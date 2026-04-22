Trường Tươi Đồng Nai sẽ sớm vô địch dù thiếu Công Phượng, HLV Nguyễn Việt Thắng đi vào lịch sử?

3 vòng đấu định đoạt vé dự V-League

Ở vòng 16 giải hạng nhất, Trường Tươi Đồng Nai sẽ có chuyến làm khách đến sân Quy Nhơn. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng khi bất bại trong 5 trận gần nhất (thắng 4, hòa 1) để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm, kém CLB Bắc Ninh 2 điểm và kém Trường Tươi Đồng Nai 8 điểm. Nếu thắng Xuân Trường và các đồng đội, cánh cửa trở lại V-League với CLB Quy Nhơn sẽ rộng mở. Vì thế, Trường Tươi Đồng Nai được dự báo sẽ gặp khó khăn.

Minh Vương và các đồng đội tiến gần đến chức vô địch giải hạng nhất ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng "dễ thở" hơn một chút ở vòng tiếp theo khi được trở về sân nhà Bình Phước, tiếp đón đối thủ yếu Thanh Niên TP.HCM, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đến vòng 18, Trường Tươi Đồng Nai có trận đấu quan trọng nhất mùa giải khi làm khách trên sân Việt Yên của CLB Bắc Ninh.

Nếu giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu này, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ tạo khoảng cách ít nhất là 9 điểm với CLB Bắc Ninh và 11 điểm với đội Quy Nhơn. Trong trường hợp 2 đội bám đuổi này sẩy chân, đội bóng miền Đông Nam bộ càng an toàn. Sau đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng gần như chẳng còn đối thủ nào quá khó chịu trong 4 vòng đấu còn lại. Chỉ cần chơi đúng sức, đội bóng này nắm chắc chức vô địch trong tay bởi giải hạng nhất.

Khó cản Trường Tươi Đồng Nai

Dù không có sự phục vụ của Công Phượng trong phần còn lại của mùa giải, Trường Tươi Đồng Nai vẫn có thể yên tâm. Trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng là đội hình có chiều sâu, các cầu thủ thay phiên nhau tỏa sáng. Nếu như ở giai đoạn đầu, Trần Minh Vương liên tục lập công với 5 bàn thắng thì trong khoảng thời gian gần đây, ngoại binh Alex Sandro lên tiếng. Chân sút người Brazil giờ đã có 7 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới của giải.

Ngoài ra, Trường Tươi Đồng Nai còn sở hữu nhiều "ngòi nổ" khác. Những cái tên nổi bật có thể kể đến là tiền đạo Hồ Thanh Minh (4 bàn), Lê Thanh Bình (3 bàn), tiền vệ Đoàn Hải Quân (3 bàn), Lưu Tự Nhân (2 bàn) và hậu vệ Dương Văn Khoa (3 bàn). Vì thế, sức mạnh tấn công của Trường Tươi Đồng Nai hoàn toàn vượt trội với 31 bàn thắng (nhiều nhất giải). Đồng thời, họ cũng sở hữu hàng thủ nhận ít bàn thua nhất với chỉ 10 lần vào lưới nhặt bóng.

HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ có 2 lần liên tiếp vô địch hạng nhất với thành tích bất bại? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với lực lượng đồng đều, phong độ ổn định cùng lịch thi đấu có phần "dễ thở" hơn ở giai đoạn cuối, Trường Tươi Đồng Nai đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để sớm đăng quang. Nếu vượt qua được 3 vòng đấu then chốt sắp tới, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng không chỉ tiến gần chức vô địch mà còn có thể tạo ra cách biệt đủ an toàn để "về đích" trước nhiều vòng đấu.

Điều đáng nói, nếu kịch bản đó xảy ra, chiến lược gia sinh năm 1981 hoàn toàn có thể tự phá kỷ lục của chính mình. Trước đó, ông từng cùng CLB Ninh Bình vô địch sớm 3 vòng và kết thúc mùa giải thành tích bất bại (19 thắng, 1 hòa). Liệu Thắng "Bế" có tiếp tục lên ngôi vương mà không để thua trận nào để đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam?

Câu trả lời sẽ có trong những vòng đấu quyết định phía trước, nơi bản lĩnh, sự toan tính và khả năng duy trì phong độ của cả tập thể sẽ được kiểm chứng. Nếu làm được, đó không chỉ là chức vô địch, mà còn là dấu ấn khẳng định vị thế của một trong những HLV nội đáng chú ý nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.



