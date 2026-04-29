Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất: Đá Hàn Quốc và UAE đều khung giờ ‘hiểm’, trực tiếp kênh nào?

U.17 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út với 23 cầu thủ Trận đấu tập này được xem là cơ hội để ban huấn luyện rà soát tổng thể lực lượng, đánh giá phong độ và mức độ đáp ứng yêu cầu chiến thuật của từng vị trí. Sau buổi tập này, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ hoàn tất danh sách 23 cầu thủ lên đường dự VCK U.17 châu Á 2026, đảm bảo lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho mục tiêu phía trước. Theo kế hoạch, U.17 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út vào đêm 30.4, rạng sáng 1.5. Đây là phương án di chuyển đã được VFF tính toán kỹ lưỡng nhằm giúp toàn đội có đủ thời gian điều chỉnh nhịp sinh học (do chênh lệch 4 tiếng so với Việt Nam), đồng thời thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi tại nước chủ nhà trước khi bước vào giải đấu. Lịch thi đấu U.17 Việt Nam Ảnh: TV360

Theo kết quả bốc thăm, U.17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách với sự góp mặt của các đối thủ mạnh gồm U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp U.17 Yemen vào 0 giờ theo giờ Việt Nam ngày 7.5, đối đầu U.17 Hàn Quốc vào 23 giờ ngày 10.5, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U.17 UAE vào 0 giờ ngày 14.5.

Các trận đấu của U.17 Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên TV360. Toàn bộ các trận đấu của AFC U.17 Asian Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng TV360, hỗ trợ đa nền tảng từ TV thông minh, điện thoại di động đến máy tính bảng.

VCK U.17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5.5 đến 22.5 với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia đều vào 4 bảng. Đây không chỉ là sân chơi đỉnh cao của bóng đá trẻ châu lục mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là vòng loại trực tiếp tranh vé tham dự U.17 World Cup 2026. Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U.17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà Qatar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U.17 World Cup. Trong trường hợp đội chủ nhà Qatar vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn thể lực, U.17 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu, qua đó cạnh tranh cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại U.17 World Cup 2026.