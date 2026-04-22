Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú được AFC tín nhiệm, làm 'sếp' lớn ở giải châu Á

Đây là vai trò quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của AFC đối với năng lực tổ chức, điều hành cũng như uy tín của ông Trần Anh Tú nói riêng và lãnh đạo VFF nói chung trên bình diện châu lục. Môn bóng đá bãi biển tại kỳ Đại hội năm nay quy tụ 7 đội tuyển, chia thành hai bảng đấu. Bảng A gồm Trung Quốc, Oman và Palestine; trong khi bảng B có sự góp mặt của Iran, Ả Rập Xê Út, Thái Lan và UAE. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại mỗi bảng, chọn hai đội đứng đầu vào bán kết. 2 đội thắng tại bán kết sẽ tranh HCV, trong khi 2 đội thua tranh HCĐ.

Theo kế hoạch, các trận đấu của môn bóng đá bãi biển sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29.4 tại Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc). Công tác tổ chức đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm các tiêu chuẩn chuyên môn và điều kiện thi đấu theo quy định của AFC.

Ông Trần Anh Tú (thứ 4 từ trái sang) chủ trì cuộc họp kỹ thuật môn bóng đá bãi biển Asian Beach Games 2026 sáng 22.4 tại Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc). ẢNH: VFF

Thay mặt AFC phát biểu tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng nay (22/4), Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú gửi lời chào mừng tới các đội tuyển, quan chức và vận động viên tham dự giải đấu, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp quy tụ những đội bóng hàng đầu châu Á, không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị và fair-play của bóng đá bãi biển. Ông Trần Anh Tú đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của ban tổ chức địa phương, các tình nguyện viên và các bên liên quan trong việc mang đến một giải đấu chất lượng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đang là Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC. Ông cũng được biết đến là một trong những người đặt nền móng và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của futsal Việt Nam, góp phần đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng, đưa futsal Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tại đấu trường khu vực và thế giới.