Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khoảnh khắc lịch sử chờ U.17 Việt Nam: Xem chung kết đấu Malaysia cực hay trên TV360

Quỳnh Phương
24/04/2026 09:23 GMT+7

Trận chung kết U.17 Đông Nam Á 2026 giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24.4, được phát sóng độc quyền trên nền tảng TV360, hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn giữa hai đại diện xuất sắc nhất giải.

Hai phong cách đối lập, trận đấu khó đoán

U.17 Việt Nam bước vào trận đấu với phong độ ổn định cùng lối chơi kiểm soát bóng rõ nét dưới thời HLV Cristiano Roland. Đội bóng áo đỏ vận hành linh hoạt, phối hợp tốt giữa các tuyến và tạo áp lực liên tục nhờ khả năng triển khai tấn công đa dạng.

Không chỉ mạnh ở khâu tổ chức lối chơi, hàng thủ U.17 Việt Nam cũng thể hiện sự chắc chắn, đặc biệt trong các tình huống chuyển đổi trạng thái – yếu tố quan trọng khi đối đầu những đội bóng chơi phản công nhanh.

Trận chung kết giữa U.17 Malaysia và U.17 Việt Nam sẽ phát trực tiếp trên TV360 và Viettel TV kênh 179

Ở chiều ngược lại, U.17 Malaysia mang đến hình ảnh tập thể kỷ luật, thiên về thực dụng. Dù không cầm bóng nhiều, đội bóng này vẫn rất nguy hiểm với khả năng phòng ngự chặt chẽ và phản công tốc độ.

Sự khác biệt về lối chơi giữa hai đội hứa hẹn tạo nên thế trận giằng co: một bên chủ động kiểm soát, một bên kiên nhẫn chờ cơ hội.

U.17 Việt Nam trước dấu mốc lịch sử

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia sẽ được phát sóng độc quyền trên TV360, bao gồm kênh TV360+11 (kênh 179 ViettelTV) và nền tảng trực tuyến tại https://tv360.vn.

Với khả năng xem đa nền tảng như điện thoại, smart TV hay ViettelTV, TV360 giúp người hâm mộ theo dõi trọn vẹn trận đấu cùng các chương trình bình luận trước, giữa và sau trận. Chung kết không chỉ là cuộc đua đến ngôi vô địch, mà còn là cơ hội để lứa cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định bản lĩnh trên sân chơi khu vực.

Lịch sử đối đầu U.17 Việt Nam - U.17 Malaysia: Có lợi thế nhưng không được chủ quan

Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 24.4, U.17 Việt Nam sẽ nâng tổng số lần vô địch lên 4, qua đó vượt qua Úc và Thái Lan để độc chiếm vị trí số 1 trong lịch sử giải đấu.

Đây là cơ hội rõ ràng khi U.17 Việt Nam từng thắng đậm U.17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng giải năm nay. Tuy nhiên, trận chung kết được dự báo sẽ có nhiều khác biệt, khi đối thủ đã cải thiện phong độ và tinh thần sau vòng knock-out.

Dù vậy, với những gì đã thể hiện, U.17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tạo nên dấu mốc mới cho bóng đá trẻ nước nhà tại sân chơi khu vực.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11.4 đến 24.4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Chung kết U.17 Đông Nam Á hôm nay: U.17 Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia, hướng đến chức vô địch

Vượt qua thử thách khó khăn nhất để tiến vào chung kết, U.17 VN đứng trước cơ hội lớn bước lên bục cao nhất của giải U.17 Đông Nam Á 2026. Bản lĩnh và sự ổn định là điểm tựa để tin rằng thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục đánh bại U.17 Malaysia ở trận đấu lúc 19 giờ 30 hôm nay 24.4.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
