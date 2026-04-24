Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.17 đăng quang giúp Việt Nam thống lĩnh bóng đá khu vực Đông Nam Á

Giang Lao
24/04/2026 22:23 GMT+7

Tối 24.4, đội U.17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Malaysia với tỷ số 3-0 để có lần thứ tư và nhiều nhất, đăng quang giải đấu trẻ khu vực. Qua đó, cũng giúp bóng đá Việt Nam thống lĩnh các giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á hầu hết mọi cấp độ trẻ và đội tuyển

Trừ giải U.19 Đông Nam Á với lần gần nhất tổ chức vào tháng 7.2024, bóng đá Việt Nam không thực sự thành công khi chỉ có một lần đăng quang năm 2007 và 4 lần á quân. 

Tuy nhiên, ở các giải đấu khu vực còn lại, trong năm 2025 và 2026, đã chứng kiến các đội tuyển Việt Nam từ U.17, U.22 dự SEA Games, đội U.23 và đội tuyển quốc gia, đều đang là những nhà đương kim vô địch của khu vực.

Quý Vương mở tỷ số trận chung kết ở phút 11 cho U.17 Việt Nam

U.17 Việt Nam quá mạnh, báo chí khu vực khen ngợi ‘vô địch xứng đáng’

Đội tuyển Việt Nam là nhà đương vô địch AFF Cup, các đội trẻ gồm U.17, U.22, U.23 tương tự cũng là những nhà vô địch các giải đấu ở Đông Nam Á và SEA Games trong năm 2025 và 2026

Với đội tuyển Việt Nam, đó là chức vô địch AFF Cup 2024 giành được sau hai lượt trận chung kết thắng đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-1 và 3-2 hồi tháng 1.2025. Đây là chức vô địch lần thứ ba trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam sau 2 lần đăng quang trước đó gồm năm 2008 và 2018.

Kế đến là đội U.23 Việt Nam cũng đang là nhà vô địch gần như tuyệt đối của khu vực Đông Nam Á với 3 lần liên tiếp đăng quang các năm gần đây gồm 2022, 2023 và 2025. Trong khi, Thái Lan chỉ có một lần lên ngôi năm 2005, và Indonesia cũng có một lần vô địch năm 2019.

Với đội U.22 Việt Nam, cũng có đến 3 lần đoạt HCV tại SEA Games chỉ trong 4 lần gần đây, gồm các kỳ 2019, 2021 (thi đấu năm 2022) và 2025 tại Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 12.2025.

Các thành tích trên, cùng đội U.17 Việt Nam của thầy trò HLV Cristiano Roland vừa làm nên chiến công đầy thuyết phục khi vô địch giải U.17 Đông Nam Á tại Indonesia với thành tích bất bại, sau khi đánh bại đối thủ Malaysia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết tối 24.4. Qua đó, giúp bóng đá Việt Nam chính thức thống lĩnh khu vực Đông Nam Á ở hầu hết mọi cấp độ trẻ và đội tuyển.

Lứa U.17 và những nòng cốt tương lai của bóng đá Việt Nam

Sự tiến bộ và tiếp nối thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ tại các giải đấu khu vực, cũng đã được giới chuyên môn Đông Nam Á nhìn nhận. 

Đó là nhờ chiến lược phát triển bền vững của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và hệ thống các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ liên tục được nâng cấp và đầu tư, như Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Học viện CLB HAGL, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội thuộc CLB Hà Nội, hay như các đội trẻ của CLB SLNA…

