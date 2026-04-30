Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Thái Lan mới nhất tại châu Á: Không có kênh phát trực tiếp

Nghi Thạo
30/04/2026 13:30 GMT+7

Đội tuyển nữ U.17 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục VCK U.17 nữ châu Á 2026 từ ngày 1.5, với trận ra quân gặp Thái Lan.

Tại bảng A giải U.17 nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ U.17 Việt Nam nằm ở bảng A với Thái Lan, chủ nhà Trung Quốc và Myanmar.

Các cô gái trẻ của đội bóng sao vàng sẽ đá trận ra quân gặp đối thủ duyên nợ ở khu vực là Thái Lan, vào lúc 14 giờ 30 ngày 1.5. Tiếp đó, đội tuyển nữ U.17 Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc lúc 18 giờ 30 ngày 4.5. Hạ màn bảng A, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đụng độ Myanmar, lúc 18 giờ 30 ngày 7.5.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ U.17 Việt Nam tại VCK nữ châu Á

ẢNH: VFF

Trước đó vào ngày 29.4, đội tuyển nữ U.17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Tô Châu (Trung Quốc), sau khi đặt chân tới địa điểm tổ chức VCK U.17 nữ châu Á 2026. Đây là bước khởi đầu quan trọng để toàn đội nhanh chóng làm quen điều kiện thời tiết, mặt sân, đồng thời hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước trận đấu ra quân.

Chia sẻ tại buổi tập, HLV trưởng Okiyama Masahiko đánh giá bảng đấu của đội tuyển nữ U.17 Việt Nam có nhiều đối thủ mạnh và toàn đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu. "Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc đều là đội bóng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng để vào tứ kết, và sau đó mục tiêu cao nhất là giành vé dự World Cup. Những điều cần thiết thì toàn đội đã chuẩn bị khá tốt rồi", HLV Okiyama Masahiko cho biết.

Đội tuyển nữ U.17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung Quốc vào ngày 29.4

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Nhật Bản cũng bày tỏ sự lo lắng về yếu tố thời tiết khi Tô Châu đang trong giai đoạn khá lạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng của các cầu thủ. "Tôi cũng hơi lo lắng vì ở đây khá lạnh. Bây giờ điều quan trọng là làm quen và giữ gìn sức khỏe của từng bạn. Đây là yếu tố cơ bản", ông nói thêm.

Do AFC không phát tín hiệu trực tiếp vòng bảng giải U.17 nữ châu Á, trong đó có các trận của Việt Nam. Nên khán giả sẽ không được xem phát trực tiếp mà chỉ được xem mỗi trận đấu sau... một ngày trên TV360. Vì khi đó AFC mới phát tín hiệu phát lại cho TV360.

