U.17 Việt Nam về nước ngày 26.4, độc chiếm ngôi đầu lịch sử giải Đông Nam Á

Sau hành trình đầy ấn tượng tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ trở về nước vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26.4, hạ cánh tại sân bay Nội Bài trong sự chờ đón của người hâm mộ. Chuyến trở về lần này không chỉ mang theo chiếc cúp vô địch, mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt của bóng đá trẻ Việt Nam.

Ở trận chung kết, đội tuyển U.17 Việt Nam cho thấy sự vượt trội rõ rệt về thế trận và cách tổ chức lối chơi. Các học trò của HLV Roland kiểm soát bóng tốt, duy trì sức ép ổn định và tận dụng hiệu quả cơ hội để tạo lợi thế trong hiệp một, trong đó Nguyễn Văn Dương là điểm sáng với những pha xử lý đầy tự tin.

U.17 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U.17 Đông Nam Á đầy thuyết phục ẢNH: VFF

Sang hiệp hai, U.17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế chủ động và không để đối thủ lật ngược tình thế. Nguyễn Văn Dương hoàn tất cú đúp với thêm một bàn thắng, qua đó giúp U.17 Việt Nam giữ vững lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-0.

Kỷ lục lịch sử và dấu ấn “phù thủy” Roland

Chức vô địch này giúp U.17 Việt Nam thiết lập kỷ lục mới của giải đấu, với 4 lần đăng quang - nhiều nhất trong lịch sử, vượt qua Úc và Thái Lan (cùng có 3 lần). Đây là thành quả cho quá trình đầu tư bài bản và sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây.

Dấu ấn lớn trong hành trình này thuộc về HLV Cristiano Roland, người được xem như “phù thủy” của bóng đá trẻ. Dưới sự dẫn dắt của ông, U.17 Việt Nam không chỉ thi đấu hiệu quả mà còn xây dựng được lối chơi rõ ràng, hiện đại và giàu tính tổ chức. Từ khâu kiểm soát bóng, chuyển trạng thái đến khả năng pressing, tất cả đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tư duy chiến thuật rõ nét.

HLV Cristiano Roland đã thổi làn gió mới vào bóng đá trẻ Việt Nam

Bên cạnh đó, giải đấu cũng chứng kiến sự trưởng thành của nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Nguyễn Văn Dương gây ấn tượng với tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự tự tin trong những tình huống một đối một.

Trong khi đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những nhân tố nổi bật nhất của đội tuyển U.17 Việt Nam. Tiền vệ này ghi 4 bàn thắng quan trọng, góp công lớn đưa đội vào chung kết và lên ngôi vô địch. Không chỉ để lại dấu ấn ở khả năng ghi bàn, Nguyễn Lực còn đóng vai trò "cầu nối" ở tuyến giữa với lối chơi chững chạc, khả năng điều tiết nhịp độ và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Anh cũng là điểm tựa trong các tình huống cố định, thường xuyên tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Chức vô địch Đông Nam Á không chỉ là thành tích trước mắt, mà còn là bước đệm quan trọng để U.17 Việt Nam hướng đến những mục tiêu lớn hơn, trong đó có sân chơi châu lục ngay tháng 5 tới và giấc mơ World Cup U.17.