Văn Dương nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1

Không chỉ tấn công hiệu quả, U.17 Việt Nam còn cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. U.17 Malaysia gần như không tạo ra được sức ép đáng kể, trong khi những pha phản công hiếm hoi cũng nhanh chóng bị bẻ gãy. Sự áp đảo toàn diện cả về thế trận lẫn cơ hội giúp đội tuyển U.17 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2 bàn.

Văn Dương lập cú đúp, U.17 Việt Nam vô địch thuyết phục

Bước vào hiệp 2 với lợi thế dẫn trước, đội tuyển U.17 Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn để duy trì thế trận trước U.17 Malaysia. Dù đối thủ nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng sự chênh lệch về trình độ và tổ chức lối chơi khiến đại diện Đông Nam Á nhanh chóng rơi vào thế bế tắc.

U.17 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn, triển khai thế trận một cách chủ động và hợp lý. Dù không còn duy trì nhịp độ tấn công dồn dập như hiệp một, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn cho thấy sự vượt trội trong những pha xử lý và tổ chức tấn công.

Bàn thắng tiếp theo đến như một hệ quả tất yếu sau những tình huống gây sức ép liên tục. Phút 54, từ một pha lên bóng bên cánh phải, U.17 Việt Nam tận dụng tốt khoảng trống để tạo ra cơ hội rõ ràng, trước khi Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác. Ban đầu trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định việt vị nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng được công nhận cho Văn Dương.

Sau khi có được cách biệt an toàn 3 bàn, U.17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát thế trận theo hướng chắc chắn hơn. Ban huấn luyện cũng liên tục thực hiện những sự thay đổi nhân sự, tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị vào sân tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Ở chiều ngược lại, U.17 Malaysia dù rất cố gắng nhưng gần như không thể triển khai được các pha tấn công đáng chú ý. Những nỗ lực đưa bóng lên phía trên đều bị bẻ gãy từ sớm, khiến đội bóng này không tạo ra được áp lực đủ lớn về phía khung thành U.17 Việt Nam.

Chung cuộc, U.17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U.17 Malaysia với tỷ số 3-0 để có lần thứ tư đăng quang ở đấu trường Đông Nam Á (Thái Lan và Úc cùng 3 lần vô địch, kém Việt Nam). Đây là quả ngọt xứng đáng dành cho những nỗ lực không biết mỏi mệt sau hành trình vô cùng thuyết phục của thầy trò HLV Roland ở giải lần này.

Sau trận đấu, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn đội đã thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch U.17 Đông Nam Á. Ông cũng lưu ý đội tiếp tục giữ phong độ, tập trung thi đấu tốt VCK U.17 châu Á, diễn ra đầu tháng 5.2026.



Tổng thưởng động viên từ vòng bảng đến trận chung kết của VFF cho đội U.17 Việt Nam là 1,1 tỉ đồng.



