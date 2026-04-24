Chủ tịch VFF giao nhiệm vụ đặc biệt, U.17 nữ Việt Nam quyết đấu Trung Quốc và Thái Lan tại châu Á

Tham dự buổi gặp có Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà, HLV trưởng Okiyama Masahiko, ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ đội tuyển U.17 nữ Việt Nam.

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn căn dặn toàn đội giữ sức khỏe, tập trung tối đa cho thi đấu tại VCK U.17 nữ châu Á 2026. Ông nhấn mạnh đây là sân chơi có trình độ chuyên môn cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như bản lĩnh thi đấu. Việc góp mặt ở đấu trường châu lục sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành nhanh hơn, tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài.

Chủ tịch VFF (ngồi giữa) động viên các nữ tuyển thủ U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn nhắc nhở toàn đội nghiên cứu kỹ các đối thủ ẢNH: VFF

Bên cạnh đó, Chủ tịch VFF lưu ý toàn đội cần chủ động nghiên cứu đối thủ, xây dựng lối chơi phù hợp, phát huy tốt sở trường cá nhân và tinh thần tập thể. Đồng thời, các cầu thủ cần giữ vững ý chí, sự tập trung và không từ bỏ trong mọi hoàn cảnh. VFF sẽ tiếp tục hỗ trợ đội tuyển thông qua công tác phân tích, đánh giá đối thủ nhằm phục vụ chuyên môn trong suốt giải đấu.

U.17 nữ Việt Nam sẵn sàng cho thử thách châu lục

Thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ, HLV trưởng Okiyama Masahiko bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của VFF. Ông cho biết đội tuyển đã có quá trình chuẩn bị tích cực, đặc biệt sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản và giai đoạn rèn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội đặt quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất tại giải.

HLV trưởng Okiyama Masahiko cảm ơn sự quan tâm của VFF ẢNH: VFF

U.17 nữ Việt Nam sẽ lên đường dự giải châu Á vào ngày 28 ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 28.4 để tham dự giải đấu. VCK giải bóng đá nữ U.17 châu Á 2026 diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc) từ ngày 30.4 đến 17.5.2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển.

Tại giải, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar (các trận được phát trên TV360). Theo điều lệ, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự FIFA U.17 Women’s World Cup Morocco 2026.