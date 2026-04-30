Hai trọng tài Hàn Quốc điều hành trận cực nóng vòng 21, chỉ tiếc HLV Popov vẫn bị ‘treo giò’

Cuộc đối đầu định hình cuộc đua tốp đầu V-League

Tâm điểm vòng 21 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, khi CLB Thể Công Viettel chạm trán CLB Ninh Bình lúc 19 giờ 15 phút ngày 3.5. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua thứ hạng khi hai đội đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng. Chỉ tiếc là HLV Popov của Thể Công Viettel vẫn đang bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng này.

Lịch thi đấu ngày 3.5

Hiện tại, CLB Thể Công Viettel đứng thứ 2 với 42 điểm, trong khi Ninh Bình xếp ngay sau với 37 điểm. Khoảng cách 5 điểm khiến màn so tài này mang tính bước ngoặt. Nếu giành chiến thắng, Ninh Bình sẽ rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm. Ngược lại, 3 điểm sẽ giúp Thể Công Viettel nới rộng khoảng cách và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Trận đấu này sẽ do 2 trọng tài FIFA người Hàn Quốc là Chae Sang-hyeop và Choi Cheol-jun điều hành, lần lượt đảm nhiệm vai trò trọng tài chính và trọng tài VAR. Đây là lần thứ 2 ở mùa giải 2025-2026, tổ trọng tài Hàn Quốc được mời làm nhiệm vụ tại V-League.

Trong đó, trọng tài Chae Sang-hyeop (sinh năm 1989) là gương mặt quen thuộc, từng điều hành trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup hồi cuối tháng 3. Ông cũng từng bắt chính trận CLB Công an Hà Nội thắng Tampines Rovers tại cúp CLB Đông Nam Á 2024-2025, đồng thời làm trọng tài VAR ở trận Công an Hà Nội gặp CLB Hà Nội tại vòng 24 V-League 2024-2025.

Trong khi đó, trọng tài Choi Cheol-jun lần đầu làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, ông từng được đề xuất điều hành trận Công an Hà Nội gặp Ninh Bình ở vòng 16, nhưng kế hoạch sau đó đã thay đổi.

Đây là trận thứ 6 ở mùa giải năm nay có sự tham gia của trọng tài nước ngoài. Những trận trước đều là các cuộc đối đầu căng thẳng như Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12, 16), Thể Công Viettel gặp CLB Hà Nội (vòng 14), CLB Hà Nội gặp Công an Hà Nội (vòng 15), hay gần nhất là Đông Á Thanh Hóa gặp PVF CAND và SHB Đà Nẵng gặp Thể Công Viettel ở vòng 20.

