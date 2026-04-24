Giải hạng nhất tới hồi gay cấn

Trường Tươi Đồng Nai phải cẩn trọng

Ở nhóm đầu bảng, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang nắm lợi thế lớn trong tay. Với 35 điểm sau 15 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng tạo ra khoảng cách khá an toàn so với các đối thủ phía sau. Họ đang hơn đội xếp thứ 2 là Bắc Ninh 6 điểm và bỏ xa đội đứng thứ 3 là Quy Nhơn tới 8 điểm. Đây là cách biệt đủ để mang lại sự tự tin, nhưng chưa phải là "bảo hiểm" tuyệt đối cho tấm vé thăng hạng trực tiếp.

Trước vòng 16 giải hạng nhất: Cuộc chiến ngôi đầu ở ‘đất võ’

CLB Trường Tươi Đồng Nai đang rất gần tấm vé lên hạng trực tiếp ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý do là bởi lịch thi đấu ở 3 vòng cuối của Trường Tươi Đồng Nai được dự báo vô cùng khắc nghiệt. Đáng chú ý, họ sẽ lần lượt chạm trán chính hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Quy Nhơn và Bắc Ninh. Điều này khiến cục diện cuộc đua có thể thay đổi chỉ sau một vài trận đấu. Nếu chủ quan hoặc đánh rơi điểm số, Xuân Trường cùng đồng đội hoàn toàn có thể bị thu hẹp khoảng cách, thậm chí đánh mất ngôi đầu. Trước mắt, thử thách lớn nhất của đội bóng miền Đông Nam bộ chính là chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn lúc 18 giờ ngày 25.4. Một chiến thắng sẽ giúp Trường Tươi Đồng Nai tiến thêm bước dài tới V-League. Ngược lại, nếu thất bại, cuộc đua sẽ nóng hơn bao giờ hết khi khoảng cách điểm số bị rút ngắn đáng kể.

Trong khi đó, đội chủ nhà Quy Nhơn chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng để trở lại cuộc đua. Khoảng cách 8 điểm không phải là không thể san lấp nếu họ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp này. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao, Quy Nhơn được dự báo sẽ tạo ra thế trận khó lường, buộc đối thủ phải chơi với sự tập trung tối đa.

Những cuộc đua kịch tính

Cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ 2 (giành quyền đá trận play-off với đội xếp thứ 13 V-League) cũng đang rất hấp dẫn. CLB Bắc Ninh đang tạm giữ vị trí này, nhưng không thể yên tâm khi khoảng cách với các đội bám đuổi là không quá lớn. Ngoài CLB Quy Nhơn đang áp sát với 2 điểm ít hơn, đối thủ khác của đội bóng vùng Kinh Bắc là đội TP.HCM (kém 4 điểm).

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu, bất kỳ cú sẩy chân nào của Bắc Ninh đều có thể khiến họ trả giá. Ngược lại, CLB Quy Nhơn và TP.HCM cần tận dụng tối đa cơ hội để vươn lên, qua đó nuôi hy vọng giành vé đá play-off. Sự cạnh tranh giữa các đội bóng này hứa hẹn sẽ kéo dài đến những vòng cuối cùng, tạo nên sức hút lớn cho giải đấu.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng cũng không kém phần căng thẳng. CLB Thanh Niên TP.HCM đang rơi vào thế bất lợi khi đứng vị trí nguy hiểm với chỉ 4 điểm. Ở vòng 16, Thanh Niên TP.HCM sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Long An, đội xếp ngay phía trên với 8 điểm. Đây được xem là trận "chung kết ngược", nơi mà một chiến thắng có thể giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm, qua đó mở ra hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, CLB Đồng Tháp với 10 điểm cũng cần phải rất nỗ lực.

Có thể thấy giải hạng nhất mùa này đang diễn ra với kịch bản hấp dẫn từ đầu đến cuối. Sự cạnh tranh không chỉ tập trung ở nhóm đầu mà còn lan tỏa xuống tận đáy bảng xếp hạng. Mỗi trận đấu lúc này đều mang ý nghĩa quyết định, không chỉ về điểm số mà còn tác động trực tiếp đến cục diện chung.