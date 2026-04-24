Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Giải hạng nhất tới hồi gay cấn

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/04/2026 11:59 GMT+7

Ở thời điểm giải hạng nhất 2025 - 2026 dần đi đến đoạn kết, cuộc đua thăng hạng V-League cũng như trụ hạng lại càng trở nên căng thẳng.

Trường Tươi Đồng Nai phải cẩn trọng

Ở nhóm đầu bảng, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang nắm lợi thế lớn trong tay. Với 35 điểm sau 15 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng tạo ra khoảng cách khá an toàn so với các đối thủ phía sau. Họ đang hơn đội xếp thứ 2 là Bắc Ninh 6 điểm và bỏ xa đội đứng thứ 3 là Quy Nhơn tới 8 điểm. Đây là cách biệt đủ để mang lại sự tự tin, nhưng chưa phải là "bảo hiểm" tuyệt đối cho tấm vé thăng hạng trực tiếp.

Giải hạng nhất tới hồi gay cấn- Ảnh 1.

Trước vòng 16 giải hạng nhất: Cuộc chiến ngôi đầu ở 'đất võ'

Giải hạng nhất tới hồi gay cấn- Ảnh 2.

CLB Trường Tươi Đồng Nai đang rất gần tấm vé lên hạng trực tiếp

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý do là bởi lịch thi đấu ở 3 vòng cuối của Trường Tươi Đồng Nai được dự báo vô cùng khắc nghiệt. Đáng chú ý, họ sẽ lần lượt chạm trán chính hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Quy Nhơn và Bắc Ninh. Điều này khiến cục diện cuộc đua có thể thay đổi chỉ sau một vài trận đấu. Nếu chủ quan hoặc đánh rơi điểm số, Xuân Trường cùng đồng đội hoàn toàn có thể bị thu hẹp khoảng cách, thậm chí đánh mất ngôi đầu. Trước mắt, thử thách lớn nhất của đội bóng miền Đông Nam bộ chính là chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn lúc 18 giờ ngày 25.4. Một chiến thắng sẽ giúp Trường Tươi Đồng Nai tiến thêm bước dài tới V-League. Ngược lại, nếu thất bại, cuộc đua sẽ nóng hơn bao giờ hết khi khoảng cách điểm số bị rút ngắn đáng kể.

Trong khi đó, đội chủ nhà Quy Nhơn chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng để trở lại cuộc đua. Khoảng cách 8 điểm không phải là không thể san lấp nếu họ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp này. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao, Quy Nhơn được dự báo sẽ tạo ra thế trận khó lường, buộc đối thủ phải chơi với sự tập trung tối đa.

Những cuộc đua kịch tính

Cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ 2 (giành quyền đá trận play-off với đội xếp thứ 13 V-League) cũng đang rất hấp dẫn. CLB Bắc Ninh đang tạm giữ vị trí này, nhưng không thể yên tâm khi khoảng cách với các đội bám đuổi là không quá lớn. Ngoài CLB Quy Nhơn đang áp sát với 2 điểm ít hơn, đối thủ khác của đội bóng vùng Kinh Bắc là đội TP.HCM (kém 4 điểm).

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu, bất kỳ cú sẩy chân nào của Bắc Ninh đều có thể khiến họ trả giá. Ngược lại, CLB Quy Nhơn và TP.HCM cần tận dụng tối đa cơ hội để vươn lên, qua đó nuôi hy vọng giành vé đá play-off. Sự cạnh tranh giữa các đội bóng này hứa hẹn sẽ kéo dài đến những vòng cuối cùng, tạo nên sức hút lớn cho giải đấu.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng cũng không kém phần căng thẳng. CLB Thanh Niên TP.HCM đang rơi vào thế bất lợi khi đứng vị trí nguy hiểm với chỉ 4 điểm. Ở vòng 16, Thanh Niên TP.HCM sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Long An, đội xếp ngay phía trên với 8 điểm. Đây được xem là trận "chung kết ngược", nơi mà một chiến thắng có thể giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm, qua đó mở ra hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, CLB Đồng Tháp với 10 điểm cũng cần phải rất nỗ lực.

Có thể thấy giải hạng nhất mùa này đang diễn ra với kịch bản hấp dẫn từ đầu đến cuối. Sự cạnh tranh không chỉ tập trung ở nhóm đầu mà còn lan tỏa xuống tận đáy bảng xếp hạng. Mỗi trận đấu lúc này đều mang ý nghĩa quyết định, không chỉ về điểm số mà còn tác động trực tiếp đến cục diện chung.

Tin liên quan

U.17 Việt Nam đấu Malaysia tranh HCV: CĐV cảnh báo về bài học chua xót ở SEA Games 25

U.17 Việt Nam đấu Malaysia tranh HCV: CĐV cảnh báo về bài học chua xót ở SEA Games 25

U.17 Việt Nam từng thắng đậm U.17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland cần đặc biệt cẩn trọng khi tái đấu đối thủ này ở trận chung kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 vào ngày 24.4. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng nhận một 'bài học đau đớn' tại SEA Games 25 năm 2009, với kịch bản tương tự.

HLV Malaysia hứa ‘đổi bài’ ở chung kết, chuyên gia dự đoán khó thắng U.17 Việt Nam

Hoàng Hên tạo bước ngoặt cho CLB Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

V-League Giải hạng nhất thăng hạng Trụ hạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận