U.17 Việt Nam đá giải nào sau khi vô địch Đông Nam Á, giờ thi đấu đẹp: Lộ diện kênh phát

U.17 Việt Nam lại tiến ra châu Á

Ngai vàng U.17 Đông Nam Á đã thuộc về U.17 Việt Nam, sau chiến thắng đậm 3-0 trước U.17 Malaysia ở trận chung kết tối 24.4.

Cũng như trận thắng 4-0 trước chính Malaysia ở trận ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland đã không cho đối thủ cơ hội chống đỡ nào ở trận chung kết. Cú đúp của Nguyễn Văn Dương cùng bàn thắng của Đào Quý Vương đưa U.17 Việt Nam trở lại ngôi vô địch, khép lại hành trình hoàn hảo với 19 bàn thắng và vỏn vẹn 1 bàn thua sau 5 trận.

Chức vô địch U.17 Đông Nam Á cũng là cách U.17 Việt Nam đã đứng dậy từ chính nơi vấp ngã. 2 năm trước, đội tuyển trẻ Việt Nam thua 1-2 trước Thái Lan ở bán kết, rồi thua tiếp 0-5 trước Indonesia ở trận tranh hạng ba. Đó cũng là thất bại khiến ghế HLV U.17 Việt Nam thay đổi. Ông Roland là người được chọn, để rồi kỳ tích vươn mình đã đến.

U.17 Việt Nam tiến ra châu Á sau khi vô địch Đông Nam Á ẢNH: VFF

Sau ngai vàng xứng đáng tại Indonesia, U.17 Việt Nam sẽ bước vào hành trình mới: VCK U.17 châu Á 2026. Theo kết quả bốc thăm U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen. Giải đấu diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.5 đến 24.5 với sự tham dự của 16 đội tuyển.

Ở lượt ra quân, U.17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U.17 Yemen lúc 20 giờ ngày 6.5. Đến lượt thứ hai, học trò ông Roland so tài U.17 Hàn Quốc lúc 19 giờ ngày 10.5. Lượt hạ màn, U.17 Việt Nam chạm trán U.17 UAE, lúc 20 giờ ngày 13.5. Các trận đấu được phát trực tiếp trên TV360.

Tại vòng loại, U.17 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm và sự tiến bộ về chuyên môn khi giành trọn vẹn 15 điểm, ghi 30 bàn thắng và không để thua bàn nào, vào VCK với tư cách nhất bảng.

Các bảng đấu tại vòng chung kết U.17 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Tại U.17 châu Á 2025, U.17 Việt Nam khép lại vòng bảng với 3 trận hòa trước U.17 Úc, U.17 Nhật Bản và U.17 UAE, đứng cuối bảng. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã ở rất gần tấm vé vào tứ kết, tương ứng suất dự U.17 World Cup, nhưng bỏ lỡ đáng tiếc.

U.17 Việt Nam sẽ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để góp mặt tại U.17 World Cup 2026.