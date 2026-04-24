Thể thao Bóng đá Việt Nam

AI nghiêng hẳn chiến thắng cho U.17 Việt Nam, HLV Roland không chủ quan khi tái đấu U.17 Malaysia

Linh Nhi
Linh Nhi
24/04/2026 13:11 GMT+7

AI Gemini của Google đã dự đoán tỷ lệ chiến thắng rất cao cho U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia trong trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 vào 19 giờ 30 hôm nay.

AI nghiêng hẳn chiến thắng cho U.17 Việt Nam, HLV Roland không chủ quan khi tái đấu U.17 Malaysia- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam hiên ngang vào chung kết giải U.17 Đông Nam Á

ảnh: VFF

U.17 Việt Nam được dự đoán thắng 2-0

Vào lúc 19 giờ 30 hôm nay 24.4, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026, gặp U.17 Malaysia để xác định nhà vô địch mới của giải đấu trẻ này của khu vực.

Cũng ở giải đấu này tại vòng bảng, U.17 Việt Nam đã từng gặp đối thủ này và có chiến thắng 4-0 với cú đúp của Sỹ Bách và 2 pha lập công của Văn Dương, Mạnh Cường.

Tại bán kết, thầy trò HLV Cristiano Roland đã xuất sắc quật ngã U.17 Úc với tỷ số 2-1 trong khi U.17 Malaysia (là đội nhì có thành tích xuất sắc nhất) đã thắng dễ 4-0 trước U.17 Lào chỉ còn 10 người từ phút thứ 5.

AI nghiêng hẳn chiến thắng cho U.17 Việt Nam, HLV Roland không chủ quan khi tái đấu U.17 Malaysia- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam đang tiến bộ mạnh mẽ

ảnh: VFF

Dễ hiểu khi AI Gemini đã mạnh dạn dự đoán phần thắng nghiêng hẳn về U.17 Việt Nam với tỷ lệ 60 - 65% trong khi phần thắng của U.17 Malaysia chỉ khoảng 10-15%.

Đặc biệt, việc Gemini đánh giá khả năng hòa trong 90 phút là từ 20 - 25% cho thấy khả năng người Mã tìm mọi cách để kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu 11 m còn cao hơn khả năng thắng trực tiếp của họ.

Mặc dù vậy, tất cả phải tỉnh táo để biết trận thắng ở vòng bảng, là trận ra quân của cả 2 đội, chỉ mang tính tham khảo vì đây là trận chung kết mang tính knock-out, có tính chất hoàn toàn khác.

AI nghiêng hẳn chiến thắng cho U.17 Việt Nam, HLV Roland không chủ quan khi tái đấu U.17 Malaysia- Ảnh 3.

U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử

ảnh: VFF

Tin rằng với kinh nghiệm dày dạn thi đấu đỉnh cao ở Việt Nam trong màu áo CLB Hà Nội cũng như cầm quân U.17 Việt Nam tham dự VCK giải U.17 châu Á 2025, HLV Cristiano Roland sẽ biết cách giữ đôi chân các học trò trên mặt đất.

Hy vọng vào lúc 19 giờ 30 hôm nay trên sân Gelora Delta, đội U.17 Việt Nam sẽ gạt bỏ mọi tâm lý chủ quan, xác định tâm thế nhập cuộc kiên nhẫn, đúng đắn để có cách nhập cuộc hợp lý và hiệu quả nhất.

Nếu giành phần thắng trong trận chung kết, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giúp bóng đá Việt Nam vượt lên trên Thái Lan, Úc dẫn đầu khu vực với 4 lần đăng quang giải U.17 Đông Nam Á, còn ngược lại U.17 Malaysia sẽ có thể san bằng thành tích 3 lần vô địch với 3 đối thủ kể trên.

Tin liên quan

Khoảnh khắc lịch sử chờ U.17 Việt Nam: Xem chung kết đấu Malaysia cực hay trên TV360

Khoảnh khắc lịch sử chờ U.17 Việt Nam: Xem chung kết đấu Malaysia cực hay trên TV360

Trận chung kết U.17 Đông Nam Á 2026 giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24.4, được phát sóng độc quyền trên nền tảng TV360, hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn giữa hai đại diện xuất sắc nhất giải.

CLB Đà Nẵng sẽ không ‘bẻ ghế’ HLV Lê Đức Tuấn ở trận cầu sinh tử

Giải hạng nhất tới hồi gay cấn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
