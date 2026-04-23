Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bóng đá trẻ Việt Nam trở thành ác mộng với Úc

Hồng Nam
23/04/2026 13:11 GMT+7

Từ cấp độ U.17, U.20 đến U.23, bóng đá Việt Nam liên tục đánh bại các đội trẻ Úc trong 10 năm qua.

Bóng đá trẻ Việt Nam lại đánh bại Úc

Chiến thắng 2-1 trước U.17 Úc (ngày 22.4) đã đưa U.17 Việt Nam góp mặt ở trận chung kết U.17 Đông Nam Á 2026. Sau tròn một thập kỷ, U.17 Việt Nam lại bước đến trận tranh ngai vàng khu vực. 

Đội bóng của HLV Cristiano Roland kiểm soát thế trận, phòng ngự phản công hợp lý và khoan thủng đối thủ bằng các pha dàn xếp bài bản. Màn ngược dòng trước U.17 Úc cũng minh chứng cho sự trưởng thành về bản lĩnh và tâm lý thi đấu của cầu thủ trẻ Việt Nam, khi quật ngã đối thủ mạnh trong thế trận toan tính chặt chẽ.

Chiến thắng của đội U.17 cũng nối dài chuỗi ngày bóng đá trẻ Việt Nam gieo sầu cho bóng đá trẻ Úc ở nhiều cấp độ, từ Đông Nam Á đến châu Á. 

U.17 Việt Nam có chiến thắng 'vàng mười'

Ở cấp độ U.16/U.17, Việt Nam từng thắng Úc ở vòng bảng giải châu Á 2016, với màn ngược dòng ngoạn mục 3-2 để đoạt vé tứ kết. Cũng trong năm 2016, U.16 Việt Nam từng đối đầu U.16 Úc ở chung kết U.16 Đông Nam Á. Học trò ông Đinh Thế Nam hòa 3-3 với đối thủ trong 120 phút, rồi thua đáng tiếc trên chấm luân lưu. 

Ở cấp độ U.19/U.20, Việt Nam từng thắng đậm Úc 5-1 tại vòng loại U.19 châu Á 2014, diễn ra vào tháng 10.2013. Sau đó 1 năm, U.19 Việt Nam lại hạ Úc (1-0) ở trận ra quân U.19 Đông Nam Á 2014, trên sân nhà Mỹ Đình, nhờ pha solo ghi bàn đẳng cấp của Nguyễn Công Phượng. 

Đến vòng bảng U.20 châu Á 2023, U.20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn từng thắng U.20 Úc với tỷ số 1-0 ở trận ra quân, nhờ cú sút xa ghi bàn của Nguyễn Quốc Việt. 

Tại cấp độ U.23, Việt Nam cũng thắng Úc (1-0) ở lượt thứ hai vòng bảng U.23 châu Á 2018, tạo bàn đạp đoạt vé vào tứ kết, sau đó cũng viết nên câu chuyện cổ tích tại Thường Châu với ngôi á quân châu lục. 

Còn khoảng cách lớn ở đội tuyển quốc gia

Như vậy, dễ thấy bóng đá trẻ Việt Nam không còn ngại "ông lớn" Úc dù gặp ở bất cứ cấp độ nào. Sự trưởng thành về tầm vóc, cơ bắp và thể lực giúp cầu thủ trẻ Việt Nam có thể so tài sòng phẳng với đối thủ mang bộ gene tương tự châu Âu. 

Những chiến thắng tích lũy trong quá khứ cũng tạo ra lực đẩy niềm tin, mang tới cho cầu thủ trẻ tâm thế thoải mái (thậm chí hưng phấn) khi đối đầu đội trẻ Úc. 

"Tinh thần là chìa khóa chiến thắng của U.17 Việt Nam", HLV Roland lý giải. 

Cần thêm thời gian để U.17 Việt Nam làm nên chuyện

Tuy nhiên, ở đẳng cấp cao nhất (đội tuyển quốc gia), Việt Nam vẫn chưa thể sánh bằng Úc, khi kém 72 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 99 so với hạng 27). Ở hai lần đối đầu gần nhất tại vòng loại World Cup 2022, Việt Nam thua 0-1 trên sân nhà và 0-4 trên sân khách. Trong khi đội tuyển Úc là khách quen ở World Cup, đội tuyển Việt Nam lại chưa từng chạm tới đấu trường này. 

Do đó, thành công ở cấp độ trẻ mới chỉ là một trong những điều kiện cần. Đội tuyển Việt Nam cần thêm nền tảng từ đào tạo trẻ, giải vô địch quốc gia, khoa học và dinh dưỡng thể thao... để phát triển cầu thủ đồng đều hơn, nhằm tiến gần đẳng cấp châu Á. 

Tin liên quan

'Phù thủy' Roland giúp U.17 Việt Nam vươn đến đẳng cấp châu Á

'Phù thủy' Roland giúp U.17 Việt Nam vươn đến đẳng cấp châu Á

Chiến thắng 2-1 trước U.17 Úc ở bán kết Đông Nam Á giúp U.17 Việt Nam tiến gần hơn đến đẳng cấp châu lục, minh chứng cho tài năng của HLV Cristiano Roland.

Đấu trí kinh điển giữa HLV Kewell và trợ lý cũ ông Park Hang-seo: Cực đáng xem

HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt CLB Ninh Bình mùa tới

