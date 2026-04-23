HLV Harry Kewell bất ngờ tiết lộ tâm trạng, nói rất thẳng những điều đặc biệt ở Hà Nội

Sự xuất hiện của Harry Kewell tại CLB Hà Nội (tháng 10.2025) từng tạo nên cú hích lớn với V-League, khi một cựu ngôi sao từng vô địch Champions League trong màu áo Liverpool quyết định chọn Việt Nam làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện. Nhưng sau 6 tháng làm việc, những gì ông chia sẻ không phải là ánh hào quang, mà là một góc nhìn thẳng thắn, thực tế đến bất ngờ.

Trong cuộc phỏng vấn với Football360, HLV Kewell thẳng thắn thừa nhận ông không đến Việt Nam với tâm thế của một “ngôi sao lớn”, mà là một người đi tìm trải nghiệm. Và chính trải nghiệm ấy đã khiến ông thay đổi cách nhìn.

“Những gì bạn thấy trên TV hay trong phim trông rất tuyệt. Nhưng khi bạn thực sự sống trong môi trường đó, cảm nhận, hít thở và làm việc mỗi ngày, mọi thứ hoàn toàn khác” HLV Kewell nói. Với ông, việc làm việc tại Việt Nam không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về bóng đá trong một bối cảnh rất khác so với châu Âu hay Nhật Bản.

Trước khi đến Hà Nội, nhà cầm quân người Úc từng trải qua quãng thời gian 15 tháng không có việc làm sau khi rời Yokohama F. Marinos. HLV Kewell thừa nhận, đó là giai đoạn khiến ông nhận ra một thực tế khắc nghiệt: bóng đá hiện đại ngày càng chật chội với các HLV.

“Bây giờ ai cũng muốn làm HLV. Ai cũng có ý kiến riêng về bóng đá. Điều đó không sai, nhưng khiến cơ hội trở nên khó khăn hơn rất nhiều”, HLV Kewell bày tỏ.

Chính vì vậy, khi cơ hội đến với CLB Hà Nội, HLV Kewell không ngần ngại nắm bắt. Nhưng thay vì mang đến những triết lý phức tạp, ông lại lựa chọn cách tiếp cận giản dị đến mức có phần “khác thường”.

HLV Kewell chia sẻ: “Tôi không phát minh lại bóng đá. Những đội bóng hay nhất thế giới đều dựa trên những điều cơ bản: sự ổn định, tinh thần và đạo đức nghề nghiệp. Bạn phải chăm chỉ và có tính cạnh tranh, đó là điều cốt lõi”.

Thông điệp ấy phản ánh rõ cách HLV Kewell đang xây dựng đội bóng thủ đô. Khi ông tiếp quản, CLB Hà Nội chỉ đứng thứ 6. Sau đó, CLB Hà Nội đã cải thiện lối chơi và trở thành một trong những đội ghi bàn tốt nhất giải, cho thấy những thay đổi bước đầu về lối chơi lẫn tinh thần. Hiện CLB Hà Nội cũng vươn lên đứng thứ 4, chỉ kém vị trí tốp 3 của CLB Ninh Bình 4 điểm.

Tuy nhiên, HLV Kewell cũng không che giấu những khó khăn phía sau công việc huấn luyện – đặc biệt là cảm giác “cô đơn” mà ít người nhắc đến.

Nhà cầm quân người Úc chia sẻ: “Khi bạn được hứa về một kế hoạch dài hạn, nhưng mọi thứ thay đổi chỉ sau vài kết quả không tốt, đó là điều rất khó chấp nhận. Với HLV, mọi thứ đều mang tính cá nhân – đội bóng, ý tưởng và cả danh tiếng của bạn”.

HLV Kewell nhận định, những trải nghiệm tại Nhật Bản càng khiến ông thấm thía điều đó. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kewell, Yokohama F.Marinos từng vào tới chung kết AFC Champions League. Nhưng dù thắng lượt đi, họ vẫn thua ngược trước đội bóng của cựu danh thủ Ý, Hernan Crespo ở lượt về, trước khi ông bị sa thải chỉ sau hai tháng.

HLV Kewell nói: “Có sự khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế. Bạn không thể cạnh tranh trên nhiều mặt trận nếu đội hình không đủ chiều sâu”.

Hài lòng với công việc ở CLB Hà Nội

Khi được hỏi sâu hơn về cuộc sống ở Việt Nam, HLV Harry Kewell đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình làm việc, nơi ông xem là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp gắn bó với bóng đá.

HLV Kewell nhận xét: “Là một người yêu thích thể thao và dành cả cuộc đời mình cho nó, tôi đã có cơ hội làm việc ở một số lĩnh vực thú vị và Việt Nam là một trong số đó. Thực sự thì tôi rất thích trải nghiệm của mình cho đến nay".

Không né tránh những khó khăn ban đầu, cựu danh thủ người Úc thừa nhận môi trường làm việc mới mang đến không ít thử thách. Tuy nhiên, điều khiến ông ấn tượng sâu sắc lại chính là tinh thần cầu tiến từ các cầu thủ và sự đồng hành của CLB. “Mặc dù gặp nhiều thử thách, nhưng điều tôi thực sự thích thú là thái độ của các cầu thủ và CLB. Họ luôn muốn học hỏi và sẵn sàng nỗ lực để vươn lên tầm cao mới.”

HLV Kewell cũng tiết lộ rằng khi mới tiếp quản công việc, ông từng có những băn khoăn về điều kiện cơ sở vật chất. Dù vậy, CLB Hà Nội sẵn sàng lắng nghe và cải thiện điều kiện tập luyện theo đúng tiêu chuẩn ông mong muốn.

HLV Kewell nói thêm: “Khi mới bước vào, tôi nhìn vào các cơ sở huấn luyện và nghĩ: đây sẽ là một thử thách. Nhưng trong những tháng qua, CLB đã đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. CLB đã lắng nghe những gì tôi yêu cầu. Sân tập của tôi giờ giống như sân Wembley vậy. Tôi hiện có hai sân tập trong điều kiện hoàn hảo, điều này rất quan trọng vì không có ích gì khi yêu cầu các cầu thủ chơi theo một cách nhất định mà không cung cấp cho họ mặt sân phù hợp. CLB đã lắng nghe và đáp ứng, và điều đó nói lên rất nhiều điều”.

Bên cạnh yếu tố cơ sở vật chất, HLV Harry Kewell nhấn mạnh điều cốt lõi trong công việc huấn luyện vẫn là con người. “Tôi nghĩ rằng, với tư cách là một HLV, điều bạn thực sự muốn là một học trò sẵn lòng học hỏi, một người thực sự muốn trở nên tốt hơn.”

Chính vì vậy, HLV Kewell đánh giá, việc được làm việc trong môi trường mà các cầu thủ luôn khao khát tiến bộ mang lại cho ông nhiều cảm hứng: “Nhưng điều tôi yêu thích là được đến những nơi mà mọi người thực sự muốn học hỏi. Tôi đã chơi bóng ở nhiều quốc gia trong suốt sự nghiệp dài của mình, và kinh nghiệm đó là điều tôi có thể truyền đạt lại”.

Và theo Harry Kewell, những gì ông đang chứng kiến tại Việt Nam chính là điều một HLV luôn tìm kiếm. “Đó chính xác là những gì tôi đang thấy ở đây – những cầu thủ muốn tiến bộ và tiếp thu những gì tôi có thể truyền đạt”.