CLB Đà Nẵng sẽ không ‘bẻ ghế’ HLV Lê Đức Tuấn ở trận cầu sinh tử

Pissano ghi bàn cho CLB Đà Nẵng vào lưới CLB Nam Định ảnh: Đông Nghi

CLB Đà Nẵng buộc phải thắng

Ở vòng 20 này, một trong những tâm điểm của cuộc đua trụ hạng sẽ nằm ở sân Chi Lăng, nơi vào lúc 18 giờ ngày 26.4 CLB Đà Nẵng tiếp đón Thể Công Viettel - đội bóng đang xếp nhì bảng và vẫn nuôi hy vọng tranh vô địch với CLB CAHN.

Đây có thể xem là cuộc chiến không cân sức, khi CLB Đà Nẵng của tuyển thủ U.23 Việt Nam Đức Anh đang xếp ở đáy bảng với chỉ 12 điểm trong khi Khuất Văn Khang và các đồng đội đang có đến 41 điểm, gần gấp đôi.

Với lần lượt 4 và 8 điểm hơn đội bóng hạng 3 là Ninh Bình FC và hạng 4 là CLB Hà Nội, đội Thể Công Viettel là đối trọng duy nhất của CLB CAHAN trong cuộc đua vô địch, trong khi HLV Lê Đức Tuấn và đội bóng sông Hàn đang quay cuồng trong cuộc đua trụ hạng.

HLV Lê Đức Tuấn trao đổi cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải ảnh: Đông Nghi

Rõ ràng, CLB Đà Nẵng đang đối mặt với thách thức rất lớn, dù mục tiêu có điểm thậm chí 3 điểm được xem là bắt buộc trong hoàn cảnh những đối thủ trực tiếp như CLB Thanh Hóa tiếp PVF-CAND hay HAGL gặp CLB Hải Phòng trên sân Pleiku Arena.

Bớt áp lực cho CLB Đà Nẵng, khi đội khách sẽ hành quân đến Chi Lăng mà không có sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov, nhà cầm quân cá tính đang giúp Thể Công Viettel biến thành tập thể rất giàu tính chiến đấu. Ông đang nhận án kỷ luật của VFF.

Ngoài ra, đội bóng đang xếp nhì bảng cũng sẽ không có sự phục vụ của cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Hoàng Minh bị treo giò. Nhưng ngược lại, Thể Công Viettel đã chào đón sự trở lại của người hùng U.23 châu Á 2026 Khuất Văn Khang từ vòng đấu trước.

CLB Đà Nẵng còn 10 người nhưng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho CLB Nam Định ảnh: Đông Nghi

Về phần mình, CLB Đà Nẵng cũng gặp khó khăn khi thủ môn Văn Biểu bị treo giò, khiến HLV Lê Đức Tuấn sẽ phải đặt kỳ vọng vào Văn Toản - cựu tuyển thủ Việt Nam đã được mượn từ CLB Hải Phòng hồi giữa mùa.

Trong hoàn cảnh khó khăn, đội bóng sông Hàn đã có những chuyển động đáng chú ý, khi nhà tài trợ đã trao vai trò cầm lái CLB vào tay Phó tổng giám đốc ngân hàng SHB Nguyễn Huy Tài - người quyết định đặt thêm niềm tin vào HLV Lê Đức Tuấn .

Do đó, trận đấu với Thể Công Viettel có thể xem là trận cầu sinh tử của cả CLB Đà Nẵng lẫn cá nhân HLV Lê Đức Tuấn, người qua khảo sát nội bộ vẫn chiếm được sự ủng hộ không nhỏ từ các cầu thủ.

Sân Chi Lăng sẽ là chỗ dựa cho CLB Đà Nẵng ảnh: Đông Nghi

Sự ủng hộ đó hiện rõ ở vòng 19, CLB Đà Nẵng dù sớm bị Xuân Son ghi bàn và mất người từ phút 45 sau thẻ đỏ của Văn Biểu, đã gỡ hòa và gây ra rất nhiều khó khăn cho CLB Nam Định, khiến nhà ĐKVĐ phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1 sít sao.

Tập thể đoàn kết đồng lòng đó sẽ tiếp tục là nguồn động lực lớn nhất để nhà cầm quân sinh năm 1982 mạnh mẽ hướng tới mục tiêu có điểm, thậm chí đánh bại Thể Công Viettel - đội bóng rất mạnh nhưng sẽ không được trực tiếp chỉ đạo bởi HLV Popov.

Không chỉ ông Tuấn "Cối", bản thân mỗi cầu thủ cũng bay tỏ sẽ giữ được sự tập trung và tinh thần cao nhất để biến những chuẩn bị chiến thuật trở thành màn trình diễn hiệu quả trên sân Chi Lăng vào tối 26.4 tới.

Còn nhớ ở mùa giải trước, HLV Lê Đức Tuấn sau khi chia tay CLB Hà Nội đã nhận lời mời của CLB Đà Nẵng và mạnh mẽ "nhảy vào lửa" để giúp đội bóng sông Hàn trụ hạng ngoạn mục, sau khi thoát khỏi vị trí chót bảng và đánh bại CLB Đồng Nai ở trận play-off.



