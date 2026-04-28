Thể thao

Nghệ An cam kết kêu gọi tài trợ 45 tỉ đồng để SLNA không bỏ V-League 2026-2027

Khánh Hoan
28/04/2026 19:21 GMT+7

UBND tỉnh Nghệ An vừa phát văn bản cam kết kêu gọi tài trợ tối thiểu 45 tỉ đồng cho SLNA đủ điều kiện tham dự V-League 2026-2027 sau khi dư luận lo ngại đội bóng xứ Nghệ có nguy cơ phải bỏ cuộc ở đấu trường này vì không đủ kinh phí.

Ngày 28.4, ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định tỉnh Nghệ An sẽ kêu gọi tài trợ ít nhất là 45 tỉ đồng để đội bóng SLNA tiếp tục tham dự Giải vô địch Quốc gia (V-League 2026-2027).

Trước đó, dư luận lo ngại SLNA sẽ không đủ điều kiện tham gia V.League 2026-2027 vì nhà tài trợ chính là Tập đoàn Tân Long đã xin rút tài trợ kể từ mùa giải tới.

SLNA (áo vàng) được thành lập từ năm 1979, là câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống nhất cả nước

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty VPF, CLB muốn tham dự V-League phải đảm bảo đủ 5 tiêu chí bắt buộc gồm: thể thao, cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự, pháp lý và tài chính, trong đó tiêu chí tài chính là điều kiện tiên quyết.

Mỗi CLB tham dự V-League phải đảm bảo nguồn lực tài chính khoảng 45 tỉ đồng, để có thể vận hành và tham gia trọn vẹn mùa giải.

Hạn chót cấp phép tham gia V-League 2026-2027 là ngày 30.4.

Trong văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An cam kết "kêu gọi nhà tài trợ tài chính cho CLB bóng đá SLNA với số tiền tối thiểu 45 tỉ đồng, để SLNA đủ điều kiện tham dự giải vô địch quốc gia, giải đấu cấp CLB AFC mùa giải 2026-2027 theo đúng quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam".

Văn bản của UBND tỉnh Nghệ An như cái phao cứu sinh cho đội bóng giàu truyền thống xứ Nghệ vì CLB này đang đứng trước thử thách khi sau khi Tập đoàn Tân Long rút khỏi danh sách là tài trợ chính, trong khi chưa có nhà tài trợ mới thay thế. Công ty CP Thể thao SLNA lo ngại nếu không hoàn tất hồ sơ đúng hạn 30.4, đội bóng này sẽ không có cơ sở để được cấp phép tham dự mùa giải mới và có thể phải dừng ở sân chơi chuyên nghiệp này.


