Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB Hà Nội áp sát tốp 3, HAGL tiến gần ngưỡng trụ hạng

Bảng xếp hạng V-League: Đua trụ hạng nghẹt thở

Vòng 20 V-League đã khởi đầu với hai trận đấu sớm diễn ra tối 24.4, kéo theo những thay đổi điểm số ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Trên sân nhà Pleiku, HAGL có trận hòa 0-0 kiên cường trước đội khách Hải Phòng. Dẫu không phải chiến thắng, nhưng 1 điểm có được giúp đội bóng của HLV Lê Quang Trãi tích lũy thêm "vốn quý" trong cuộc đua trụ hạng.

Với HAGL lúc này, từng điểm số đều vô cùng quý giá. 19 điểm giúp HAGL hơn nhóm nguy hiểm 6 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

CLB Ninh Bình (áo đỏ) để đội khách Hà Nội tấn công phủ đầu ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, chủ nhà Ninh Bình đã cùng CLB Hà Nội tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Phút thứ 3, Đỗ Hùng Dũng mở tỷ số cho Hà Nội với cú sút chìm hiểm hóc, không cho Văn Lâm cơ hội cứu thua. Những áp lực dồn dập sau đó của Hà Nội giúp đội khách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, song cũng phải chờ đến phút 45+1, tài năng trẻ Nguyễn Anh Tiệp mới nhân đôi cách biệt. Nhờ pha đánh đầu của Phạm Xuân Mạnh, Anh Tiệp đã băng cắt ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, đến phút 45+3, hàng thủ Hà Nội bất ngờ để lộ khoảng trống mênh mông ở trung lộ, để tiền vệ người Brazil tung cú đặt lòng cực hiểm sát mép vòng cấm gỡ lại 1-2.

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội lại áp dụng chiến thuật tấn công phủ đầu. Phút 58, Đỗ Hoàng Hên thoát xuống đáy biên trái, rồi căng ngang chuẩn mực cho đàn anh Nguyễn Văn Quyết dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Bóng dội xà ngang đập xuống và trọng tài xác định bóng đã đi qua vạch vôi.

CLB Ninh Bình sau đó tràn lên tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số xuống ở phút 61. Cú sút phạt của Nguyễn Quốc Việt đưa bóng chạm người Đậu Văn Toàn đổi hướng, khiến đội khách nhận bàn thua thứ hai. Nhưng, nỗ lực trong 20 phút cuối của CLB Ninh Bình là không đủ để gỡ hòa. Chung cuộc, CLB Hà Nội "phục thù" trận lượt đi bằng chiến thắng 3-2 ngọt ngào.

Bảng xếp hạng V-League sau loạt trận sớm ẢNH: VPF

Trên bảng xếp hạng, CLB Công an Hà Nội vẫn chiếm thế thượng phong với ngôi đầu bảng, cùng 48 điểm. CLB Thể Công Viettel đứng nhì với 41 điểm, kém 7 điểm so với đối thủ cùng thành phố. Ninh Bình có 37 điểm sau 20 trận, chỉ còn hơn Hà Nội (36 điểm) đúng 1 điểm mà thôi.

Ở nhóm trụ hạng, Becamex TP.HCM đứng hạng 10 với 19 điểm. HAGL đứng hạng 11 với 19 điểm (sau 20 trận), bằng đối thủ nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. CLB Thanh Hóa đứng hạng 12 với 17 điểm, PVF-CAND đứng áp chót với 13 điểm, trong khi CLB Đà Nẵng xếp cuối với 12 điểm.