Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tốp trụ hạng quyết gom điểm, chờ đột biến từ HAGL: V-League nghẹt thở!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
30/04/2026 13:22 GMT+7

Không phải vô cớ có chuyên gia đánh giá vòng 21 sẽ là cơ hội để tốp đua trụ hạng quyết gom điểm, trong đó nhiều người chờ đột biến từ HAGL trong chuyến làm khách trước SLNA.

Tốp trụ hạng quyết gom điểm, chờ đột biến từ HAGL: V-League nghẹt thở!- Ảnh 1.

Chờ đột biến từ HAGL trong 3 vòng sắp tới

ảnh: Minh Trần

Đột biến từ HAGL từ vòng 21

Vòng 21 ghi nhận những cơ hội đang mở ra cho tốp các đội bóng đua trụ hạng ở V-League 2025 - 2026. Trên sân nhà, PVF-CAND sẽ tiếp đón CLB Hà Tĩnh được xem là vừa sức, trong khi HAGL làm khách trên sân Vinh của SLNA đang khá "dư dả" điểm số.

Tốp trụ hạng quyết gom điểm, chờ đột biến từ HAGL: V-League nghẹt thở!- Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng 21

Tốp trụ hạng quyết gom điểm, chờ đột biến từ HAGL: V-League nghẹt thở!- Ảnh 3.

SLNA đấu HAGL trên sân Vinh

Ảnh: FPT PLAY

Ở một diễn biến khác, 2 đội bóng về mặt lý thuyết vẫn trong tầm nguy hiểm là Becamex TP.HCM và Thanh Hóa sẽ chạm trán nhau trên sân Bình Dương, hứa hẹn sẽ có tác động lớn đến bố cục giai đoạn nước rút.

CLB Đà Nẵng sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội đang cạnh tranh quyết liệt với Ninh Bình FC cho tấm HCĐ. Nhưng sự thiếu ổn định của đội chủ nhà sẽ là một trong những lý do để người ta tin rằng đội bóng sông Hàn có thể có điểm.

Tốp trụ hạng quyết gom điểm, chờ đột biến từ HAGL: V-League nghẹt thở!- Ảnh 4.

Marciel là trụ cột tuyến giữa HAGL

ảnh: Minh Trần

Trong hoàn cảnh đó, phải có điểm được xem là yêu cầu bắt buộc của nhóm 5 đội đang đội sổ. Trong đó, HAGL sau khi bị rơi xuống vị trí thứ 3 từ dưới lên sẽ phải có được màn trình diễn thuyết phục.

Đó là lý do vì sao 2 tài năng trẻ Đinh Quang Kiệt và Trần Gia Bảo đã nhận lệnh hoãn tập trung đội tuyển U.19 Việt Nam trong tháng 4 và đầu tháng 5, để dồn 100% tâm trí và sức lực cho giai đoạn cuối khắc nghiệt.

Thực tế, dù HAGL phải làm khách nhưng nhiều CĐV tin rằng thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ có cơ hội để có điểm, thậm chí lấy trọn 3 điểm trên sân Vinh bất chấp lịch sử đối đầu toàn thua trong vài năm qua trên sân Vinh.

Tốp trụ hạng quyết gom điểm, chờ đột biến từ HAGL: V-League nghẹt thở!- Ảnh 5.

Đinh Quang Kiệt tạm chưa tập trung U.19 Việt Nam để giúp HAGL trụ hạng

ảnh: Minh Trần

Ở lượt đi, SLNA và HAGL đã hòa nhau 1-1 trên sân Pleiku Arena, trong trận đấu tuyển thủ U.23 Việt Nam Minh Tâm đã ghi bàn mở tỷ số và bàn gỡ được thực hiện bởi đội trưởng SLNA Olaha.

Điều này - cùng với 2 đội có thực lực tương đồng - tạo ra cơ sở để HAGL tin tưởng vào việc sẽ có điểm ở trận lượt về, trước SLNA hiện đã chạm 1 tay vào tấm vé trụ hạng với 24 điểm, hơn 2 đội xếp chót bảng đến 11 điểm.

Thực tế HAGL có vốn để tin vào mục tiêu săn điểm trên sân Vinh, khi vừa cầm hòa đội bóng rất khó chịu CLB Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm 0-0, trước đó đánh bại CLB Nam Định 2-1 ngay trên sân Thiên Trường, thắng 2-1 trên sân Ninh Bình...

Tốp trụ hạng quyết gom điểm, chờ đột biến từ HAGL: V-League nghẹt thở!- Ảnh 6.

HLV Lê Quang Trãi có cơ hội giúp HAGL trụ hạng sớm

ảnh: Minh Trần

Sau vòng 21, HAGL sẽ được trở về sân nhà Pleiku Arena. Đó sẽ là cơ hội rất lớn, V-League có thể chứng kiến đột biến từ HAGL và thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi có 2 trận tiếp các đối thủ "đồng cân lạng" là PVF-CAND và CLB Hà Tĩnh.

Nếu làm tốt những gì đã được chuẩn bị, đội bóng trẻ trung này có thể tích lũy từ 5-7 điểm để đặt bản thân vào vị trí an toàn, trước khi bước vào 3 vòng đấu  gặp CLB Thanh Hóa, Hà Nội và Becamex TP.HCM.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

