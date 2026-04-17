CLB Hà Nội ngược dòng thắng Becamex TP.HCM 4-2, Hoàng Hên xuất sắc lập cú đúp

Tối 17.4, trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Becamex TP.HCM trong trận đấu sớm vòng 19 V-League 2024-2025. Dù để thủng lưới ngay từ những giây đầu tiên, đội bóng thủ đô vẫn kịp thời lấy lại thế trận và hoàn tất màn ngược dòng ngay trong hiệp 1.

Hai đội bước vào trận đấu với những mục tiêu hoàn toàn trái ngược. CLB Hà Nội tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu, trong khi Becamex TP.HCM vẫn phải căng mình trong cuộc đua trụ hạng. Khoảng cách với nhóm nguy hiểm chưa đủ an toàn khiến đội khách buộc phải nhập cuộc quyết tâm.

Ngay giây 43, Becamex TP.HCM đã gây bất ngờ khi Nguyễn Trần Việt Cường dẫn bóng từ sân nhà, vượt qua hàng loạt cầu thủ Hà Nội trước khi dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Đây cũng là bàn thua sớm nhất của đội bóng thủ đô từ đầu mùa.

Nhận bàn thua sớm, CLB Hà Nội nhanh chóng đẩy cao đội hình. Sức ép được cụ thể hóa ở phút 12, khi trọng tài tham khảo VAR và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Đỗ Hoàng Hên dứt điểm chính xác, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Sau bàn gỡ, CLB Hà Nội kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo ra cơ hội. Phút 24, từ pha phối hợp bên cánh trái, Hoàng Hên kiến tạo để Nguyễn Hai Long dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1. Hàng phòng ngự Becamex TP.HCM bộc lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt ở hành lang phải.

Đội chủ nhà tiếp tục tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Phút 33, Đỗ Hùng Dũng thoát xuống rồi căng ngang vào trong, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành. David Fisher có mặt đúng lúc để ghi bàn, giúp CLB Hà Nội dẫn 3-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Becamex TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 60, Việt Cường hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, đó cũng là dấu ấn đáng kể duy nhất của đội khách trong hiệp đấu này.

CLB Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 68, Đỗ Hoàng Hên hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp ăn ý với các đồng đội, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, CLB Hà Nội có 33 điểm, tạm thời rút ngắn khoảng cách với tốp 3 xuống còn 1 điểm. Dù chưa thể cải thiện thứ hạng ngay lập tức, nhưng cánh cửa cạnh tranh huy chương vẫn rộng mở với thầy trò HLV Harry Kewell nếu duy trì phong độ hiện tại.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM tiếp tục đối mặt áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng khi mùa giải vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước.