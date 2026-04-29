Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam phải giành quyền tự quyết khi U.17 châu Á có xáo trộn đặc biệt

Thu Bồn
29/04/2026 18:48 GMT+7

Việc U.17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U.17 châu Á 2026 không chỉ làm xáo trộn bảng D mà còn tạo ra một hiệu ứng domino với các bảng đấu còn lại. Với U.17 Việt Nam, thông điệp lúc này đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, đó phải nắm quyền tự quyết bằng cách giành một trong hai vị trí đầu bảng C.

Biến số từ bảng D

U.17 Triều Tiên đã chính thức rút khỏi giải đấu được tổ chức tại Ả Rập Xê Út sẽ tranh vào tháng 5 tới, vì những lo ngại về vấn đề an toàn. Sự vắng mặt của một đội bóng từng 2 lần đăng quang khiến bảng D giờ đây chỉ còn lại 3 cái tên: đương kim vô địch Uzbekistan, Úc và Ấn Độ.

Sự thay đổi này kéo theo một hệ lụy trong cách tính toán các đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Thông thường, để đảm bảo công bằng cho bảng đấu có ít đội hơn, kết quả đối đầu giữa đội xếp thứ 3 và đội xếp thứ 4 ở các bảng 4 đội (như bảng của U.17 Việt Nam) sẽ bị hủy bỏ khi xét thứ hạng chung cuộc.

U.17 Việt Nam phải giành quyền tự quyết khi U.17 châu Á có xáo trộn đặc biệt- Ảnh 1.

Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng U.17 Việt Nam vừa giành chức vô địch Đông Nam Á đầy ấn tượng

Điều này trở nên đặc biệt quan trọng nếu chủ nhà U.17 Qatar (nằm ở bảng B) giành vé vào tứ kết - một kịch bản rất dễ xảy ra nếu xét về thực lực của họ. Khi đó, suất dự U.17 World Cup thứ 9 của châu Á sẽ dành cho đội hạng 3 có thành tích xuất sắc nhất. Tuy nhiên, việc bị hủy bỏ kết quả trước đội cuối bảng sẽ khiến điểm số và hiệu số của các đội ở bảng 4 đội bị thu hẹp đáng kể, đẩy họ vào thế bị động và đầy rủi ro.

U.17 Việt Nam sẽ chốt quân trước giờ sang Ả Rập Xê Út dự giải châu Á

Một trong hai vị trí đầu bảng là mục tiêu khả thi với U.17 Việt Nam

Tại bảng C, U.17 Việt Nam sẽ đối đầu với U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen. Đội bóng trẻ xứ sở kim chi với đẳng cấp hàng đầu châu lục vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi nhất bảng. Mục tiêu thực tế và khả thi đối với thầy trò HLV Cristiano Roland chính là cạnh tranh sòng phẳng vị trí nhì bảng C, qua đó giành vé trực tiếp vào tứ kết.

Đối thủ trực tiếp của Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội là hai đại diện Tây Á: U.17 UAE và U.17 Yemen. Đây không phải là những thử thách bất khả thi. Dù bóng đá Tây Á thường được đánh giá cao hơn khu vực Đông Nam Á, nhưng U.17 Việt Nam có điểm mạnh ở sự ổn định và tính kỷ luật trong lối chơi.

U.17 Việt Nam phải giành quyền tự quyết khi U.17 châu Á có xáo trộn đặc biệt- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam cần cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng C

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, U.17 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tư duy chơi bóng, khả năng kiểm soát và chuyển đổi trạng thái nhanh. Những chuyến tập huấn tại Nhật Bản và các trận đấu cọ xát đầy bổ ích gần đây tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 chính là bước đệm để các cầu thủ trẻ rèn luyện bản lĩnh trước những đối thủ có lối đá khó chịu như UAE hay Yemen.

Cơ hội dự U.17 World Cup 2026 đang rộng mở hơn bao giờ hết khi châu Á có tới 8 suất chính thức (chưa tính chủ nhà U.17 Qatar). Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần vượt qua vòng bảng và góp mặt ở tứ kết, tấm vé đến ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh sẽ nằm chắc trong tay.

Thay vì rơi vào vòng xoáy toan tính của nhóm đội hạng 3 và hy vọng "vé vớt", U.17 Việt Nam cần dồn toàn lực để giải quyết từng trận đấu với UAE và Yemen. Thầy trò HLV Roland cần phải giành quyền tự quyết.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
