Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú được AFC tín nhiệm, làm 'sếp' lớn ở giải châu Á

Đồng Nguyên Khang
22/04/2026 10:53 GMT+7

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khi được giao đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn AFC điều hành môn bóng đá bãi biển tại Asian Beach Games 2026.

Đây là vai trò quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của AFC đối với năng lực tổ chức, điều hành cũng như uy tín của ông Trần Anh Tú nói riêng và lãnh đạo VFF nói chung trên bình diện châu lục. Môn bóng đá bãi biển tại kỳ Đại hội năm nay quy tụ 7 đội tuyển, chia thành hai bảng đấu. Bảng A gồm Trung Quốc, Oman và Palestine; trong khi bảng B có sự góp mặt của Iran, Ả Rập Xê Út, Thái Lan và UAE. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại mỗi bảng, chọn hai đội đứng đầu vào bán kết. 2 đội thắng tại bán kết sẽ tranh HCV, trong khi 2 đội thua tranh HCĐ.

Theo kế hoạch, các trận đấu của môn bóng đá bãi biển sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29.4 tại Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc). Công tác tổ chức đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm các tiêu chuẩn chuyên môn và điều kiện thi đấu theo quy định của AFC.

Ông Trần Anh Tú (thứ 4 từ trái sang) chủ trì cuộc họp kỹ thuật môn bóng đá bãi biển Asian Beach Games 2026 sáng 22.4 tại Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc).

ẢNH: VFF

Thay mặt AFC phát biểu tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng nay (22/4), Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú gửi lời chào mừng tới các đội tuyển, quan chức và vận động viên tham dự giải đấu, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp quy tụ những đội bóng hàng đầu châu Á, không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị và fair-play của bóng đá bãi biển. Ông Trần Anh Tú đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của ban tổ chức địa phương, các tình nguyện viên và các bên liên quan trong việc mang đến một giải đấu chất lượng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đang là Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC. Ông cũng được biết đến là một trong những người đặt nền móng và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của futsal Việt Nam, góp phần đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng, đưa futsal Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tại đấu trường khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam khiến thầy Kim băn khoăn: 'Tổ 2' yếu quá, khó xoay tua

Đội tuyển Việt Nam khiến thầy Kim băn khoăn: 'Tổ 2' yếu quá, khó xoay tua

Đối lập với đội hình chính đẳng cấp, bộ khung dự bị của đội tuyển Việt Nam lại chưa thể khiến HLV Kim Sang-sik an tâm.

Lịch thi đấu bán kết U.17 Việt Nam - U.17 Úc hôm nay: Thử thách thực sự

HAGL phía trước vẫn là ‘vực thẳm’, bầu Đức sẽ chẳng vui nếu…

Khám phá thêm chủ đề

VFF AFC Trần Anh Tú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận