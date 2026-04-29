Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CA TP.HCM khởi sắc đúng lúc để tăng tốc

Tiểu Bảo
29/04/2026 01:02 GMT+7

Chiến thắng trên sân Hà Tĩnh có tiếng hiếm khi 'hiếu khách' đến rất đúng lúc, như cú hích giúp CLB CA TP.HCM khởi sắc tăng tốc về đích ở V-League 2025 - 2026.

Lê Giang Patrick hóa giải một đợt tấn công của CLB Hà Tĩnh

ảnh: Minh Tú

Chiến thắng giúp CLB CA TP.HCM khởi sắc

Sân Hà Tĩnh vốn vẫn thường xuyên được xem là hiểm địa nhiều rủi cho cho các ông lớn, như cách CLB Hà Tĩnh từng quật ngã CLB Hà Nội 2-1, hay đánh bại bằng tỷ số 1-0 trước CLB Hải Phòng chỉ mới vòng trước khiến thầy trò HLV Harry Kewell ôm nhận.

Đó là lý do nhiều người đã lo lắng cho CLB CA TP.HCM khi đội bóng này hành quân ra miền Trung với hành trang là 3 trận thua trắng liên tiếp, nhận đến 10 bàn thua mà không ghi được bàn thắng nào.

Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn nhất, tập thể CLB CA TP.HCM đã cùng nhau làm được 3 mục tiêu cùng lúc: ghi bàn trở lại, giữ sạch mành lưới và tìm lại được cảm giác chiến thắng sau 3 vòng liền chờ đợi.

Lee Williams là người hùng đem về 3 điểm cho CLB CA TP.HCM

ảnh: Minh Tú

Bàn thắng của tài năng trẻ Việt kiều Lee Williams ở phút 12 đã được anh và cả tập thể đội bóng cùng nhau quyết liệt bảo vệ thành công đến hết trận, để đem về nhà chiến thắng tối thiểu quý giá.

Chiến thắng này giúp CLB CA TP.HCM khởi sắc và trở lại đường ray, có 3 điểm quan trọng để giữ một suất trong tốp 5 khi giải còn 6 vòng nữa sẽ khép lại, nơi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được giao mục tiêu nằm trong tốp đầu V-League.

CLB CA TP.HCM sẽ được tiếp thêm sự tự tin cho chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định đang thiếu sự ổn định ở mùa giải này. Nếu tiếp tục thể hiện được sự chắc chắn, đội bóng sẽ có thể có điểm.

Tìm lại chiến thắng sẽ là cú hích để CLB CA TP.HCM tăng tốc vào cuối mùa

ảnh: Minh Tú

Việc có điểm trong 2 trận làm khách liên tiếp, nếu xảy ra, sẽ là cú hích rất lớn để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hướng đến mục tiêu tăng tốc khi bước vào 2 trận liên tiếp trên sân nhà gặp 2 đội bóng ở khu vực đáy bảng là SLNA và CLB Đà Nẵng.

Khi đó, CLB CA TP.HCM sẽ có thể khép lại mùa giải đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mình bằng một vị trí trong nhóm đầu V-League 2025 - 2026. Đó sẽ là nền tảng để họ bổ sung các ngôi sao, trở thành kẻ thách thức đáng gờm trong cuộc đua vô địch tại V-League 2026 - 2027.

