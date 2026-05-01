Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu hạng nhất hấp dẫn: Bắc Ninh của thầy Park gặp khó, Trường Tươi Đồng Nai ‘mừng thầm’ vì…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/05/2026 00:00 GMT+7

Sau chuyến làm khách có phần vất vả ở vòng trước, Trường Tươi Đồng Nai được trở về sân nhà và chỉ phải gặp đội cuối bảng Thanh Niên TP.HCM.

Trận cầu ý nghĩa của Trường Tươi Đồng Nai

Ngày 30.4, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam. Vì thế, ở vòng 17, trận đấu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và Thanh Niên TP.HCM diễn ra trên sân Bình Phước lúc 19 giờ 15 ngày 2.5 có ý nghĩa quan trọng. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ cực kỳ quyết tâm để lấy 3 điểm làm quà cho các CĐV nhà trong dịp đặc biệt.

Lợi thế duy nhất của Thanh Niên TP.HCM (phải) trước Trường Tươi Đồng Nai là sức trẻ

Đây là nhiệm vụ không khó với Trường Tươi Đồng Nai. Đội bóng này đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước CLB Quy Nhơn, đối thủ sở hữu phong độ cao. Qua đó, đại diện miền Đông Nam bộ tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với đội nhì bảng Bắc Ninh: 6 điểm. Trong khi đó, Thanh Niên TP.HCM vẫn đang "chìm sâu" ở đáy bảng với chỉ 7 điểm sau 16 trận.

Một chiến thắng cũng sẽ giúp Trường Tươi Đồng Nai có bước chạy đà hoàn hảo để hướng đến "trận cầu 6 điểm" với đội Bắc Ninh ở vòng 18. Với quá nhiều động lực, Xuân Trường và các đồng đội nhiều khả năng giành trọn 3 điểm.

Không dễ cho đội bóng của cố vấn Park Hang-seo

Trong khi Trường Tươi Đồng Nai gặp "đối mềm", CLB Bắc Ninh chạm trán đội bóng khó chịu hơn rất nhiều. Thầy trò HLV Paolo Foiani có chuyến hành quân đến sân Bà Rịa để thi đấu với đội ĐH Văn Hiến lúc 16 giờ ngày 1.5. Ở lượt đi, đội bóng xứ quan họ đã thất bại 0-2 ngay trên sân nhà Việt Yên. Vì thế, CLB Bắc Ninh cần phải cẩn trọng, nếu không muốn Trường Tươi Đồng Nai nới rộng khoảng cách. Đội ĐH Văn Hiến cũng chơi khá ổn ở mùa này khi đang đứng thứ 6 với 24 điểm.

CLB TP.HCM (trái) cần giành 3 điểm để hy vọng có huy chương vào cuối mùa

Một trận đấu khác trên sân Bà Rịa cũng rất hấp dẫn. Đó là màn so tài giữa CLB TP.HCM và Quy Nhơn, diễn ra lúc 16 giờ ngày 3.5. Đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương chỉ đang kém đối thủ 2 điểm và vẫn còn nhiều cơ hội để vào tốp 3.

Các trận đấu còn lại của vòng 17 giải hạng nhất là CLB Long An - Quảng Ninh (16 giờ ngày 2.5), CLB Đồng Tháp - Trẻ PVF-CAND (16 giờ ngày 3.5), CLB Khánh Hòa - Phú Thọ (17 giờ ngày 3.5).

Lịch thi đấu chi tiết vòng 17

HLV Polking thăng hoa rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam, đội tuyển Thái Lan có tiếc?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
