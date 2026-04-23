Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hoàng Hên tạo bước ngoặt cho CLB Hà Nội

Đồng Nguyên Khang
23/04/2026 18:31 GMT+7

CLB Hà Nội đã trải qua một mùa giải nhiều biến động, từ giai đoạn khởi đầu chật vật đến sự bứt phá mạnh mẽ ở lượt về. Trong hành trình ấy, cái tên Hoàng Hên nổi lên như một 'chìa khóa' quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo đội bóng thủ đô dưới thời HLV Harry Kewell.

Quả ngọt cho sự kiên nhẫn

Tháng 5.2025, Hoàng Hên gia nhập CLB Hà Nội. Trước đó, anh trải qua khoảng thời gian nghỉ thi đấu khi không được CLB Nam Định đăng ký. Vì thế, việc chiêu mộ Hoàng Hên, khi ấy vẫn mang tên Hendrio Araujo, mang đến ít nhiều hoài nghi.

Hoàng Hên tạo bước ngoặt cho CLB Hà Nội- Ảnh 1.

Hoàng Hên (11) tạo ra sự kết nối trên hàng công CLB Hà Nội

ẢNH: MINH TÚ

Tuy gia nhập nhưng Hoàng Hên chưa thể khoác áo CLB Hà Nội ngay. Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô quyết định chờ tiền vệ này hoàn hoàn tất thủ tục nhập tịch để có thể thi đấu với tư cách nội binh. Phương án này khiến CLB Hà Nội phải hy sinh một phần sức mạnh ở giai đoạn đầu mùa. Khi đó đội bóng thủ đô thi đấu thiếu ổn định, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng và duy trì nhịp độ trận đấu.

Sau 6 vòng V-League 2025-2026, CLB Hà Nội chỉ có 8 điểm và rơi xuống vị trí thứ 6. Sự bết bát khiến HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori phải ra đi. Ngay sau đó, HLV Harry Kewell được bổ nhiệm và cộng thêm việc Hoàng Hên được đăng ký thi đấu sau khi có quốc tịch VN, CLB Hà Nội gần như "lột xác". Trước khi có Hoàng Hên, CLB Hà Nội chỉ đạt trung bình 1,3 điểm/trận, thành tích không tương xứng với tham vọng của một ứng viên vô địch; nhưng khi Hoàng Hên xuất hiện, con số này được nâng lên thành 1,9 điểm/trận. CLB Hà Nội giờ có mặt trong tốp 4 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương.

Diện mạo mới của CLB Hà Nội

Kể từ khi được ra sân, Hoàng Hên nhanh chóng chứng minh giá trị với 9 bàn thắng và 4 kiến tạo chỉ sau 13 trận. Không chỉ vậy, tiền vệ này còn đóng vai trò trung tâm trong các pha lên bóng, kết nối tuyến giữa với hàng công và tạo ra sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật.

Dưới thời HLV Harry Kewell, CLB Hà Nội chơi giàu tốc độ và trực diện hơn. Hoàng Hên trở thành điểm đến trong những pha triển khai tấn công, đồng thời cũng là người mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Khả năng di chuyển thông minh, dứt điểm đa dạng và xử lý bóng tinh tế giúp anh nhanh chóng hòa nhập và trở thành "đầu tàu" mới. Ngoài ra, anh có thể chơi nhiều vị trí, từ tiền đạo ảo, tiền vệ công cho đến tiền đạo cánh và thể hiện tốt ở mọi vai trò.

Quan trọng hơn, Hoàng Hên không chỉ mang về bàn thắng mà sự hiện diện của anh giúp đồng đội chơi tự tin hơn, các phương án tấn công đa dạng và toàn đội vận hành trơn tru hơn. Đây là yếu tố mà CLB Hà Nội thiếu ở giai đoạn đầu mùa.

Dù gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch cùng CLB Công an Hà Nội hay Thể Công Viettel, nhưng CLB Hà Nội đã tìm thấy hướng đi rõ ràng. Với Hoàng Hên trong đội hình, cùng triết lý bóng đá của HLV Harry Kewell dần được định hình, đội bóng thủ đô hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới. Bước ngoặt mang tên Hoàng Hên vì thế không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là nền tảng cho quá trình tái thiết của CLB Hà Nội. Từ đó, có thể dự đoán cuộc đua vô địch V-League mùa tới hấp dẫn hơn rất nhiều.

Tin liên quan

Cuộc đấu trí của 2 kèo trái đỉnh cao Hoàng Hên – Hoàng Đức: Gió có đổi chiều?

Trận tái đấu giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình sẽ là tâm điểm ở vòng 20 V-League 2025-2026, mang tính chất quyết định một vị trí trong nhóm giành huy chương. Tâm điểm của màn so tài này nằm ở cuộc đối đầu giữa 2 ngôi sao tấn công đẳng cấp: Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức.

HLV Harry Kewell bất ngờ tiết lộ tâm trạng, nói rất thẳng những điều đặc biệt ở Hà Nội

Bầu Đức hạnh phúc, giấc mơ trở thành hiện thực với Festival quốc tế U.14 Gia Lai

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng Hên CLB Hà Nội Tiền đạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận