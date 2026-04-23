Hoàng Hên tạo bước ngoặt cho CLB Hà Nội

Quả ngọt cho sự kiên nhẫn

Tháng 5.2025, Hoàng Hên gia nhập CLB Hà Nội. Trước đó, anh trải qua khoảng thời gian nghỉ thi đấu khi không được CLB Nam Định đăng ký. Vì thế, việc chiêu mộ Hoàng Hên, khi ấy vẫn mang tên Hendrio Araujo, mang đến ít nhiều hoài nghi.

Hoàng Hên (11) tạo ra sự kết nối trên hàng công CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Tuy gia nhập nhưng Hoàng Hên chưa thể khoác áo CLB Hà Nội ngay. Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô quyết định chờ tiền vệ này hoàn hoàn tất thủ tục nhập tịch để có thể thi đấu với tư cách nội binh. Phương án này khiến CLB Hà Nội phải hy sinh một phần sức mạnh ở giai đoạn đầu mùa. Khi đó đội bóng thủ đô thi đấu thiếu ổn định, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng và duy trì nhịp độ trận đấu.

Sau 6 vòng V-League 2025-2026, CLB Hà Nội chỉ có 8 điểm và rơi xuống vị trí thứ 6. Sự bết bát khiến HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori phải ra đi. Ngay sau đó, HLV Harry Kewell được bổ nhiệm và cộng thêm việc Hoàng Hên được đăng ký thi đấu sau khi có quốc tịch VN, CLB Hà Nội gần như "lột xác". Trước khi có Hoàng Hên, CLB Hà Nội chỉ đạt trung bình 1,3 điểm/trận, thành tích không tương xứng với tham vọng của một ứng viên vô địch; nhưng khi Hoàng Hên xuất hiện, con số này được nâng lên thành 1,9 điểm/trận. CLB Hà Nội giờ có mặt trong tốp 4 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương.

Diện mạo mới của CLB Hà Nội

Kể từ khi được ra sân, Hoàng Hên nhanh chóng chứng minh giá trị với 9 bàn thắng và 4 kiến tạo chỉ sau 13 trận. Không chỉ vậy, tiền vệ này còn đóng vai trò trung tâm trong các pha lên bóng, kết nối tuyến giữa với hàng công và tạo ra sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật.

Dưới thời HLV Harry Kewell, CLB Hà Nội chơi giàu tốc độ và trực diện hơn. Hoàng Hên trở thành điểm đến trong những pha triển khai tấn công, đồng thời cũng là người mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Khả năng di chuyển thông minh, dứt điểm đa dạng và xử lý bóng tinh tế giúp anh nhanh chóng hòa nhập và trở thành "đầu tàu" mới. Ngoài ra, anh có thể chơi nhiều vị trí, từ tiền đạo ảo, tiền vệ công cho đến tiền đạo cánh và thể hiện tốt ở mọi vai trò.

Quan trọng hơn, Hoàng Hên không chỉ mang về bàn thắng mà sự hiện diện của anh giúp đồng đội chơi tự tin hơn, các phương án tấn công đa dạng và toàn đội vận hành trơn tru hơn. Đây là yếu tố mà CLB Hà Nội thiếu ở giai đoạn đầu mùa.

Dù gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch cùng CLB Công an Hà Nội hay Thể Công Viettel, nhưng CLB Hà Nội đã tìm thấy hướng đi rõ ràng. Với Hoàng Hên trong đội hình, cùng triết lý bóng đá của HLV Harry Kewell dần được định hình, đội bóng thủ đô hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới. Bước ngoặt mang tên Hoàng Hên vì thế không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là nền tảng cho quá trình tái thiết của CLB Hà Nội. Từ đó, có thể dự đoán cuộc đua vô địch V-League mùa tới hấp dẫn hơn rất nhiều.