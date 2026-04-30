Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng 2 lãnh đạo khác tham dự Đại hội FIFA

Hồng Nam
30/04/2026 07:28 GMT+7

Ngày 29.4, Hội đồng FIFA đã tổ chức họp trước thềm Đại hội FIFA lần thứ 76 tại Vancouver, Canada, để bàn về các vấn đề trọng yếu chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới 2026 - World Cup 2026.

FIFA công bố nhiều quyết định quan trọng trước World Cup 2026 

Đoàn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tham dự Đại hội FIFA có: ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thi đấu FIFA, Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch VFF; ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng 2 lãnh đạo khác tham dự Đại hội FIFA- Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA (trái) và Chủ tịch VFF từng gặp gỡ trong một số cuộc họp quan trọng

Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng 2 lãnh đạo khác tham dự Đại hội FIFA- Ảnh 2.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự Đại hội FIFA tại Canada

Ảnh: VFF

Hội đồng FIFA đã quyết định tăng gần 900 triệu USD vào ngân sách phân phối cho 48 đội tuyển tham dự World Cup, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các đội bóng quốc tế. 

Cụ thể, đối với vấn đề tài chính tại World Cup 2026, Hội đồng FIFA đã quyết định tăng ngân sách phân phối cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026™ lên gần 871 triệu USD, tăng 15% so với các kỳ trước.

Các khoản hỗ trợ gồm tiền chuẩn bị, tiền tham dự vòng loại, và các trợ cấp cho đội, giúp các đội tuyển có điều kiện chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu lớn nhất hành tinh. 

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào về vị thế tài chính vững mạnh nhất từ trước đến nay, giúp hỗ trợ các liên đoàn thành viên theo cách chưa từng có".

Bầu Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới vào năm 2027

Hội đồng FIFA cũng xác nhận áp dụng luật mới về thẻ vàng, trong đó thẻ vàng sẽ bị hủy sau vòng bảng và tứ kết. Ngoài ra, Hội đồng FIFA đã phê duyệt việc áp dụng hai thay đổi luật liên quan đến việc cầu thủ rời sân khi phản đối trực tiếp quyết định của trọng tài và cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối thủ trong các tình huống đối đầu, theo cuộc họp đặc biệt của Ủy ban luật bóng đá quốc tế (IFAB). 

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng 2 lãnh đạo khác tham dự Đại hội FIFA- Ảnh 3.

Các quan chức bóng đá tại đại hội

Ảnh: VFF

Hội đồng FIFA đã chỉ định Armenia và Georgia đăng cai World Cup U.20 2029™, đồng thời xác nhận Mỹ, cụ thể là thành phố Miami, sẽ tổ chức vòng chung kết FIFA Women’s Champions Cup™ 2027 từ ngày 27-31.1. 

Thêm vào đó, FIFA U.17 World Cup 2026™ tại Qatar dự kiến diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12. Các trận đấu quốc tế chính thức của bóng đá nam trong năm bao gồm: AFC Asian Cup tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 – 5.2, Gold Cup Concacaf 2027 (19.6 – 11.7) và Africa Cup of Nations CAF 2027 (19.6 – 17.7). Hội đồng FIFA cũng thông báo cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra tại Đại hội FIFA lần thứ 77, dự kiến tổ chức vào năm 2027, bắt đầu từ ngày 30.4.2026.

Hội đồng FIFA cũng nhất trí tiến hành tham vấn các bên liên quan về quy định bắt buộc đội 1 các CLB luôn có ít nhất một cầu thủ trẻ từ U.20 hoặc U.21 thi đấu trên sân, nhằm thúc đẩy phát triển cầu thủ trẻ trong tương lai gần.

Cùng với đó, dựa trên sáng kiến thành lập đội tị nạn nữ Afghanistan, FIFA đã đồng ý sửa đổi quy chế để đội này có thể tham gia các giải đấu chính thức của FIFA, mở ra cơ hội thi đấu quốc tế cho các nữ cầu thủ tị nạn tại Afghanistan. 


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận