Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục vào chung kết

Nghi Thạo
23/04/2026 05:47 GMT+7

U.17 Việt Nam (VN) đã có màn lội ngược dòng thắng đối thủ cực mạnh U.17 Úc với tỷ số 2-1 để giành vé vào chơi trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026.

Trong trận bán kết giải U.17 Đông Nam Á vào tối qua 22.4, U.17 Úc đã chiếm ưu thế trước U.17 VN trong nửa đầu hiệp 1. Đội bóng xứ chuột túi tận dụng tối đa lợi thế về thể hình và sức mạnh để chơi pressing tầm cao ngay trên phần sân của U.17 VN. Việc phải đối mặt với một đối thủ có thể chất vượt trội khiến các học trò của ông Roland nhập cuộc với tâm lý thận trọng quá mức. Đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn phần nào đã làm mất đi bản sắc trong lối chơi của U.17 VN. Bàn thắng mở tỷ số của Luke Becvinovski ở phút thứ 10 như một hệ quả tất yếu với áp lực liên tục đó. Vào thời điểm ấy, có lẽ người hâm mộ đã lo ngại về một kịch bản xấu cho đội bóng sao vàng.

U.17 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục vào chung kết- Ảnh 1.

U.17 VN (phải) thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng thắng U.17 Úc

ẢNH: VFF

Tuy nhiên, bản lĩnh của U.17 VN đã được thể hiện khi rơi vào thế khó. Đội bóng của HLV Roland dâng cao khối đội hình, chấp nhận mạo hiểm để tranh chấp ngay bên phần sân đối phương. Điều này đã giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội lấy lại sự tự tin và đôi chân trở nên thanh thoát, dần kiểm soát được thế trận. Những pha phối hợp bóng ngắn, nhanh vốn được xem là sở trường của U.17 VN đã xuất hiện nhiều hơn. Việc được hưởng phạt đền và bàn gỡ hòa 1-1 của Nguyễn Mạnh Cường ở những phút bù giờ hiệp 1 chính là thành quả của những đợt tấn công liên tục của U.17 VN.

Bàn quân bình tỷ số trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ là cú hích tinh thần cực lớn cho U.17 VN. Sang hiệp 2, học trò HLV Roland càng chơi càng hay. Phút 60, người hâm mộ phải trầm trồ với pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-1 của các cầu thủ VN, được ghi bởi Chu Ngọc Nguyễn Lực. Phân tích sâu về bàn thắng của Nguyễn Lực, chúng ta có thể thấy được sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện. Trong một tình huống đá phạt cố định, thông thường các cầu thủ trẻ sẽ chọn giải pháp treo bóng bổng. Nhưng trước các trung vệ cao to của Úc, U.17 VN đã chọn phương án đá sệt và đưa bóng thẳng vào vòng cấm. Đường chuyền tầm thấp cùng pha bỏ bóng thông minh của đồng đội đã đặt Nguyễn Lực vào vị trí thuận lợi để đệm bóng ghi bàn. Một pha bóng đánh lừa toàn bộ hàng phòng ngự của Úc cho thấy các cầu thủ của U.17 VN có tư duy và khả năng thấu hiểu chiến thuật rất tốt.

Chiến thắng 2-1 trước một đối thủ mạnh như U.17 Úc là lời khẳng định mạnh mẽ cho năng lực thực sự của U.17 VN.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra chiều cùng ngày, U.17 Malaysia giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước U.17 Lào. Như vậy, U.17 VN và U.17 Malaysia sẽ tái đấu ở trận chung kết giải Đông Nam Á vào ngày 24.4. Trước đó, U.17 Úc và U.17 Lào sẽ tranh hạng ba.

Biến Úc thành cựu vương, U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử giải U.17 Đông Nam Á

Đánh bại U.17 Úc để ghi tên vào trận chung kết, đội tuyển U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử vượt lên dẫn đầu trong bảng vàng giải U.17 Đông Nam Á.

Báo khu vực khen U.17 Việt Nam bản lĩnh thắng Úc, dự đoán màn tái đấu Malaysia cực hay

HLV U.17 Việt Nam tiết lộ chiến thuật tuyệt vời đánh bại Úc, nói điều bất ngờ về đối thủ Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

U.17 VN chung kết U.17 ĐÔNG NAM Á Chiến thuật U.17 Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
