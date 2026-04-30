HLV Polking thăng hoa rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam, đội tuyển Thái Lan có tiếc?

FAT loay hoay với vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

Trong giai đoạn 2014-2017, dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak Senamuang, đội tuyển Thái Lan vươn đến đỉnh cao khi giành chức vô địch AFF Cup 2 lần liên tiếp (2014 và 2016). "Voi chiến" cũng trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên vào đến vòng loại thứ 3 World Cup (2018). Với dàn sao bước vào độ chín như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan hay Sarach Yooyen, đội tuyển Thái Lan khi đó trình diễn một lối chơi kiểm soát bóng ấn tượng. Đó là những cơ sở FAT đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2022.

Để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, FAT bắt đầu tìm kiếm những chiến lược gia bên ngoài xứ chùa vàng. Cái tên đầu tiên được chọn là Milovan Rajevac. Tuy nhiên, những gì HLV người Serbia làm được chỉ là giúp đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch giải giao hữu King's Cup 2017.

Sau thất bại này, FAT chuyển hướng sang sử dụng HLV từ Nhật Bản, nền bóng đá có những nét tương đồng nhất định với Thái Lan. HLV Akira Nishino, người giúp đội tuyển Nhật Bản trở thành đội châu Á duy nhất vào đến vòng 16 đội World Cup 2018 được đặt niềm tin. Nhưng ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan thất bại nặng nề khi dừng chân ở vòng loại 2, đứng thứ 4 trong một bảng đấu có đến 4 đội Đông Nam Á là đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

HLV Nishino tài năng, nhưng bị đánh giá là thiếu am hiểu bóng đá Đông Nam Á nên thất bại. FAT lại thay đổi chiến lược, chọn một chiến lược gia có thể ít danh tiếng hơn, nhưng có kinh nghiệm làm việc ở Thái Lan và thấu hiểu cầu thủ, văn hóa làm việc... tại xứ chùa vàng. Đó là HLV Polking, người có 9 năm làm việc ở Thái Lan.

Đây là hướng đi đúng đắn, được thể hiện qua 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp. Ngoài ra, khi dẫn dắt U.23 Thái Lan ở SEA Games 31 tại Việt Nam, ông cũng giúp "Tiểu Voi chiến" giành HCB. Nhưng ở vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan dừng chân ở vòng 2, và FAT quyết định chia tay HLV Polking. Thực tế, ở thời điểm đó, Chanathip và các đồng đội thi đấu không tệ. Họ vẫn chơi tấn công đẹp mắt, nhưng lại dứt điểm thiếu hiệu quả, thiếu may mắn và phòng ngự còn chút sơ hở nên có những trận hòa và thua đáng tiếc trước Trung Quốc. Kết quả là đội tuyển Thái Lan bị loại khá tức tưởi khi kém Trung Quốc về thành tích đối đầu (2 đội bằng điểm).

Tiếp theo đó, FAT ký hợp đồng với HLV Nhật Bản khác là ông Masatada Ishii, người đã khẳng định được năng lực khi dẫn dắt Buriram United. Tuy nhiên, ông Ishii cũng bật bãi sau 2 năm với danh hiệu duy nhất là chức vô địch King's Cup 2024. Hiện tại, HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan là ông Anthony Hudson, người từng chơi ở giải Ngoại hạng Anh cho West Ham. Tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện của ông chưa có gì ấn tượng.

HLV Polking chứng tỏ giá trị

Trong cuộc chia sẻ với PV Báo Thanh Niên trước đây, HLV Alexandre Polking thừa nhận ông chịu ảnh hưởng lớn từ triết lý của Pep Guardiola . Điều đó lý giải vì sao ở bất kỳ đội bóng nào từng dẫn dắt, từ Bangkok United, đội tuyển Thái Lan cho đến CLB Công an Hà Nội, dấu ấn của Polking luôn gắn liền với thứ bóng đá chủ động, giàu tính cống hiến. Ngay cả trong giai đoạn không thành công tại CLB TP.HCM, nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức và Brazil vẫn kịp để lại dấu ấn bằng những mảng miếng tấn công rõ nét, giúp "Chiến hạm đỏ" có thời điểm chơi thứ bóng đá khá hấp dẫn.

Tuy nhiên, triết lý ấy cũng là con dao hai lưỡi. Trong nhiều năm, Polking luôn đối diện với bài toán cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Việc quá chú trọng vào việc triển khai lối chơi tấn công đôi khi khiến các đội bóng của ông bộc lộ những khoảng trống nơi hàng thủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông nhiều lần lỡ hẹn với các danh hiệu lớn: 2 lần về nhì tại Thai League, thất bại ở chung kết cúp C1 Đông Nam Á cùng CLB CAHN, hay chỉ cán đích thứ ba tại V-League 2024-2025 dù sở hữu lực lượng rất mạnh. Và chính điểm yếu này từng khiến ông bị nghi ngờ, thậm chí mất ghế ở đội tuyển Thái Lan trong bối cảnh FAT muốn tìm kiếm một hướng đi "an toàn" hơn.

Nhưng điều đáng nói là Polking không đứng yên. Ông thay đổi. Tại CLB CAHN mùa này, người ta đang thấy một phiên bản khác của vị HLV từng bị gắn mác "chỉ biết tấn công". Đội bóng ngành công an vẫn duy trì được sức mạnh nơi hàng công với 48 bàn thắng, thành tích tốt nhất giải. Song song đó, hệ thống phòng ngự đã được cải thiện rõ rệt. Với chỉ 17 bàn thua, CAHN đang là đội có hàng thủ tốt nhất V-League.

Kết quả là CLB CAHN đang tiến rất gần đến chức vô địch. Khoảng cách 9 điểm với đội nhì bảng khi mùa giải chỉ còn 6 vòng là lợi thế quá lớn. Nếu duy trì phong độ hiện tại, việc đăng quang chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài ra, HLV Polking cũng được CLB CAHN gia hạn hợp đồng đến năm 2028.

Ở góc độ rộng hơn, thành công của Polking lúc này khiến người Thái Lan có quyền đặt câu hỏi: liệu FAT và Madam Pang có quá vội vàng khi chia tay ông?



