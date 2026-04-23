Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Malaysia hứa ‘đổi bài’ ở chung kết, chuyên gia dự đoán khó thắng U.17 Việt Nam

Văn Trình
23/04/2026 20:27 GMT+7

Trước thềm trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026, U.17 Việt Nam tiếp tục được đặt vào vị thế 'cửa trên' nhờ phong độ ấn tượng, dù đối thủ U.17 Malaysia đang nỗ lực tạo nên bất ngờ bằng những điều chỉnh chiến thuật.

Chia sẻ với truyền thông Malaysia ngày 23.4, HLV trưởng U.17 Malaysia, ông Shukor Adan, thẳng thắn thừa nhận sức mạnh của U.17 Việt Nam là vượt trội. Ông đánh giá: “U.17 Việt Nam đang rất mạnh và thể hiện phong độ gần như hoàn hảo tại giải. Họ chơi hiện đại, đã ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn - đó là những thông số rất đáng nể”.

Dù vậy, HLV Shukor Adan cũng khẳng định đội bóng của mình sẽ không lặp lại kịch bản ở vòng bảng, nơi U.17 Malaysia từng thua đậm 0-4. HLV Shukor Adan nhấn mạnh: “Nhiều cầu thủ đã bị sốc sau trận thua ở vòng bảng. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục với nền tảng chiến thuật, theo một cách tiếp cận khác trong trận chung kết. So với trận thua trước đó, chúng tôi dự kiến sẽ có những thay đổi lớn. Ưu tiên hàng đầu lúc này của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực và tinh thần sau chuỗi trận căng thẳng”.

“Việt Nam sở hữu một đội tuyển quốc gia rất tốt. Ngoài ra, các đội trẻ của họ cũng rất chất lượng. Với tôi, trận chung kết sắp tới sẽ là một trận đấu khó khăn và chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức", HLV Shukor Adan nói thêm.

HLV Shukor Adan cùng các học trò từng thua 0-4 ở vòng bảng trước U.17 Việt Nam

U.17 Việt Nam có sức mạnh đáng nể

Những phát biểu từ phía Malaysia cho thấy sự thận trọng đáng kể trước một U.17 Việt Nam đang đạt trạng thái rất ổn định. Đội bóng của HLV Cristiano Roland không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả mà còn gây ấn tượng mạnh với hệ thống phòng ngự chắc chắn, khi mới chỉ để lọt lưới 1 bàn từ đầu giải.

Thực tế, U.17 Malaysia đã có màn trở lại ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp sau trận thua U.17 Việt Nam, trong đó có thắng lợi 3-0 trước U.17 Lào ở bán kết. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng sự thăng tiến này vẫn chưa đủ để khỏa lấp khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội.

Nhà báo, chuyên gia Firdaus Hashim của trang Harian Metro (Malaysia) thừa nhận điểm mạnh lớn nhất của đội nhà nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng phục hồi sau thất bại, thay vì yếu tố chuyên môn vượt trội. Ông Firdaus Hashim nhận xét: “Điều đáng khen nhất là cách họ đứng dậy sau trận thua. Tinh thần không bỏ cuộc và sự kỷ luật của các cầu thủ là rất rõ ràng”.

Tuy nhiên, chính chuyên gia này cũng thừa nhận U.17 Việt Nam là thử thách hoàn toàn khác. Khi một đội bóng sở hữu cả chất lượng đội hình lẫn sự ổn định xuyên suốt giải đấu, việc chỉ dựa vào tinh thần là chưa đủ để tạo nên khác biệt.

Ông Firdaus Hashim nhận định: “U.17 Việt Nam đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch thực thụ. Không chỉ thắng thuyết phục các đối thủ, đội bóng của HLV Roland còn duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự – yếu tố then chốt trong những trận đấu quyết định. Lợi thế tâm lý từ chiến thắng 4-0 ở vòng bảng cũng là điểm tựa quan trọng. Các cầu thủ trẻ Việt Nam hiểu rằng họ đã từng áp đảo đối thủ, và nếu tiếp tục chơi đúng phong độ, cơ hội đăng quang là rất rõ ràng”.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) có 6 lần vào chung kết, gấp đôi U.17 Malaysia

Ở chiều ngược lại, dù từng đánh bại Malaysia với cách biệt lớn tại vòng bảng nhưng HLV Roland vẫn giữ sự tập trung cao độ. Sau trận thắng ngược U.17 Úc 2-1 ở bán kết (22.4), ông cảnh báo các học trò không được phép chủ quan trước đối thủ đã thay đổi đáng kể kể từ sau thất bại ban đầu.

Nhà cầm quân người Brazil bày tỏ: “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với tâm lý và phong độ khác. Chúng ta cần giữ sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất”.

Trận chung kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24.4. Tính luôn cả trận đấu sắp tới, U.17 Malaysia đã vào chung kết U.17 Đông Nam Á tổng cộng 3 lần. Hai lần trước đều kết thúc bằng chiến thắng trước U.17 Thái Lan (2019) và U.17 Indonesia (2013). Trong khi đó, U.17 Việt Nam có lần thứ 6 vào chung kết. Trong 5 lần trước đó, đội 3 lần vô địch vào các năm 2006, 2010 và 2017.

Tin liên quan

U.17 Việt Nam đấu Malaysia tranh HCV: CĐV cảnh báo về bài học chua xót ở SEA Games 25

U.17 Việt Nam từng thắng đậm U.17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland cần đặc biệt cẩn trọng khi tái đấu đối thủ này ở trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 vào ngày 24.4. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng nhận một 'bài học đau đớn' tại SEA Games 25 năm 2009, với kịch bản tương tự.

Hoàng Hên tạo bước ngoặt cho CLB Hà Nội

HLV Harry Kewell bất ngờ tiết lộ tâm trạng, nói rất thẳng những điều đặc biệt ở Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam Malaysia chung kết Đông Nam Á Bán kết úc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

