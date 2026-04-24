Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thắng cực đậm đội Lào, U.17 Úc giành HCĐ giải vô địch Đông Nam Á

Thu Bồn
Thu Bồn
24/04/2026 17:31 GMT+7

U.17 Úc đã giành chiến thắng cực đậm 8-0 trước U.17 Lào, qua đó giành hạng ba chung cuộc tại giải U.17 Đông Nam Á 2026.

Trận tranh hạng ba giải U.17 Đông Nam Á 2026 là màn so tài giữa U.17 Úc và U.17 Lào. Ở cuộc chạm trán này, đội bóng xứ sở chuột túi đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về mặt đẳng cấp so với đối phương. Đoàn quân của HLV Carl Veart đã giành chiến thắng cực đậm đến 8-0 trước đội bóng xứ sở triệu voi.

U.17 Úc ghi đến 5 bàn ở hiệp 1

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.17 Úc đã tràn đội hình lên tấn công. Chỉ sau hơn 45 phút thi đấu của hiệp 1, các cầu thủ trẻ của xứ sở chuột túi đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đội tuyển U.17 Lào. Trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, U.17 Úc đã dẫn trước đến 5-0.

Lần lượt, Josef Hunter Sikora (phút 20), Georgio Hassarati (phút 27 - phạt đền, phút 30, phút 40), Aston James Reid (phút 44). Nửa đầu hiệp 1 chứng kiến màn tỏa sáng của Hassarati, khi cầu thủ này đã có riêng cho mình cú hat-trick.

U.17 Úc (phải) cán đích ở vị trí hạng ba chung cuộc tại giải U.17 Đông Nam Á 2026

ẢNH: LFF

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra một chiều với sự áp đảo từ đội bóng xứ sở chuột túi. Các học trò của ông Carl Veart thể hiện sự sung mãn về mặt thể lực. Ở phía bên kia, các cầu thủ Lào dường như không còn sức để bám đuổi các chân chạy của U.17 Úc.

Hassarati tiếp tục lên tiếng khi ghi bàn thắng thứ 4 trong trận này, nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 61. Aston James Reid dứt điểm cận thành đào sâu cách biệt thành 7-0. Bàn thứ thứ 8 của U.17 Úc đến từ tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Lào.

Ở phút bù giờ của hiệp 2, U.17 Lào có cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng danh dự từ chấm phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11 m, đội trưởng của U.17 Lào - Odin lại sút quá nhẹ và không thể chiến thắng được thủ môn dự bị của U.17 Úc.

Chung cuộc, U.17 Úc giành chiến thắng với tỷ số đậm 8-0 trước U.17 Lào. Qua đó, đội bóng xứ sở chuột túi cán đích ở vị trí hạng ba giải U.17 Đông Nam Á 2026.

Chung kết U.17 Đông Nam Á hôm nay: U.17 Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia, hướng đến chức vô địch

Chung kết U.17 Đông Nam Á hôm nay: U.17 Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia, hướng đến chức vô địch

Vượt qua thử thách khó khăn nhất để tiến vào chung kết, U.17 VN đứng trước cơ hội lớn bước lên bục cao nhất của giải U.17 Đông Nam Á 2026. Bản lĩnh và sự ổn định là điểm tựa để tin rằng thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục đánh bại U.17 Malaysia ở trận đấu lúc 19 giờ 30 hôm nay 24.4.

