Cuộc đấu trí của 2 kèo trái đỉnh cao Hoàng Hên – Hoàng Đức: Gió có đổi chiều?

Hai trạng thái trái ngược

Ở trận lượt đi, Hoàng Hên thi đấu khá ổn nhưng chưa thể sớm tạo sự khác biệt. Thời điểm đó, cầu thủ gốc Brazil vừa trở lại sau quãng thời gian dài chờ hoàn tất thủ tục để thi đấu với tư cách nội binh. Bản thân CLB Hà Nội cũng chưa ổn định khi vừa trải qua giai đoạn đầu mùa đầy biến động, thậm chí phải thay tướng khi HLV Harry Kewell lên nắm quyền thay ông Makoto Teguramori. Đó là lý lo khiến CLB Hà Nội chịu thất bại trước đội bóng cố đô vốn đang thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa.



Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhanh. Khi đã "vào guồng", Hoàng Hên trở thành đầu tàu trên hàng công của đội bóng thủ đô. Con số 9 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 13 trận là minh chứng rõ ràng nhất. Trung bình mỗi trận, anh góp dấu giày vào 1 bàn thắng, hiệu suất mà nhiều cầu thủ phải mơ ước.

Hoàng Hên đang thăng hoa trong màu áo CLB Hà Nội ẢNH: FBNV

Quan trọng hơn, Hoàng Hên không chỉ ghi bàn mà còn giúp hệ thống tấn công của Hà Nội vận hành trơn tru hơn. Anh di chuyển rộng, kết nối tốt với tuyến giữa và tạo ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Lối chơi trực diện, giàu tốc độ mà HLV Harry Kewell xây dựng cũng phát huy tối đa điểm mạnh của tiền vệ đa năng này. Phong độ của toàn đội Hà Nội cũng phản ánh rõ "hiệu ứng Hoàng Hên". Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4, ghi tới 12 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Ở phía đối diện, Nguyễn Hoàng Đức vẫn là linh hồn trong lối chơi của CLB Ninh Bình. Tiền vệ này sở hữu kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết trận đấu thuộc hàng tốt nhất Việt Nam hiện tại. Trong chiến thắng ở lượt đi, Hoàng Đức chính là người tạo ra sự khác biệt với khả năng cầm nhịp và tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, vấn đề của Hoàng Đức lúc này nằm ở thể trạng. Việc phải thi đấu với mật độ dày đặc từ đầu mùa, liên tục cày ải ở cả CLB lẫn các cấp độ đội tuyển khiến anh có dấu hiệu quá tải. Phong độ vì thế chưa đạt mức cao nhất, đặc biệt là ở những thời điểm cần bùng nổ.

Dù vậy, không thể xem nhẹ Hoàng Đức. Ngay cả khi không ở trạng thái tốt nhất, anh vẫn là cầu thủ có thể thay đổi cục diện bằng một đường chuyền hoặc một khoảnh khắc xử lý đẳng cấp.

Hoàng Đức quá quan trọng với CLB Ninh Bình nên phải cày ải từ đầu mùa ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội có trả nợ thành công?

CLB Ninh Bình, với thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 5 trận gần nhất, vẫn duy trì sự ổn định nhất định. Họ ghi 9 bàn, thủng lưới 5. con số không quá ấn tượng nhưng đủ để giúp đội bóng này vẫn giữ vững vị trí trong tốp 3.

So với lần đối đầu trước, bối cảnh hiện tại đã thay đổi rõ rệt. CLB Hà Nội đang đạt phong độ cao, lối chơi ổn định và sở hữu một Hoàng Hên đang "vào phom". Trong khi đó, CLB Ninh Bình vẫn giữ được sự chắc chắn, nhưng không còn tạo ra cảm giác bùng nổ như trước, còn Hoàng Đức lại chưa đạt trạng thái tốt nhất.



Kết quả trận đấu có thể không chỉ phụ thuộc vào riêng 2 cá nhân này, nhưng chắc chắn họ sẽ là những nhân tố quyết định. Nếu Hoàng Hên tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ấn tượng, CLB Hà Nội hoàn toàn có thể trả món nợ ở lượt đi. Ngược lại, nếu Hoàng Đức tìm lại cảm hứng và kiểm soát tốt thế trận, CLB Ninh Bình vẫn đủ khả năng tái lập kịch bản chiến thắng.



"Gió đổi chiều" hay không, câu trả lời sẽ chỉ có sau 90 phút. Nhưng rõ ràng, cuộc tái đấu này hứa hẹn sẽ rất đáng chờ đợi, nơi 2 "kèo trái" xuất sắc bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại trực tiếp so tài để định đoạt cục diện cuộc đua.