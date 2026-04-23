U.17 Việt Nam dưới thời HLV Roland và đặc sản 'nhấc chân bỏ bóng' đầy ma thuật

Mảng miếng lợi hại của U.17 Việt Nam

Trong đó, điểm nhấn đặc biệt đã trở thành "món vũ khí lợi hại" của lứa cầu thủ U.17 Việt Nam hiện tại chính là những pha nhấc chân động tác giả, bỏ bóng đầy tinh tế để đánh lừa hàng phòng ngự đối phương. Đây không còn là những tình huống ngẫu hứng cá nhân mà đã trở thành một miếng tấn công có chủ đích, cho thấy sự ăn ý tuyệt vời và tư duy chơi bóng hiện đại của những đôi chân tuổi 17 sau thời gian dài gắn bó bên nhau.

Ngay từ trận ra quân bảng A giải U.17 Đông Nam Á 2026 diễn ra ngày 13.4, người hâm mộ đã được chứng kiến sự lợi hại của bài đánh này trong chiến thắng 4-0 trước U.17 Malaysia. Phút thứ 27 của trận đấu, Đào Quý Vương đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền ngang vào vòng cấm. Ngay lập tức, Lê Trọng Đại Nhân ở phía trong đã nhấc chân bỏ bóng cực kỳ thông minh, khiến hàng thủ đối phương bị lỡ nhịp và tạo ra khoảng trống mênh mông để Lê Sỹ Bách ở phía sau thoải mái dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-0.

Lứa U.17 Việt Nam dưới thời HLV Roland có lối chơi hiện đại, kỹ thuật ẢNH: vff

Pha bóng này tiếp tục được tái hiện một cách hoàn hảo hơn trong trận U.17 Việt Nam thắng hủy diệt 10-0 trước U.17 Timor Leste vào ngày 16.4. Ở phút 24, khi tỷ số đang là 2-0, Lê Sỹ Bách leo biên phải thần tốc rồi căng ngang vào trung lộ. Lần này, sự ăn ý tuyệt vời của các cầu thủ được thể hiện qua "cú lừa kép" khi cả Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang liên tiếp thực hiện động tác giả nhấc chân bỏ bóng, biến các hậu vệ đối phương chỉ biết ngơ ngác nhìn Trần Ngọc Sơn phía sau dễ dàng lập công nâng tỷ số lên 3-0.

Đỉnh cao của "vũ khí" này là tình huống dàn xếp đá phạt mang lại bàn thắng ấn định tỷ số, trong màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U.17 Úc tại trận bán kết hôm 22.4. Phút 60, khi hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1, U.17 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt cố định chếch bên phải. Nguyễn Minh Thủy đã thực hiện đường chuyền sệt táo bạo vào vòng cấm. Trần Hoàng Việt nhanh nhẹn ập tới nhưng thay vì chạm bóng, anh lại thực hiện cú nhấc chân bỏ bóng khiến toàn bộ hàng thủ to cao của Úc bất ngờ và mất phương hướng. Chớp thời cơ đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực từ phía sau thoải mái khống chế bóng và đệm lòng chính xác nâng tỷ số lên 2-1 và trực tiếp đưa U.17 Việt Nam thẳng tiến vào trận chung kết khu vực.

Có thể khẳng định rằng, những pha nhấc chân bỏ bóng đã trở thành "đặc sản" của U.17 Việt Nam dưới thời HLV Roland. Điều này cũng minh chứng cho sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo của ban huấn luyện trong các phương án tấn công lẫn đá phạt. Chưa hết, việc nhiều cầu thủ khác nhau của U.17 Việt Nam có thể thực hiện những tình huống bỏ bóng nhanh cho thấy một sự thấu hiểu giữa các cá nhân và khả năng tiếp thu chiến thuật cực tốt của họ.