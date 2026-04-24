AI nghiêng hẳn chiến thắng cho U.17 Việt Nam, HLV Roland không chủ quan khi tái đấu U.17 Malaysia

U.17 Việt Nam hiên ngang vào chung kết giải U.17 Đông Nam Á ảnh: VFF

U.17 Việt Nam được dự đoán thắng 2-0

Vào lúc 19 giờ 30 hôm nay 24.4, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026, gặp U.17 Malaysia để xác định nhà vô địch mới của giải đấu trẻ này của khu vực.

Cũng ở giải đấu này tại vòng bảng, U.17 Việt Nam đã từng gặp đối thủ này và có chiến thắng 4-0 với cú đúp của Sỹ Bách và 2 pha lập công của Văn Dương, Mạnh Cường.

Tại bán kết, thầy trò HLV Cristiano Roland đã xuất sắc quật ngã U.17 Úc với tỷ số 2-1 trong khi U.17 Malaysia (là đội nhì có thành tích xuất sắc nhất) đã thắng dễ 4-0 trước U.17 Lào chỉ còn 10 người từ phút thứ 5.

U.17 Việt Nam đang tiến bộ mạnh mẽ ảnh: VFF

Dễ hiểu khi AI Gemini đã mạnh dạn dự đoán phần thắng nghiêng hẳn về U.17 Việt Nam với tỷ lệ 60 - 65% trong khi phần thắng của U.17 Malaysia chỉ khoảng 10-15%.

Đặc biệt, việc Gemini đánh giá khả năng hòa trong 90 phút là từ 20 - 25% cho thấy khả năng người Mã tìm mọi cách để kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu 11 m còn cao hơn khả năng thắng trực tiếp của họ.

Mặc dù vậy, tất cả phải tỉnh táo để biết trận thắng ở vòng bảng, là trận ra quân của cả 2 đội, chỉ mang tính tham khảo vì đây là trận chung kết mang tính knock-out, có tính chất hoàn toàn khác.

U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử ảnh: VFF

Tin rằng với kinh nghiệm dày dạn thi đấu đỉnh cao ở Việt Nam trong màu áo CLB Hà Nội cũng như cầm quân U.17 Việt Nam tham dự VCK giải U.17 châu Á 2025, HLV Cristiano Roland sẽ biết cách giữ đôi chân các học trò trên mặt đất.

Hy vọng vào lúc 19 giờ 30 hôm nay trên sân Gelora Delta, đội U.17 Việt Nam sẽ gạt bỏ mọi tâm lý chủ quan, xác định tâm thế nhập cuộc kiên nhẫn, đúng đắn để có cách nhập cuộc hợp lý và hiệu quả nhất.

Nếu giành phần thắng trong trận chung kết, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giúp bóng đá Việt Nam vượt lên trên Thái Lan, Úc dẫn đầu khu vực với 4 lần đăng quang giải U.17 Đông Nam Á, còn ngược lại U.17 Malaysia sẽ có thể san bằng thành tích 3 lần vô địch với 3 đối thủ kể trên.