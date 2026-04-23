Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sao CLB CAHN sốc khi sân PVF Hưng Yên 60.000 chỗ ngồi được xây dựng quá nhanh

Linh Nhi
23/04/2026 13:11 GMT+7

Ngôi sao CLB CAHN, tiền vệ Stefan Mauk đã chia sẻ cú sốc khi chứng kiến tiến độ xây sân PVF Hưng Yên quá thần tốc, so sánh thú vị so với Úc.

Đoạn chia sẻ của Stefan Mauk với so sánh thú vị về tốc độ xây sân PVF Hưng Yên

ảnh: Chụp màn hình

Sân PVF Hưng Yên lột xác từng ngày

Ngày 22.4, tiền vệ ngôi sao CLB CAHN Stefan Mauk đã có một chia sẻ thú vị trên story với ảnh chụp sân PVF Hưng Yên đang được xây dựng, đưa ra so sánh thú vị tiến độ xây dựng với quê nhà Úc.

Ngoại binh đến từ Úc đã chia sẻ sự thán phục: "Những con người này xây dựng sân vận động 65.000 chỗ ngồi (công suất thiết kế là 60.000 chỗ ngồi - PV) nhanh hơn cả tốc độ xây nhà tại Úc", kèm theo đó là tấm ảnh cho thấy công trình tất bật với cần cầu, xe tải, các lán kỹ thuật...

Được biết, sân bóng mà Stefan Mauk nhắc đến chính là sân vận động PVF Hưng Yên - một khi xây xong sẽ là sân bóng lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, cho đến khi sân Trống Đồng có sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi hoàn thành.

Stefan Mauk (phải) đang tỏa sáng trong màu áo CLB CAHN

ảnh: Ngọc Linh

Sân vận động PVF Hưng Yên được khởi công vào tháng 10.2025. Sau nửa năm xây dựng, dự án đã thoát hình hài từ nền móng. Các khán đài tầng 1 đã cơ bản hoàn thiện, đang tập trung thi công lên tầng 2.

Dự kiến công trình khổng lồ này sẽ hoàn tất thi công vào tháng 7.2027. Khi đưa vào sử dụng sẽ là sân bóng có sức chứa lớn nhất Việt Nam, với mặt cỏ hybrid (kết hợp sợi cỏ tự nhiên và sợi cỏ nhân tạo) giúp thoát nước cực nhanh.

Do đội CAHN vốn ăn ở và tập luyện thường xuyên tại trung tâm PVF, nên bản thân tiền vệ Stegan Mauk có thể xem là nhân chứng cụ thể, dễ dàng chứng kiến sân bóng PVF Hưng Yên lột xác mỗi ngày.

Mùa bóng này, Stefan Mauk đã có 17 trận đá chính cho CLB CAHN, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo, góp công không nhỏ giúp đội bóng thủ đô một mình dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 19, với 48 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 7 điểm.

