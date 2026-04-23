Cầu thủ xuất ngoại: Nâng tầm đội tuyển Việt Nam

Nhật Bản có nhiều cầu thủ xuất ngoại nhất châu Á

Với bóng đá thế giới ngày nay, việc cầu thủ xuất ngoại thi đấu ở các giải hàng đầu thế giới sẽ giúp ích cho đội tuyển quốc gia rất nhiều, nhất là đối với những nền bóng đá thuộc khu vực châu Á. Điển hình, theo thống kê, hiện Nhật Bản có gần 100 cầu thủ thi đấu khắp thế giới, trong đó số cầu thủ thi đấu ở các nước châu Âu có thể lập ra 2 đội hình thi đấu. Nổi bật nhất là 4 cầu thủ Endo Wataru, Kamada, Tanaka và Mitoma đang chơi cho Liverpool, Crystal Palace, Leeds và Brighton ở Premier League; Ito Hiroki (Bayern Munich), Ando Tomoya (FC St. Pauli) đều của Bundesliga; Takefusa Kubo (Real Sociedad) ở La Liga… Chính nhờ lực lượng cầu thủ chinh chiến ở các đấu trường lớn của châu Âu đã giúp đội tuyển Nhật Bản thống trị bóng đá châu Á gần 2 thập niên qua. Thậm chí, giới chuyên gia còn dự đoán đội bóng xứ mặt trời mọc sẽ ít nhất vào đến bán kết tại World Cup 2026 sắp tới, sau khi đánh bại hàng loạt đội bóng lớn của thế giới như Brazil, Anh, Ghana… trong các trận giao hữu vừa qua, điều họ chưa từng làm được trước đây.

Đình Bắc (phải) được kỳ vọng sẽ ra nước ngoài thi đấu ẢNH: MINH TÚ

Không chỉ Nhật Bản, các đội trong nhóm mạnh nhất châu lục như Iran, Hàn Quốc, Úc và mới nhất là Uzbekistan đều có hơn nửa đội hình đang thi đấu ở nước ngoài. Chính các cầu thủ này đã giúp đội tuyển quốc gia của mình tạo ra sự khác biệt với các nhóm còn lại của châu Á.

Các nước Đông Nam Á trong thời gian qua cũng cố gắng rất nhiều trong việc đưa cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu nhằm giúp nâng tầm đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vì nhiều hạn chế nên mỗi nước theo đuổi cách làm riêng. Ví dụ Indonesia tìm các cầu thủ có gốc gác sinh trưởng và thi đấu ở châu Âu, chủ yếu là Hà Lan, để nhập tịch. Chính sách nhập tịch này của họ bước đầu mang lại thành công nhất định khi những cầu thủ đang chơi tại Hà Lan và Bỉ đã giúp đội tuyển Indonesia vào đến vòng loại thứ 4 World Cup 2026 và giờ đây được đánh giá là đội bóng đắt giá nhất khu vực.

Trong khi đó, Thái Lan đã đưa được rất nhiều cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu tại J-League, giải đấu được đánh giá tốt nhất châu Á. Các cầu thủ như Chanathip, Bunmathan, Dangda… từng chơi tại J-League trước đây đã giúp đội tuyển Thái Lan thống trị khu vực Đông Nam Á trong thời gian dài.

Cơ hội nào cho các cầu thủ VN ?

Đối với đội tuyển VN, việc các cầu thủ giỏi ra nước ngoài thi đấu cũng là mong ước của rất nhiều người, trong đó HLV Kim Sang-sik có lẽ là người mong đợi nhiều nhất. Bởi hơn ai hết, ông đã nhìn thấy việc chỉ trông chờ vào các cầu thủ nhập tịch đang chơi tại V-League là không đủ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau khi đội U.23 VN giành HCĐ châu Á, ông Kim Sang-sik nói rằng ông rất mong những cầu thủ như Đình Bắc sớm ra nước ngoài thi đấu, vì điều đó sẽ giúp cầu thủ nâng cao trình độ, đồng thời giúp đội tuyển VN tiến bộ hơn nữa.

Mới đây, trang KrianBuriramv2 của Thái Lan cho biết CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) đang rất quan tâm đến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Trang này viết: "Đình Bắc có kỹ năng tốt, phong độ đang lên và sự tự tin ngày càng lớn. Việc sang Nhật thi đấu đối với anh hoàn toàn khả thi". Bài đăng trên fanpage Thái Lan đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ bóng đá khắp Đông Nam Á.

Trước đó, hồi giữa tháng 3.2025, khi chia sẻ với truyền thông, HLV Velizar Popov, thời điểm đó đang làm việc tại CLB Thanh Hóa, cho biết ông rất ấn tượng với cầu thủ Lê Văn Thuận. Theo nhà cầm quân người Bulgaria, tiền vệ này có chất lượng tuyệt vời, hoàn toàn có thể chơi ở một hạng trung bình tại châu Âu. "Tôi tin rằng Lê Văn Thuận hay Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hoàn toàn có thể chơi ở châu Âu. Họ chỉ cần một chút may mắn, cần có ai đó tin tưởng và cho họ cơ hội", HLV Popov, hiện đã chuyển sang dẫn dắt Thể Công Viettel, cho hay.

Rõ ràng, các cầu thủ VN vẫn có thể thi đấu tại những nền bóng đá phát triển hơn, nhưng điều này còn phụ thuộc vào quyết tâm của chính họ. Cầu thủ VN khi thi đấu ở nước ngoài phải học cách chiến đấu và tự lập riêng để thích ứng nhanh với môi trường rất khốc liệt, như nhận định của cựu danh thủ Liverpool Harry Kewell, người đang dẫn dắt CLB Hà Nội.