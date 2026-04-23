U.17 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục vào chung kết

Trong trận bán kết giải U.17 Đông Nam Á vào tối qua 22.4, U.17 Úc đã chiếm ưu thế trước U.17 VN trong nửa đầu hiệp 1. Đội bóng xứ chuột túi tận dụng tối đa lợi thế về thể hình và sức mạnh để chơi pressing tầm cao ngay trên phần sân của U.17 VN. Việc phải đối mặt với một đối thủ có thể chất vượt trội khiến các học trò của ông Roland nhập cuộc với tâm lý thận trọng quá mức. Đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn phần nào đã làm mất đi bản sắc trong lối chơi của U.17 VN. Bàn thắng mở tỷ số của Luke Becvinovski ở phút thứ 10 như một hệ quả tất yếu với áp lực liên tục đó. Vào thời điểm ấy, có lẽ người hâm mộ đã lo ngại về một kịch bản xấu cho đội bóng sao vàng.

U.17 VN (phải) thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng thắng U.17 Úc ẢNH: VFF

Tuy nhiên, bản lĩnh của U.17 VN đã được thể hiện khi rơi vào thế khó. Đội bóng của HLV Roland dâng cao khối đội hình, chấp nhận mạo hiểm để tranh chấp ngay bên phần sân đối phương. Điều này đã giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội lấy lại sự tự tin và đôi chân trở nên thanh thoát, dần kiểm soát được thế trận. Những pha phối hợp bóng ngắn, nhanh vốn được xem là sở trường của U.17 VN đã xuất hiện nhiều hơn. Việc được hưởng phạt đền và bàn gỡ hòa 1-1 của Nguyễn Mạnh Cường ở những phút bù giờ hiệp 1 chính là thành quả của những đợt tấn công liên tục của U.17 VN.

Bàn quân bình tỷ số trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ là cú hích tinh thần cực lớn cho U.17 VN. Sang hiệp 2, học trò HLV Roland càng chơi càng hay. Phút 60, người hâm mộ phải trầm trồ với pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-1 của các cầu thủ VN, được ghi bởi Chu Ngọc Nguyễn Lực. Phân tích sâu về bàn thắng của Nguyễn Lực, chúng ta có thể thấy được sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện. Trong một tình huống đá phạt cố định, thông thường các cầu thủ trẻ sẽ chọn giải pháp treo bóng bổng. Nhưng trước các trung vệ cao to của Úc, U.17 VN đã chọn phương án đá sệt và đưa bóng thẳng vào vòng cấm. Đường chuyền tầm thấp cùng pha bỏ bóng thông minh của đồng đội đã đặt Nguyễn Lực vào vị trí thuận lợi để đệm bóng ghi bàn. Một pha bóng đánh lừa toàn bộ hàng phòng ngự của Úc cho thấy các cầu thủ của U.17 VN có tư duy và khả năng thấu hiểu chiến thuật rất tốt.

Chiến thắng 2-1 trước một đối thủ mạnh như U.17 Úc là lời khẳng định mạnh mẽ cho năng lực thực sự của U.17 VN.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra chiều cùng ngày, U.17 Malaysia giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước U.17 Lào. Như vậy, U.17 VN và U.17 Malaysia sẽ tái đấu ở trận chung kết giải Đông Nam Á vào ngày 24.4. Trước đó, U.17 Úc và U.17 Lào sẽ tranh hạng ba.