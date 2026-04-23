Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Úc sốc lớn khi đội nhà thua ngược U.17 Việt Nam, tôn trọng tuyệt đối tài năng HLV Roland

Văn Trình
23/04/2026 15:50 GMT+7

Thất bại của U.17 Úc trước U.17 Việt Nam tại bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 không chỉ dừng lại ở một trận thua, mà còn được chính truyền thông xứ chuột túi nhìn nhận như một ‘cú sốc lớn’ của giải đấu.

Trận đấu giữa U.17 Úc và U.17 Việt Nam được giới chuyên môn nhận định như trận “chung kết” sớm của giải U.17 Đông Nam Á 2026. Khi đề cập đến trận đấu này, trang báo chuyên bình luận về bóng đá ở Úc, Football Australia 360 thẳng thắn đánh giá: “U.17 Úc đã bị Việt Nam loại khỏi giải vô địch U.17 Đông Nam Á trong một cú sốc lớn”, đồng thời mô tả đây là trận đấu mà đội nhà đã đánh mất lợi thế theo cách khó tin. 

Theo bài viết, U.17 Úc khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng sớm của Luke Becvinovski (Melbourne City) ngay phút thứ 10, sau pha xử lý gọn gàng và dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

Nguyễn Lực giúp U.17 Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng

Tuy nhiên, truyền thông Úc cho rằng bước ngoặt đã đến ở cuối hiệp 1, khi U.17 Việt Nam được hưởng phạt đền. Dù cú sút đầu tiên đưa bóng dội cột dọc, tình huống băng vào đánh đầu bồi của Mạnh Cường đã giúp U.17 Việt Nam gỡ hòa. “U.17 Việt Nam thể hiện sự điềm tĩnh mỗi khi lên bóng và đây chính là khoảnh khắc thay đổi trận đấu”, Football Australia 360 nhận định.

Sang hiệp 2, cách tiếp cận của U.17 Việt Nam tiếp tục khiến đội bóng trẻ Úc gặp khó. Tờ báo này đặc biệt nhấn mạnh bàn thắng quyết định của Nguyễn Lực là kết quả của một pha phối hợp “được dàn dựng kỹ lưỡng”, với cách triển khai bóng nhanh và chính xác bên cánh phải trước khi kết thúc bằng cú dứt điểm lạnh lùng.

Trong khi đó, U.17 Úc dù nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên phá hàng thủ tổ chức tốt của đối phương. Thậm chí, họ còn khép lại trận đấu trong thế thiếu người khi đội trưởng Marcus Savic nhận thẻ đỏ ở phút 95. Football Australia 360 mô tả trận thua này hội tụ đủ kịch tính: “Những bàn thắng đẹp, một quả phạt đền và chiếc thẻ đỏ muộn – nhưng kết thúc là việc U.17 bị loại”.

Không chỉ dừng ở diễn biến trận đấu, truyền thông Úc còn nhìn nhận đây là một kết quả đáng suy ngẫm trong quá trình phát triển của bóng đá trẻ nước này, nhất là khi nhiều cầu thủ đang được theo dõi để chuẩn bị cho các giải châu lục và vòng loại World Cup trẻ sắp tới.

Đáng chú ý, trong bài viết, Football Australia 360 cũng dẫn lại phát biểu của HLV U.17 Việt Nam Cristiano Roland như một cách lý giải cho màn lội ngược dòng ấn tượng. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định sự chuẩn bị và bản lĩnh là yếu tố quyết định.

“Tôi rất hài lòng với kết quả này. Điều đó phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện và các cầu thủ. Ngay cả khi bị dẫn bàn sớm, toàn đội vẫn giữ được sự tự tin và tinh thần vững vàng”, ông Roland chia sẻ.

HLV trưởng U.17 Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong cách tiếp cận trận đấu. Đó là chìa khóa để lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Úc. Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”.

Theo cách nhìn của truyền thông Úc, chính sự điềm tĩnh và tổ chức chặt chẽ đó đã tạo nên khác biệt, khiến U.17 Việt Nam không chỉ lật ngược thế trận mà còn kiểm soát tốt những thời điểm quyết định.

Bài viết khép lại bằng việc nhắc đến trận chung kết sắp tới, nơi U.17 Việt Nam sẽ đối đầu U.17 Malaysia. Football Australia 360 kết luận: “Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Cristiano Roland chứng minh chiến thắng ngược trước U.17 Úc là kết quả của một tập thể được chuẩn bị kỹ lưỡng và giàu bản lĩnh. Nhà vô địch đã bị loại và U.17 Việt Nam đang rất sáng cửa lên ngôi vô địch”.

Tin liên quan

Cầu thủ xuất ngoại: Nâng tầm đội tuyển Việt Nam

Cầu thủ xuất ngoại: Nâng tầm đội tuyển Việt Nam

Một nền bóng đá có nhiều cầu thủ sang thi đấu ở các giải bóng đá hàng đầu châu Âu hoặc châu Mỹ sẽ giúp đội tuyển quốc gia nâng tầm trình độ hơn hẳn.

Sao CLB CAHN sốc khi sân PVF Hưng Yên 60.000 chỗ ngồi được xây dựng quá nhanh

Bóng đá trẻ Việt Nam trở thành ác mộng với Úc

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Úc Roland U.17 Việt Nam U.17 ĐÔNG NAM Á World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận