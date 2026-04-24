Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chung kết U.17 Đông Nam Á hôm nay: U.17 Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia, hướng đến chức vô địch

Nghi Thạo
24/04/2026 03:03 GMT+7

Vượt qua thử thách khó khăn nhất để tiến vào chung kết, U.17 VN đứng trước cơ hội lớn bước lên bục cao nhất của giải U.17 Đông Nam Á 2026. Bản lĩnh và sự ổn định là điểm tựa để tin rằng thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục đánh bại U.17 Malaysia ở trận đấu lúc 19 giờ 30 hôm nay 24.4.

Thành tích đối đầu vượt trội

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy U.17 VN trên cơ hoàn toàn U.17 Malaysia. Trong hai lần chạm trán gần nhất, kịch bản tương tự diễn ra khi thầy trò HLV Roland đều giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 4-0. Từ vòng loại U.17 châu Á 2026 diễn ra cuối năm 2025 cho đến cuộc đọ sức tại vòng bảng giải U.17 Đông Nam Á năm nay, các cầu thủ trẻ VN luôn cho thấy sự vượt trội về cả thế trận lẫn tư duy chơi bóng. Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ có quyền đặt niềm tin vào Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội.

U.17 VN (phải) từng thắng đậm Malaysia ở vòng bảng

ẢNH: VFF

Thông thường ở cấp độ bóng đá trẻ sự ổn định về phong độ và tâm lý luôn là bài toán khó giải. Tuy nhiên, U.17 VN dưới bàn tay nhào nặn của vị thuyền trưởng người Brazil đang chứng minh điều ngược lại. Đội bóng sao vàng đã trình diễn lối đá chững chạc, tư duy hiện đại và đặc biệt là tinh thần kiên cường. Minh chứng rõ nét nhất chính là màn ngược dòng ấn tượng trước U.17 Úc tại bán kết. Dù bị đối thủ dẫn bàn từ rất sớm, nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta không hề nao núng. Họ điềm tĩnh lấy lại thế trận, triển khai lối đá phối hợp ngắn nhuần nhuyễn để từng bước bẻ gãy ý đồ của đối phương. Phần còn lại sau đó đã trở thành lịch sử khi U.17 VN giành vé vào chung kết một cách xứng đáng.

Tính đến lúc này, U.17 VN đang sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng nhất giải đấu: ghi 16 bàn thắng và chỉ mới lọt lưới 1 bàn. Cách chơi phòng ngự của thầy trò HLV Roland thực tế là "lấy tấn công làm phòng ngự". Bằng cách chủ động kiểm soát bóng và luân chuyển liên tục, U.17 VN khiến đối phương rơi vào bế tắc vì thiếu bóng để triển khai. Trong hệ thống vận hành trơn tru đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực đang là niềm kỳ vọng lớn nhất. Anh hiện vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 4 pha lập công. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Dương cũng là nhân tố không thể thiếu với khả năng gây đột biến cao và cũng đang sở hữu 4 bàn thắng.

Không được chủ quan

Dù đang nắm giữ nhiều lợi thế về cả tâm lý lẫn thống kê, nhưng U.17 VN rõ ràng không được phép có tư tưởng khinh địch. Trong bóng đá, đặc biệt là trận chung kết, mọi con số trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo. HLV Roland nhấn mạnh: "U.17 VN cần giữ đôi chân trên mặt đất. U.17 Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với một tâm thế hoàn toàn khác so với lần gặp nhau ở vòng bảng". Sự thận trọng của ông Roland là có cơ sở. U.17 Malaysia sau khởi đầu chệch choạc đã vùng dậy mạnh mẽ. Họ thi đấu lì lợm, thực dụng hơn và biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ. Sau trận ra quân thua 0-4 trước U.17 VN, U.17 Malaysia lập tức đứng lên với chiến thắng trước chủ nhà Indonesia, qua đó mở toang cánh cửa đi tiếp. Đến trận bán kết, "hổ Mã Lai" với lối chơi tấn công biên cực kỳ khó chịu dựa trên tốc độ của các cầu thủ chạy cánh, đã đánh bại U.17 Lào với tỷ số 3-0.

Hai cái tên mà hàng phòng ngự U.17 VN cần đặc biệt lưu tâm là Aniq và Yusuf. Trong đó, Yusuf được đánh giá là mẫu cầu thủ có khả năng quấy phá cực tốt ngay sát khu vực vòng cấm. Chính sự lắt léo và tốc độ của cầu thủ này đã mang về cho U.17 Malaysia tới 2 quả phạt đền trong trận bán kết vừa qua. Chỉ cần một phút lơ là hoặc những tình huống áp sát không đủ quyết liệt, U.17 VN có thể phải trả giá đắt trước sự tinh quái của các chân sút Malaysia.

Để hiện thực hóa mục tiêu vô địch, U.17 VN cần duy trì sự tập trung tối đa. Nếu tiếp tục thể hiện được lối đá kiểm soát sở trường và phong tỏa hiệu quả các mũi nhọn của Malaysia, chức vô địch Đông Nam Á hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò HLV Roland.

Trận tranh hạng ba là màn so tài giữa U.17 Úc và U.17 Lào, diễn ra vào 15 giờ 30 hôm nay.

