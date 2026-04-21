Marriott Bonvoy tung chương trình săn vé xem World Cup 2026

Ngôi sao bóng đá Erling Haaland (Na Uy) đồng hành cùng chương trình săn vé World Cup 2026 của Marriott Bonvoy ẢNH: M.B

Marriott Bonvoy hiện sở hữu hơn 30 thương hiệu khách sạn và 10.000 điểm đến, hội viên có thể tham gia Marriott Bonvoy để tận hưởng các đặc quyền độc đáo từ tích điểm qua các chuyến đi và chi tiêu thường nhật, bao gồm cả giao dịch qua thẻ tín dụng đồng thương hiệu, đến đổi điểm cho đêm nghỉ miễn phí và nhiều ưu đãi khác. Với chương trình "For Fans, Everywhere", hai ngôi sao bóng đá nổi tiếng hiện nay là Erling Haaland (Na Uy) và Vinicius Júnior (Brazil), sẽ cùng đồng hành với Marriott Bonvoy và Visa trong chuỗi nội dung quảng bá cho chiến dịch săn vé xem FiFa World Cup 2026 tại Mỹ, Canada, Mexico.

Theo đó, chương trình khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy áp dụng quy đổi theo mức điểm cố định để sở hữu vé xem các trận thi đấu tại World Cup. Cụ thể, các phiên đấu giá và gần 100 đợt đổi điểm nhận quà chỉ với 1 điểm hội viên (1-Point Drops). Các đợt "1-Point Drops" sẽ diễn ra vào mỗi thứ sáu hàng tuần, trước khi bước vào giai đoạn cao điểm đầu tháng 5 với chuỗi đổi điểm hằng ngày kéo dài trong một tuần dành cho những người nhanh tay nhất, qua đó sẽ mở ra cơ hội sở hữu vé xem những khoảnh khắc khó quên của FIFA World Cup 2026, bao gồm cả vé xem trận chung kết.

Bà Peggy Roe, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Khách hàng toàn cầu của Marriott International cho biết thêm: "Chiến dịch này được lấy cảm hứng từ một điều rất đặc trưng ở người hâm mộ World Cup, với họ, du lịch không chỉ là một chuyến đi mà đó là cách để họ gắn kết sâu hơn với những con người, niềm đam mê và những điểm đến mà họ yêu quý. Du lịch mùa World Cup khác với bất kỳ hành trình nào khác. Người hâm mộ không chỉ khám phá thế giới mà còn đồng hành cùng đội tuyển của mình và lan tỏa văn hóa bản địa trên quy mô toàn cầu".

Trong bối cảnh du lịch thể thao tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hiện chiếm khoảng 10% chi tiêu du lịch toàn cầu và dự kiến đạt 1.300 tỉ USD vào năm 2032, với gần 75% người Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến bóng đá và xu hướng du lịch quốc tế gắn liền với các sự kiện thể thao đang gia tăng, FIFA World Cup 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một dấu mốc nổi bật của văn hóa và du lịch. Marriott Bonvoy đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy du lịch trải nghiệm, kết nối hội viên và chủ thẻ với những cơ hội độc quyền chưa từng có.