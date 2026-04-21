Du lịch cận lễ tăng nhiệt

Khách sạn nhiều nơi kín chỗ

Ghi nhận tại nhiều điểm đến trọng điểm, công suất phòng khách sạn dịp lễ năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ. Tại TP.HCM và Hà Nội, phân khúc trung và cao cấp ghi nhận lượng đặt phòng tăng rõ rệt, trong khi các điểm đến du lịch như Đà Lạt (Lâm Đồng), Đà Nẵng, Phú Quốc (An Giang), Sa Pa (Lào Cai) đều lấp đầy sớm.

Sân bay Phú Quốc đón nhận lượng khách bùng nổ từ đầu năm ẢNH: LÊ NAM

Anh Tấn Thành, ngụ P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), đi Hà Nội nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, kết hợp xem concert âm nhạc được tổ chức từ ngày 25 - 27.4. Anh đã đặt vé máy bay khứ hồi 3,5 triệu đồng từ tháng 3, thời điểm trước biến động giá xăng dầu. Khách sạn có voucher 2 triệu đồng nên anh đặt một phòng ở khu vực Cầu Giấy và một phòng khách sạn ở Hưng Yên. Anh kể, do có kế hoạch từ trước nên đặt được chỗ ở giá rẻ, còn bây giờ mà đặt thì tiền khách sạn lẫn vé máy bay rất đắt, đặc biệt là thời điểm đó nhiều người đổ dồn về để xem concert. "Tiền khách sạn lúc trước cả thuế, phí 600.000 - 700.000 đồng thôi, bây giờ lên 1 triệu đồng/phòng là rẻ nhất", anh Thành nói.

Dữ liệu từ Agoda cho thấy các điểm đến ven biển đang dẫn đầu xu hướng du lịch nội địa. Vũng Tàu (TP.HCM) ghi nhận mức tăng tìm kiếm 101% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là Nha Trang (Khánh Hòa, 96%), Đà Nẵng (89%) và Phan Thiết (Lâm Đồng, 72%). Đà Lạt là điểm đến không có biển duy nhất góp mặt trong danh sách, với mức tăng 45% nhờ lợi thế khí hậu mát mẻ.

Lễ hội Hoa hồng Fansipan hoành tráng tại khu Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, tỉnh Lào Cai), diễn ra từ ngày 25.4 đến 3.5 với quy mô khoảng 50.000 m² với các hoạt động như diễu hành xe hoa, show thực cảnh và trải nghiệm tương tác. Du khách có thể kết hợp tham quan đỉnh Fansipan cao 3.143 m bằng cáp treo, các chương trình biểu diễn tại khu vực Bản Mây và không gian văn hóa dân tộc cũng rất đặc sắc.

Tại Đà Lạt, đại diện khách sạn Colline Dalat thông tin, đến thời điểm hiện tại, khách sạn đã kín phòng cho cả dịp giỗ Tổ và lễ 30.4 - 1.5. Công suất phòng đạt 100% từ sớm, đặc biệt các phòng gia đình đã được đặt kín từ khoảng một tháng trước. Giá phòng trung bình dao động khoảng 2,2 đến 2,3 triệu đồng/đêm, trong khi các căn hộ 2 - 3 phòng ngủ có giá từ 4 triệu đồng/đêm trở lên.

Theo đơn vị này, việc sân bay Liên Khương tạm đóng cửa khiến lượng khách quốc tế giảm, trong khi khách nội địa, đặc biệt là nhóm gia đình tăng mạnh. Thời gian lưu trú phổ biến khoảng 2 - 3 đêm, nhiều du khách kết hợp hành trình với Nha Trang hoặc Phan Thiết.

Tại TP.HCM, đại diện Sheraton Saigon Grand Opera Hotel thừa nhận lượng khách quốc tế có bị ảnh hưởng do yếu tố hàng không, đặc biệt liên quan đến các đường bay trung chuyển qua Trung Đông. Một số đoàn khách công vụ đã hủy phòng. Tuy nhiên, khách nội địa vẫn duy trì ổn định, công suất phòng đạt khoảng 90%. Các gói lưu trú tích hợp dịch vụ như đưa đón sân bay, nhận phòng sớm, trả phòng muộn, ăn sáng tại phòng… được khách ưa chuộng hơn so với đặt riêng lẻ. So với năm trước, lượng khách có điều chỉnh nhất định, song thị trường nội địa vẫn đóng vai trò chính.

Trong khi đó, tại khách sạn Majestic Sài Gòn, lượng đặt phòng đang tăng nhưng chưa đạt đỉnh do khách có xu hướng đặt sát ngày. Riêng các phòng có tầm nhìn pháo hoa đêm 30.4 đã kín từ sớm. Giá phòng dao động từ 4,5 - 5 triệu đồng/đêm, tương đương năm ngoái. Khách sạn cũng tổ chức buffet tối 30.4 tại các tầng 5 và tầng 7, trùng thời điểm bắn pháo hoa với công suất phục vụ khoảng 300 khách. Hiện lượng đặt chỗ đạt khoảng 50% và dự kiến sẽ tăng nhanh vào những ngày cận lễ.

Các khu nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa cũng ghi nhận tỷ lệ lấp phòng dịp giỗ Tổ khoảng 90%, trong khi giai đoạn 30.4 - 1.5 đã kín phòng. Tại The Anam Cam Ranh, toàn bộ 77 biệt thự và 136 phòng đã được lấp đầy trong các ngày cao điểm. Còn ở Mũi Né (Lâm Đồng), công suất phòng dịp giỗ Tổ đạt mức tương đương, dịp 30.4 - 1.5 hiện vẫn còn phòng nhưng các đơn vị dự báo lượng đặt sẽ tăng trong những ngày cận lễ do khách có xu hướng đặt sát ngày với thời gian lưu trú phổ biến khoảng 2 đêm.

Tưng bừng lễ hội trên cả nước

Tiếp nối thành công của các kỳ nghỉ lớn, dịp lễ năm nay các địa phương và doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều chương trình nhằm thu hút du khách. Tại TP.HCM, điểm nhấn là hoạt động bắn pháo hoa tại 8 điểm vào tối 30.4 kéo dài 15 phút. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ tổ chức các chương trình nghệ thuật trong hai đêm 29 và 30.4 kết hợp với các hoạt động triển lãm ngoài trời như "Việt Nam một dải non sông".

TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm vào tối 30.4, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại Hà Nội, điểm nhấn lớn nhất dịp lễ năm nay là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" diễn ra vào 20 giờ ngày 28.4 tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026. Chương trình có quy mô lớn, dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả, với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Còn tại khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, thành phố sẽ tổ chức các triển lãm văn hóa như "Sơn ta sử tích", "Dòng chảy sơn mài Việt"… kéo dài xuyên kỳ nghỉ phục vụ người dân và du khách.

Dịp lễ 30.4 - 1.5, Đà Nẵng cũng triển khai loạt hoạt động văn hóa du lịch nhằm đón lượng khách tăng cao. Trong đó chương trình khai trương mùa du lịch biển 2026, diễn ra từ 25.4 đến 3.5 tại khu vực Mỹ Khê - Sơn Trà, với các hoạt động như lễ hội diều, biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực và thể thao biển. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức các triển lãm "Sắc màu Đất Quảng", "Giao điểm Việt Nam" và Lễ hội Áo dài tại khu vực trung tâm, cùng nhiều lễ hội truyền thống ở vùng ven. Ở mảng sản phẩm du lịch, Sun World Ba Na Hills triển khai Lễ hội Mặt Trời - Ba Na Sun Fest kéo dài suốt mùa hè với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm đa dạng.

Phú Quốc dự báo tiếp tục sẽ đón lượng khách bùng nổ dịp lễ tới với hàng loạt hoạt động giải trí sôi động. Khu vực Sunset Town Phú Quốc tổ chức bắn pháo hoa hằng đêm kết hợp với show trình diễn nhạc nước và ánh sáng "Kiss The Stars" đã trở thành sản phẩm nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Vào mỗi kỳ nghỉ, đảo ngọc vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người.

Tại khu vực Vũng Tàu sẽ tiếp tục duy trì sức hút trong dịp lễ này nhờ lợi thế khoảng cách gần trung tâm thành phố, thời gian di chuyển chỉ khoảng 2 đến 2,5 giờ bằng đường bộ. Đây cũng là một trong những điểm đến có mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất trong dịp lễ năm nay. Đầu năm 2026, Vũng Tàu ghi nhận thêm sản phẩm du lịch mới khi Sun World Vũng Tàu đi vào vận hành, hứa hẹn đông khách dịp lễ tới.