Báo Úc sốc lớn khi đội nhà thua ngược U.17 Việt Nam, tôn trọng tuyệt đối tài năng HLV Roland

Trận đấu giữa U.17 Úc và U.17 Việt Nam được giới chuyên môn nhận định như trận “chung kết” sớm của giải U.17 Đông Nam Á 2026. Khi đề cập đến trận đấu này, trang báo chuyên bình luận về bóng đá ở Úc, Football Australia 360 thẳng thắn đánh giá: “U.17 Úc đã bị Việt Nam loại khỏi giải vô địch U.17 Đông Nam Á trong một cú sốc lớn”, đồng thời mô tả đây là trận đấu mà đội nhà đã đánh mất lợi thế theo cách khó tin.

Theo bài viết, U.17 Úc khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng sớm của Luke Becvinovski (Melbourne City) ngay phút thứ 10, sau pha xử lý gọn gàng và dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

Nguyễn Lực giúp U.17 Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam thắng ngược, khiến bóng đá Úc phải suy ngẫm

Tuy nhiên, truyền thông Úc cho rằng bước ngoặt đã đến ở cuối hiệp 1, khi U.17 Việt Nam được hưởng phạt đền. Dù cú sút đầu tiên đưa bóng dội cột dọc, tình huống băng vào đánh đầu bồi của Mạnh Cường đã giúp U.17 Việt Nam gỡ hòa. “U.17 Việt Nam thể hiện sự điềm tĩnh mỗi khi lên bóng và đây chính là khoảnh khắc thay đổi trận đấu”, Football Australia 360 nhận định.

Sang hiệp 2, cách tiếp cận của U.17 Việt Nam tiếp tục khiến đội bóng trẻ Úc gặp khó. Tờ báo này đặc biệt nhấn mạnh bàn thắng quyết định của Nguyễn Lực là kết quả của một pha phối hợp “được dàn dựng kỹ lưỡng”, với cách triển khai bóng nhanh và chính xác bên cánh phải trước khi kết thúc bằng cú dứt điểm lạnh lùng.

Trong khi đó, U.17 Úc dù nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên phá hàng thủ tổ chức tốt của đối phương. Thậm chí, họ còn khép lại trận đấu trong thế thiếu người khi đội trưởng Marcus Savic nhận thẻ đỏ ở phút 95. Football Australia 360 mô tả trận thua này hội tụ đủ kịch tính: “Những bàn thắng đẹp, một quả phạt đền và chiếc thẻ đỏ muộn – nhưng kết thúc là việc U.17 bị loại”.

Không chỉ dừng ở diễn biến trận đấu, truyền thông Úc còn nhìn nhận đây là một kết quả đáng suy ngẫm trong quá trình phát triển của bóng đá trẻ nước này, nhất là khi nhiều cầu thủ đang được theo dõi để chuẩn bị cho các giải châu lục và vòng loại World Cup trẻ sắp tới.

Đáng chú ý, trong bài viết, Football Australia 360 cũng dẫn lại phát biểu của HLV U.17 Việt Nam Cristiano Roland như một cách lý giải cho màn lội ngược dòng ấn tượng. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định sự chuẩn bị và bản lĩnh là yếu tố quyết định.

“Tôi rất hài lòng với kết quả này. Điều đó phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện và các cầu thủ. Ngay cả khi bị dẫn bàn sớm, toàn đội vẫn giữ được sự tự tin và tinh thần vững vàng”, ông Roland chia sẻ.

HLV trưởng U.17 Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong cách tiếp cận trận đấu. Đó là chìa khóa để lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Úc. Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”.

Theo cách nhìn của truyền thông Úc, chính sự điềm tĩnh và tổ chức chặt chẽ đó đã tạo nên khác biệt, khiến U.17 Việt Nam không chỉ lật ngược thế trận mà còn kiểm soát tốt những thời điểm quyết định.

Bài viết khép lại bằng việc nhắc đến trận chung kết sắp tới, nơi U.17 Việt Nam sẽ đối đầu U.17 Malaysia. Football Australia 360 kết luận: “Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Cristiano Roland chứng minh chiến thắng ngược trước U.17 Úc là kết quả của một tập thể được chuẩn bị kỹ lưỡng và giàu bản lĩnh. Nhà vô địch đã bị loại và U.17 Việt Nam đang rất sáng cửa lên ngôi vô địch”.