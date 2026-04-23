U.17 Việt Nam đấu Malaysia tranh HCV: CĐV cảnh báo về bài học chua xót ở SEA Games 25

Ký ức buồn từ Viêng Chăn

Trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 là màn tái đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia. Trên các diễn đàn bóng đá, bên cạnh những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Cristiano Roland, không ít người hâm mộ Việt Nam cũng bày tỏ sự lo ngại. Câu chuyện về kỳ SEA Games 25 năm 2009 tại Lào bất ngờ được nhắc lại như một lời cảnh báo rằng, U.17 Việt Nam cần phải tập trung cao độ và không được chủ quan.

Năm đó, đội Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần", nơi có sự xuất hiện của cả Thái Lan và Malaysia. Dù vậy, Phan Thanh Bình cùng các đồng đội đã chơi cực hay để vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu, trong đó có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia. Trong khi đó, Malaysia cũng tiến vào bán kết với vị trí nhì bảng A. Tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, Việt Nam đánh bại Singapore với tỷ số 4-1, còn Malaysia thắng chủ nhà Lào 3-1.

U.17 Việt Nam từng thắng U.17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng, trước khi hai đội tái đấu tại chung kết ẢNH: VFF

Bước vào trận chung kết, niềm tin về tấm HCV lịch sử cho Việt Nam đã lên cao hơn bao giờ hết, khi đội bóng sao vàng tái đấu Malaysia. Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra. Việt Nam nhận bàn thua từ một tình huống phản lưới nhà ở phút 84 và lỡ hẹn với chức vô địch. Thất bại 0-1 tại SEA Games năm 2009 vẫn là một trong những nỗi đau lớn nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực.

U.17 Việt Nam sẽ không đi vào vết xe đổ

Tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, U.17 Việt Nam đã khởi đầu như mơ khi đè bẹp Malaysia 4-0 ngay ngày ra quân. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định kết quả đó không phản ánh hoàn toàn cục diện nếu hai đội tái đấu.

Sau trận thua đậm đó, Malaysia "lột xác" để lách qua khe cửa hẹp vào bán kết và sau đó là giành vé chơi chung kết. Việc từng thua đậm có thể là một lợi thế về mặt tâm lý cho họ, khi không còn gì để mất và đã hiểu rõ những "ngòi nổ" nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam như Sỹ Bách, Văn Dương hay Nguyễn Lực.

Điểm tựa lớn nhất của người hâm mộ lúc này chính là sự điềm tĩnh của HLV Cristiano Roland. HLV người Brazil đã thổi vào các học trò một tinh thần kỷ luật thép và sự kiên nhẫn đáng nể. Cách U.17 Việt Nam bình tĩnh lật ngược thế cờ trước U.17 Úc ở bán kết cho thấy đội bóng này không dễ bị cuốn vào những cái bẫy cảm hứng nhất thời.

Trận chung kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 24.4.