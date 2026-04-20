Cảnh giác bẫy 'sở hữu kỳ nghỉ' khi mùa du lịch hè đến gần

Tiền đã trả, dịch vụ "bặt vô âm tín"

Sở VH - TT- DL Lâm Đồng cho biết, đầu tháng 4.2026, cơ quan này tiếp nhận phản ánh của bà Đ.T.P (TP.HCM) liên quan đến hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ" tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng).

Hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng) ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, cuối tháng 11.2025, bà P. được nhân viên một công ty du lịch tư vấn về gói "hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tin tưởng vào những cam kết "có cánh", bà đã ký hợp đồng và thanh toán hơn 375 triệu đồng để sở hữu quyền nghỉ dưỡng trong tương lai.

Thế nhưng, khi phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ, bà nhiều lần liên hệ để đặt lịch nghỉ thì phía công ty không phản hồi. Từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3.2026, mọi nỗ lực liên lạc đều rơi vào im lặng, buộc bà phải gửi đơn đến cơ quan chức năng cầu cứu.

Một lãnh đạo Sở VH -TT - DL Lâm Đồng giải thích, "hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" thực chất là mô hình cho phép khách hàng mua trước quyền sử dụng dịch vụ lưu trú trong một khoảng thời gian dài, theo thỏa thuận với doanh nghiệp.

Du khách check-in bên hồ Xuân Hương ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, trên thực tế, loại hình này đang phát sinh nhiều biến tướng. Không ít hợp đồng được thiết kế với những cam kết "nghe rất có lợi" như nghỉ dưỡng linh hoạt, trao đổi kỳ nghỉ toàn cầu, sinh lời từ việc cho thuê lại… nhưng lại thiếu tính ràng buộc pháp lý hoặc kèm theo các điều kiện khó thực hiện; thậm chí có dấu hiệu lừa đảo. Do đó, khi xảy ra tranh chấp, người mua thường rơi vào thế bất lợi.

Bên cạnh hình thức "sở hữu kỳ nghỉ", tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đặt phòng trực tuyến, trước các kỳ nghỉ lễ cũng đang diễn biến phức tạp.

Các đối tượng thường lập website hoặc fanpage giả mạo những cơ sở lưu trú uy tín, sử dụng hình ảnh và nội dung sao chép để tạo lòng tin. Sau đó, chúng tung ra các chương trình giảm giá sâu, ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Khi người dùng liên hệ, các đối tượng nhanh chóng tư vấn, chốt đơn với mức giá thấp hơn thị trường, kèm theo nhiều lợi ích hấp dẫn. Tiếp đó, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để "giữ chỗ". Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản hoặc chặn người dùng, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Làm gì để không "sập bẫy"?

Trước những rủi ro tiềm ẩn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi tham gia các chương trình "sở hữu kỳ nghỉ" hoặc đặt dịch vụ du lịch trực tuyến.

Mùa du lịch hè đang đến gần, du khách cần cảnh giác với các chiêu lừa đảo ẢNH: LÂM VIÊN

Trước hết, cần kiểm tra kỹ tư cách pháp lý của doanh nghiệp như có đăng ký kinh doanh hợp lệ hay không, cơ sở lưu trú có được cấp phép hoạt động hay chưa. Những lời mời gọi hấp dẫn nhưng thiếu thông tin minh bạch cần được xem xét kỹ lưỡng.

Đối với các giao dịch trực tuyến, nên ưu tiên đặt phòng qua các nền tảng uy tín hoặc liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú chính thức. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh đầy đủ.

Trong bối cảnh các chiêu trò ngày càng tinh vi, sự tỉnh táo của người tiêu dùng chính là "lá chắn" quan trọng nhất. Những hợp đồng tưởng chừng mang lại kỳ nghỉ trong mơ có thể trở thành "cái bẫy" tài chính nếu thiếu sự kiểm chứng và thận trọng ngay từ đầu.