Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng 2 lãnh đạo khác tham dự Đại hội FIFA

FIFA công bố nhiều quyết định quan trọng trước World Cup 2026

Đoàn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tham dự Đại hội FIFA có: ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thi đấu FIFA, Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch VFF; ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF.

Chủ tịch FIFA (trái) và Chủ tịch VFF từng gặp gỡ trong một số cuộc họp quan trọng Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự Đại hội FIFA tại Canada Ảnh: VFF

Hội đồng FIFA đã quyết định tăng gần 900 triệu USD vào ngân sách phân phối cho 48 đội tuyển tham dự World Cup, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các đội bóng quốc tế.

Cụ thể, đối với vấn đề tài chính tại World Cup 2026, Hội đồng FIFA đã quyết định tăng ngân sách phân phối cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026™ lên gần 871 triệu USD, tăng 15% so với các kỳ trước.

Các khoản hỗ trợ gồm tiền chuẩn bị, tiền tham dự vòng loại, và các trợ cấp cho đội, giúp các đội tuyển có điều kiện chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào về vị thế tài chính vững mạnh nhất từ trước đến nay, giúp hỗ trợ các liên đoàn thành viên theo cách chưa từng có".

Bầu Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới vào năm 2027

Hội đồng FIFA cũng xác nhận áp dụng luật mới về thẻ vàng, trong đó thẻ vàng sẽ bị hủy sau vòng bảng và tứ kết. Ngoài ra, Hội đồng FIFA đã phê duyệt việc áp dụng hai thay đổi luật liên quan đến việc cầu thủ rời sân khi phản đối trực tiếp quyết định của trọng tài và cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối thủ trong các tình huống đối đầu, theo cuộc họp đặc biệt của Ủy ban luật bóng đá quốc tế (IFAB).

Các quan chức bóng đá tại đại hội Ảnh: VFF

Hội đồng FIFA đã chỉ định Armenia và Georgia đăng cai World Cup U.20 2029™, đồng thời xác nhận Mỹ, cụ thể là thành phố Miami, sẽ tổ chức vòng chung kết FIFA Women’s Champions Cup™ 2027 từ ngày 27-31.1.

Thêm vào đó, FIFA U.17 World Cup 2026™ tại Qatar dự kiến diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12. Các trận đấu quốc tế chính thức của bóng đá nam trong năm bao gồm: AFC Asian Cup tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 – 5.2, Gold Cup Concacaf 2027 (19.6 – 11.7) và Africa Cup of Nations CAF 2027 (19.6 – 17.7). Hội đồng FIFA cũng thông báo cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra tại Đại hội FIFA lần thứ 77, dự kiến tổ chức vào năm 2027, bắt đầu từ ngày 30.4.2026.



Hội đồng FIFA cũng nhất trí tiến hành tham vấn các bên liên quan về quy định bắt buộc đội 1 các CLB luôn có ít nhất một cầu thủ trẻ từ U.20 hoặc U.21 thi đấu trên sân, nhằm thúc đẩy phát triển cầu thủ trẻ trong tương lai gần.

