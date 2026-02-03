Marriott International ký kết với Masterise Group quản lý 4 khách sạn đẳng cấp

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược giới thiệu các thương hiệu khách sạn hạng sang, cao cấp và chọn lọc hàng đầu của Marriott tại các đô thị lớn, trung tâm kinh tế và điểm đến nghỉ dưỡng trọng yếu trên khắp Việt Nam.

Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác quản lý đa dự án, đánh dấu bước phát triển chiến lược tại Việt Nam ẢNH: BTC

Các dự án chủ lực sẽ được đặt tại những vị trí chiến lược tại TP.HCM và Hà Nội. Cụ thể, khách sạn Cổ Loa Marriott sẽ lần đầu tiên đưa thương hiệu Marriott Hotels đến Hà Nội. Tọa lạc cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, cách trung tâm thành phố khoảng 13km, dự án hiện đang được xây dựng và dự kiến cung cấp 494 phòng. Khách sạn được thiết kế hướng tới phân khúc khách công vụ và MICE với trải nghiệm tổng thể.

Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái JW Marriott & Four Points by Sheraton tại Cần Giờ sẽ được phát triển trong Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha. Tổ hợp khách sạn kép này dự kiến cung cấp 780 phòng, bao gồm phòng khách sạn, căn hộ gia đình và căn hộ lưu trú dài ngày, cùng 1.800m² không gian hội họp. Trong đó, JW Marriott sẽ tập trung vào trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện với 5 không gian ẩm thực, club lounge, hồ bơi ngoài trời và Spa by JW còn Four Points by Sheraton mang đến lựa chọn lưu trú hiện đại, thân thiện với 3 nhà hàng, khu vui chơi trẻ em và hồ bơi gia đình.

Khách sạn The Ritz-Carlton và khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences (TP.HCM) đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu huyền thoại này tại TP.HCM. Tọa lạc tại Quận 1 - trung tâm thương mại của TP.HCM, dự án bao gồm khách sạn 231 phòng và một tòa tháp 420 căn hộ hạng sang, mang đến những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe có chiều sâu, để lại dấu ấn lâu dài, thay đổi góc nhìn của du khách, nâng tầm chuẩn mực hiếu khách tại đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Thỏa thuận hợp tác này một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của Masterise Group (MAG) trong việc hợp tác với các thương hiệu toàn cầu, kiến tạo những công trình mang tầm vóc quốc tế và định hình chuẩn mực mới cho trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và du lịch tại Việt Nam. Masterise Group (MAG), một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, đang đẩy mạnh quá trình chuyển mình trở thành tập đoàn đa ngành thông qua các khoản đầu tư chiến lược vượt ra ngoài danh mục bất động sản cốt lõi. Đồng hành cùng Chính phủ, MAG đang tham gia loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, bao gồm Sân bay Quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh, Cầu Phú Mỹ 2 và Cầu Cần Giờ tại TP.HCM. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực hàng không, cải thiện kết nối đô thị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam trong dài hạn.